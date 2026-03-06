Yvonne Coldeweijer waarschuwt Igone de Jongh: 'Ruud is een narcistische kleuter'

Zijn wilde haren is Ruud de Wild (56) blijkbaar nog niet kwijt, nu hij met een nieuwe bekende dame in het openbaar verschijnt. De radioman lijkt te genieten van de reuring.

Yvonne Coldeweijer (inzet: Igone de Jongh en Ruud de Wild)

Waarom is er zoveel gedoe rondom Ruud de Wild en zijn nieuwe vlam?

In medialand hoef je maar hand in hand over een rode loper te wandelen en er ontstaat meteen een halve soap. Dat gold onlangs ook voor Ruud de Wild en Igone de Jongh. Tijdens de boekpresentatie van Splinter Chabot doken de twee plotseling samen op, stevig gearmd alsof ze rechtstreeks uit een romantische komedie waren gestapt. En ja, dan gaan de showrubrieken vanzelf ratelen.

Begrijpen we dat?

Heus wel! Het is namelijk niet zo dat het hier gaat over twee mensen met een saai liefdesverleden. De Jongh kennen we namelijk niet alleen als wereldberoemde ballerina, maar ook als de vrouw die ooit een relatie had met acteur Thijs Römer, wat achteraf gezien een hoofdstuk bleek waar flink wat drama omheen hing. Immers, Römer werd in 2023 veroordeeld tot 3 maanden cel (waarvan 2 voorwaardelijk) en 240 uur taakstraf voor het online-misbruik van drie minderjarige meisjes tussen 2015 en 2017.

Igone en Ruud bij de boekpresentatie.

De Wild zelf heeft eveneens een indrukwekkende lijst aan relaties achter zijn naam staan, met onder anderen presentatrice Tatum Dagelet, Radio 538-collega Aafke Burggraaff, onderneemster Olcay Gulsen en recent fotografe Linda Stulic. Zet twee mensen met zo’n liefdesgeschiedenis naast elkaar op een feestje en de showmedia krijgen spontaan hartkloppingen. Zelf doet Ruud er intussen nogal laconiek over. In zijn programma op NPO Radio 2 mopperde hij dat er ‘elke week wel iets’ is, om er vervolgens droog achteraan te gooien dat hij volgende week vast ‘ladderzat een winkel binnenrijdt’. Kortom: de romance is nog niet bevestigd, maar het entertainmentgehalte is nu al gegarandeerd.

‘Al die leuke, mooie, succesvolle vrouwen: hij moet echt een gouden pik hebben’

Wat vindt Ruud de Wild van zichzelf?

Volgende week rijd ik ladderzat een winkel binnen!

Wat vinden wij van Ruud de Wild?

Als Igone maar veilig thuiskomt...

Wat vinden anderen van Ruud de Wild?

Evert Santegoeds- roddeljournalist.

In Shownieuws: ‘De mensen kijken er wel een beetje van op, want: wat is dit voor combi? Igone de Jongh, je zou haar wat geluk gunnen, en of dat er nou in zit met Ruud de Wild? Zelf zei hij laatst in dat programma van niet, want hij is heel erg lastig, hij gaat vreemd, hij heeft bindingsangst. Nou, veel geluk. Als je zo’n toneelstukje staat op te voeren voor de stadsschouwburg nota bene, dan kun je er toch van uitgaan dat het vele tongen losmaakt. Dat is dan ook het geval.’

Yvonne Coldeweijer- roddelkoningin

Op Instagram: ‘Igo, je bent een romantische meid en ik gun jou al het liefdesgeluk van de wereld, maar this ain’t it. Ruud is een narcistische kleuter. Hij klaagt op de radio over hoe vaak hij nu in de media is, maar hij komt alleen in de media door rare dingen die hij zelf op tv of radio vertelt. Hij leeft voor deze aandacht en gebruikt jou daarvoor. Run, Igo, run!’

Jelte van der Goot- oud 538-collega

‘Dat Ruud een nieuw vriendinnetje heeft? Hartstikke leuk voor hem! Hij ligt heel goed in de markt, volgens mij. Hij weet het goed voor elkaar te krijgen. Igone is een mooie vrouw wederom, dat doet hij goed. Hoe hij dat doet? Ruud is een heel charmante man. Hij is heel grappig en heel leuk en dat blijkt ook elke keer maar weer. Waar de vrouwen dan precies voor vallen? Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om daar antwoord op te geven, we hebben jaren geleden met elkaar gewerkt bij 538, maar ik heb hem nu toch ook alweer een tijdje niet gesproken. Maar Ruud is gewoon een leuke gast. Hij is kunstzinnig, modebewust en origineel in zijn humor. Ik denk dat dat allemaal wel meehelpt.’

Nynke Nijman- relatiedeskundige

‘Het is natuurlijk ontzettend lastig om rustig aan een relatie te bouwen wanneer je in de schijnwerpers staat. Op het moment dat iemand je ergens samen ziet, worden daar meteen conclusies aan verbonden. Mensen gaan vragen stellen en voordat je het weet, ligt alles onder een vergrootglas. Terwijl je juist in het begin van een relatie vaak voorzichtig wilt aftasten: wat voelen we eigenlijk, waar staan we, hoe definiëren we dit? Zeker als twee mensen allebei een interessante liefdesgeschiedenis hebben, zoals Ruud en Igone, wordt het voor de buitenwereld meteen een verhaal waar iedereen iets van vindt. Dan kijken er ineens heel veel ogen mee en lijkt het alsof je je tegenover allerlei mensen moet verantwoorden.

Ik ken Ruud al twintig jaar, via zijn kunst en we hebben een podcast opgenomen. Hij kent de media natuurlijk door en door. Hij weet precies hoe het werkt en wat er gebeurt als je hand in hand ergens verschijnt waar pers aanwezig is. Het kan zijn dat hij zich dat op dat moment gewoon niet realiseerde, maar het kan ook dat hier even niet de mediamaker naar voren kwam, maar gewoon de mens. Iemand die verliefd is en dat niet wil verbergen. Relaties die zo publiek zijn, hebben nu eenmaal extra uitdagingen. Hoe meer schijnwerpers erop staan, hoe minder ruimte er is om rustig te ontdekken wat er tussen twee mensen groeit.’

Jan Paparazzi- collega & showbizzkenner

‘Ik hoop dat ze heel gelukkig met elkaar zijn. Ze zeggen allebei dat ze nog in de verkennende fase zitten, maar als je dan hand in hand over een rode loper verschijnt, dan vraag je natuurlijk ook om aandacht. Wat ik van Ruud weet, ook al heb ik nooit met hem gewerkt, is dat hij een vrijgevochten geest is. Zo iemand die zich echt niet druk maakt over wat anderen ervan vinden. Hij doet gewoon wat hij zelf wil en daar kan ik alleen maar voor juichen.

In die paar jaar dat we hier op deze planeet rondlopen, in dit circus dat het leven is, moet je het ook een beetje leuk maken. Dat doet hij volgens mij heel goed. Zijn programma luister ik nooit, want ik maak dan zelf radio op Sterren NL, maar hij is een heel goede radiomaker vanwege zijn impulsiviteit en zijn spontaniteit. Hij doet het al ontzettend lang en is een uitgesproken, creatieve radiomaker. De kritiek dat hij niet goed verstaanbaar zou zijn, vind ik onzin. Uiteindelijk geldt voor radio één simpele regel: ook al kun je de helft van het alfabet niet uitspreken, je kunt radio maken als je iets te melden hebt.’