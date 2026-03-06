Een brede groep BBB-kopstukken eist via een brandbrief de terugkeer van Mona Keijzer en een nieuwe koers binnen de partij, meldt AD .

Mona Keijzer en Caroline van der Plas voor de scheiding

De enigszins teruggekeerde rust binnen de BoerBurgerBeweging (BBB) is verstoord door een gecoördineerd optreden van zestig prominente partijleden. In een formele brandbrief aan het partijbestuur uiten zij hun diepe onvrede over het recente vertrek van voormalig vicepremier Mona Keijzer. De ondertekenaars bestempelen de situatie als een dieptepunt voor de partij, waarbij de kritiek zich niet richt op de inhoudelijke koers, maar op de gevolgde procedures rondom het partijleiderschap.

De groep achter de brief is divers en invloedrijk, bestaande uit oud-bewindspersonen zoals Gijs Tuinman en Nicki Pouw-Verweij, aangevuld met senatoren, statenleden en gedeputeerden. De directe aanleiding voor de opstand is de wijze waarop bekend werd dat niet Mona Keijzer, maar Henk Vermeer de beoogde opvolger is van Caroline van der Plas. Volgens de opstellers zijn dergelijke strategische wijzigingen essentieel voor het kiezersvertrouwen en hadden deze via een correct democratisch proces moeten verlopen.

Naast de kwestie rondom Mona Keijzer brengt de brief fundamentele problemen binnen de partij aan het licht. De prominenten constateren dat democratische processen binnen de BBB onvoldoende gewaarborgd zijn en dat de noodzakelijke professionalisering van de partijorganisatie achterblijft. Er wordt gesteld dat individuele belangen momenteel prevaleren boven het collectieve partijbelang, wat de ruimte voor interne tegenspraak ernstig zou beperken.

De roep om onafhankelijke mediation en herstel

Als concrete oplossing eisen de zestig ondertekenaars dat het bestuur 'onmiddellijk en maximaal' inzet op het herstellen van de oorspronkelijke fractiesamenstelling in de Tweede Kamer. Dit zou moeten gebeuren via een traject van onafhankelijke mediation. Het uiteindelijke doel is dat de vier oorspronkelijk gekozen Kamerleden, waaronder Mona Keijzer, weer gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen binnen één fractie. Dit impliceert het terugdraaien van de huidige breuk.

Daarnaast wordt er aangedrongen op een fysieke algemene ledenvergadering (ALV) nog in de maand maart. Tijdens deze vergadering moeten de leden directe inspraak krijgen en hun stem kunnen uitbrengen over zowel de koers als het leiderschap van de partij. De brief stelt expliciet dat het bestuur de ruimte moet creëren voor kandidaten om zich formeel aan te melden voor het partijleiderschap, wat de weg vrijmaakt voor een hernieuwde kandidatuur van Mona Keijzer.

Hoewel de opstellers benadrukken dat zij handelen uit loyaliteit aan de gehele partij en niet wensen te spreken in termen van kampen, is de druk op het partijbestuur ongekend groot. De roep om een onafhankelijke evaluatie van de verkiezingen en de bijbehorende strategische keuzes voor de zomer van 2026 onderstreept de ernst van de situatie. Het bestuur heeft tot op heden nog niet officieel gereageerd op de inhoud van de brief en de bijbehorende eisen.