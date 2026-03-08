Hendrik Jan Vermeulen tussen de kruitdampen in Oekraïne: 'De SS'er die mijn vader was, laat ik achter'

De vader van Hendrik Jan Vermeulen vocht in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de Duitsers in Oekraïne. Namens de stichting Sociale Brigade is zijn zoon er nu terug met hulpgoederen. Waar Hendrik Jan eerst geen stelling nam over goed en fout, vond hij na de Russische invasie dat hij iets moest doen. Om zo te breken met dat verleden. ‘Het is goed om hier in Oekraïne te zijn. De rest is geschiedenis.’

Het is een bijtend koude winteravond als Hendrik Jan Vermeulen (57) met ingezamelde hulpgoederen vanuit Groningen aankomt in Lutsk, een stad van ruim tweehonderdduizend inwoners in het noord-westen van Oekraïne, op ongeveer honderd kilometer van de Poolse grens. Hij levert er onder meer een volledig uitgeruste ambulance, twee medische apparaten, honden- en kattenvoer, dekens, schoolspullen en een oude pianovleugel af, die gedoneerd is door het Groninger conservatorium. Eerder studeerde Hendrik Jan daar gitaar, nu werkt hij er als onderwijsontwikkelaar.

Hendrik Jan Vermeulen.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Hij vertrekt niet alleen. In zijn kielzog vier vrijwilligers: drie Nederlanders en één Oekraïner. Allemaal komen ze namens de stichting Sociale Brigade. En er reist nog iemand mee: Henk, de vader van Hendrik Jan. Het is een metgezel die tegen wil en dank op zijn schouders rust, meekijkt en tegen hem praat: over Oekraïne vroeger. Want vader Henk is daar eerder geweest. Veel eerder.

Zaterdag

Gisteravond om negen uur kwamen we aan in Lutsk. Ondanks de kou was er bij de kerk waar de vleugel voor bestemd was een hele groep mensen die ons ontving. Met vereende krachten haalden ze het instrument uit de bus. En terwijl ze Oekraïense liederen zongen, tilden tien man het ding daarna zes trappen omhoog. Daarna zong een koor ons toe en gaven ze ons volgens hun traditie brood met zout. Heel ontroerend. De mensen waren echt blij. Prachtig om te zien. Dat maakt me dankbaar. Die missie is in elk geval geslaagd. Tegelijkertijd ben ik wel gespannen. Voor mijn gevoel gaat het echte werk pas nu beginnen; op naar Dnipro.

De hulpgoederen van stichting Sociale Brigade zijn afgeleverd in Lutsk.

Half maart 1943, toen vader Henk nog maar zeventien was, meldde hij zich aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland, een onderdeel van de Waffen-SS. Het legioen was opgericht om tegen de Russen te strijden. Henk werd opgeleid in een SS-opleidingskamp in de Elzas en in Beieren. En toen het Vrijwilligerslegioen kort nadat hij in dienst was getreden, werd opgeheven, werd hij ingedeeld bij de 1. Kompagnie van regiment Germania, Wiking Divisie. Standplaats: het Oostfront in Oekraïne.

Er is een boek met de titel Een KMA-officier aan het Oostfront, waarin de ervaringen van ene Gerhard Stroink staan beschreven. Die was ordonnansofficier in hetzelfde bataljon als Henk. Hij hield een dagboek bij van 16 juli tot ergens eind augustus. Henk zat daar in die periode ook. Er werd heftig strijd geleverd en er werden grote verliezen geleden. Van de tweehonderd man van Henks compagnie waren er op een gegeven moment nog maar drie over. In zijn dagboek schrijft Stroink over een ‘zwarte dag’ voor het bataljon, waarbij van de 750 man die ten aanval trekken er maar 150 terugkomen.

Hendrik Jan kan zich niet herinneren hoe hij erachter kwam dat zijn vader een verleden had bij de Waffen-SS. Misschien kwam het door dat grote gat in Henks arm

Al snel was Henk de enige van de Nederlanders met wie hij op dezelfde dag aan het front was aangekomen die nog leefde. Eind september 1943 kreeg hij een granaatscherf in zijn linkeronderarm. Die wond kon hij nog zelf verbinden. Een week later raakte hij bij een grote aanval in de buurt van Kaniv, aan de oevers van de rivier de Dnjepr, gewond door een schot door zijn rechterbovenarm en een schampschot in het strottenhoofd. Henk werd via een Verbandplatz overgebracht naar een hospitaal in Duitsland. Het schot door de bovenarm bleek een gecompliceerdere botbreuk te hebben veroorzaakt en de zelfverbonden verwonding was gaan ontsteken. Toen hij eind 1944 van zijn verwondingen was hersteld, keerde Henk niet terug naar het front.

De vleugel is boven.

Hendrik Jan kan zich niet herinneren hoe hij erachter kwam dat zijn vader een oorlogsverleden had bij de Waffen-SS. Misschien kwam het door dat grote gat dat Henk in zijn arm had; sporen van een van zijn oorlogswonden. Een flink gat. Waar kwam dat vandaan? Zo zal het gesprek begonnen zijn. Zijn vader ging vertellen: verhalen over de oorlog. Over het front en de dingen die ze daar deden. Over die keer dat hij Hitler in levenden lijve zag. Over de Hongaren die zijn helpers waren in zijn machinegeweereenheid en waarvan er een ineens dood neerviel. Het was een voortdurende monoloog waarmee hij zijn zoon niet dichterbij hem bracht, maar juist afstand creëerde door hem steeds dit ene mantra voor te houden: die kruitdampen, die heb jij nooit geroken.

Zondag

Bij Olga en Valentin ergens in de buurt van Kyiv. Het is hier koud en er is geen stroom, geen verwarming. De situatie is erg moeilijk voor ze. Er hangt een zwaarte. Toch ben ik hartelijk ontvangen en doen ze alles om het mij naar de zin te maken. Hun zoon zit in het buitenland en hun dochter leeft al zes maanden binnen en sluit zich van alles en iedereen af. Sinds de volledige invasie is ze in een depressie geraakt en als ik het zo hoor, is er geen ondersteuning.

Valentin zegt dat ik van een andere wereld kom: de beschaafde wereld. Hij speelt gitaar voor mij. Olga filmt het. Valentin vertelt ook over wat hij allemaal zag aan het begin van de invasie: raketten, drones, jachtbommenwerpers. Hij noemt het ‘de disco’. Terwijl we teruglopen, schrik ik van een plotseling luid grommend geluid. Olga lacht. Het is een straaljager die opstijgt van het nabijgelegen vliegveld. Even later zien we iets omhooggaan, als een ster. De jager draait en verdwijnt brullend richting het front. Het voelt even alsof er iets wordt teruggedaan.

Vanwege de stroom-uitval een maaltijd bij kaarslicht bij Olga en Valentin.

Oorlog trekt als een rode draad door de familielijn van Hendrik Jan. Eerst waren er de broers van zijn Duitse oma die tijdens de Eerste Wereldoorlog in dienst van het Duitse leger sneuvelden. Dat was bij Verdun, in Noord-Frankrijk, en ook in Oekraïne, in de buurt van Lviv. Daarna was er zijn vader.

Hendrik Jan raakt ongewild gegrepen door diens geschiedenis. Als om dat verleden te kunnen aanraken, om te voelen wat het betekende, en vooral om dichter bij zijn vader te komen, begint hij met het verzamelen van militaria. Het bidprentje van de oudoom die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelde. Een Duitse helm uit de Eerste Wereldoorlog, een zogenoemde Pickelhaube, gemaakt van geperst leer met metalen versiersels en een metalen punt bovenop. Een serie ansichtkaarten met beelden van de Duitse stad Rostock, waar zijn vader herstelde van zijn oorlogswonden. En een SS-Stahlhelm die ooit toebehoorde aan iemand van precies die eenheid waarin Henk had gediend. Dat was de eerste aankoop. Hendrik Jan kocht die online bij een Oekraïner. Ene Andrej uit Dnipro. Het is de man met wie hij na zijn aankoop bevriend raakte en die hij nu bezoekt.

Maandag

Zojuist in het donker aangekomen in Dnipro, een stad van bijna 1 miljoen inwoners, ongeveer honderd kilometer van het front. Het was lastig in Dnipro te komen, omdat vanaf Kyiv alle navigatie was uitgevallen. Als gevolg van de stroomuitval is het hele netwerk sowieso in de war en des te dichter je bij het front komt, des te meer de autoriteiten hier zelf alles platleggen om de drones en raketten te verstoren die de Russen afvuren. Omdat er geen stroom was, waren ook nog eens alle lichten in de stad uit. Het gaf me het gevoel op handen en voeten door die stad te rijden.

Het is goed om Andrej te zien, zijn vrouw, zijn ouders. Geen zichtbare emoties. Wel voelde het als thuiskomen. Over de oorlog spreken we nauwelijks. Het gaat er niet over, maar het is er. Overal. Elk uur. Ze ondergaan het gewoon. Toen ik de stad binnenreed, was een aanval gaande. Ik hoorde het dreunen van afweergeschut, het geratel van machinegeweren en kreeg te horen dat ik moest oppassen voor drones. Ik merkte de spanning bij mensen, in hun ogen, in hoe ze reageren: op hun hoede. Het gekke is dat tegelijkertijd het leven ook min of meer zijn gewone loop volgt. We kunnen niet anders, zeggen ze.

Volgens Hendrik Jan was zijn vader een intelligente en belezen man, iemand die onafhankelijk dacht en niet bang was om zijn mening te geven. In zijn strafdossier dat na de oorlog is opgemaakt, staat dat hij anti-nationaalsocialist was, maar nog meer anti-bolsjewist. En dat dat de reden was waarom hij die oorlog inging: vechten tegen het communisme. Niet dat hij daar ooit met Hendrik Jan over sprak. Hij trok fel van leer over de communisten en benadrukte vooral de positieve kanten van het nationaalsocialistische systeem.

Het ging dan over de kinderbijslag, de sociale voorzieningen, de infrastructuur, de landbouwpolitiek of de werkloosheidsbestrijding. De sporen van zijn oorlogswonden bleven de rest van zijn leven zichtbaar. De gevolgen van de keuzes die hij maakte, door zijn leven in dienst te stellen van de SS en het nationaalsocialisme, bleven dat ook. Voor Henk, die aan de drank raakt. En voor zijn zoon.

Dinsdag

Vandaag kwamen we tot dichtbij het front. We brachten een legereenheid medische spullen en aan twee dierenasiels waar dieren zitten die uit de frontlinie zijn weggehaald, leverden we honden- en kattenvoer. Ik zat midden in al het militaire verkeer: tanks, brandstofwagens, pick-uptrucks en ook gewone auto’s met een Zwitsers of Brits kenteken die aan het Oekraïense leger gedoneerd zijn. Ik zag overal soldaten, uitgebrande auto’s en netten over de weg om aanvallen met drones te kunnen weren.

Een kapot woonblok.

Ondertussen zag ik dat er nieuwe verdedigingslinies worden aangelegd. Dat betekent dat ze zich erop voorbereiden dat de Russen dichterbij komen. Dat maakt verdrietig en het is ook spannend. Ik dacht: is het wel juist dat ik hier sta? Moet ik hier wel zijn? Klopt het? Mensen waarderen het, dat voel ik en dat is goed, maar ik neem toch een risico. Thuis heb ik vrouw en kinderen en verantwoordelijkheden, dus de vraag dringt zich dan ook op waar ik nou precies goed aan doe.

Ik ken Hendrik Jan. Een aantal jaren geleden, maakte ik een boek over kinderen van Nederlands SS’ers. Hendrik Jan was een van de mensen die ik toen sprak. De verhalen die zijn vader hem over de oorlog vertelde, zei Hendrik Jan toen, riepen bij hem het beeld op dat de leden van de Waffen-SS vooral zeer goede soldaten waren. Nooit hoorde hij dat zijn vader zich afvroeg of hij nou wel voor de Duitsers had moeten gaan vechten. Nooit woorden van spijt. Hendrik Jan kreeg de indruk dat zijn vader het idee had dat hij betrokken was geweest bij een groots avontuur. En ook Hendrik Jan bleef min of meer neutraal. De keuze van zijn vader beschouwde hij als een gegeven, zonder daar zelf positie over in te nemen. Zonder te willen oordelen. Sterker: hij had een zekere trots dat zijn vader deelgenoot was geweest bij zo’n indrukwekkende episode in de geschiedenis.

Nog en vernield woonblok.

Tot Rusland op 22 februari 2022 voor de tweede keer Oekraïne binnenviel, nadat het in 2014 al de Krim met geweld had geannexeerd. Die inval maakte dat Hendrik Jan zich niet meer kon vinden in het verhaal dat ik had gemaakt na de gesprekken die we hadden gehad. Hij schreef: ‘In essentie gaat het erom dat wat de Russen in Oekraïne aanrichten iets bij mij teweegbrengt aan gevoelens en emoties waarvan ik mij voorstel dat het vergelijkbaar is met hoe mensen destijds naar Hitlers Duitsland keken.

Dit is voor mij zeer confronterend. Ik heb het stuk opnieuw gelezen en geprobeerd om te verwoorden wat deze verandering betekent. Dat lukt me onvoldoende. Er is een te grote kloof ontstaan tussen wat op papier staat en wat ik nu voel, ervaar en denk. Ik kom tot de conclusie dat ik het stuk, zoals het nu is, niet gepubliceerd wil hebben, en ik zie geen mogelijkheid om het zo te veranderen dat het weergeeft waar ik nu sta ten opzichte van mijn vaders verhaal. Ik ben te verward. Het is pijnlijk dit alles te schrijven, en ik hoop dat je het kunt begrijpen.’

Woensdag

Vandaag haalden we een watertank op om te gebruiken op het land dat Andrej en zijn vrouw net even buiten de stad hebben. Weer klonk er afweergeschut en korte zware salvo’s van browning-machinegeweren. Met een gierend geluid vlogen drones over. ‘Als je het met een hard geluid naar beneden hoort komen, moet je plat op de grond gaan liggen,’ zei Andrej. Een van die dingen vloog met een boog over ons heen en verdween achter de bomen verderop. Ik voelde opwinding en keek al uit naar de volgende. Daarna heftig afweervuur en een doffe knal. De volgende drone leek te zijn neergeschoten of ergens te zijn ingeslagen.

Een uur later bleek de watervoorziening geraakt en was er in de hele stad geen water meer. Ondertussen is het hier koud. De rivier de Dnipro, waar mijn vader tijdens de oorlog was neergeschoten, is helemaal bevroren. Twee tot vier uur per dag is er stroom. Daarom zijn er overal aggregaten en accu’s. De mensen hier zijn een halve engineer geworden om ervoor te zorgen dat er wat stroom is, maar het is nauwelijks genoeg om de woningen te verwarmen. Morgen moet ik weer gaan, maar ik wil blijven.

Wat de Russen nu doen, dacht Hendrik Jan, is een-op-een vergelijkbaar met waar mijn vader aan meewerkte: het overrompelen van een onafhankelijke natie

De Russische invasie in Oekraïne van februari 2022 was traumatisch voor Hendrik Jan. Al die strijd, de gevechten, de plaatsnamen aan het front; het slingerde hem terug naar het verleden van zijn vader en de verhalen die hij had verteld. Dit bestaat niet, dacht ie. Wat de Russen nu doen, dacht Hendrik Jan, is een-op-een vergelijkbaar met waar mijn vader aan meewerkte: het overrompelen van een onafhankelijke natie om daar een absolute macht te vestigen.

Hij voelde wat de mensen destijds ervaren hadden toen de Duitsers binnenvielen. Min of meer neutraal blijven, geen oordeel vellen, was geen optie meer. Hendrik Jan was in shock. Een jaar lang zat hij ziek thuis. 24 uur per dag, zeven dagen per week voelde hij zich er ellendig over dat hij het verleden van zijn vader nooit echt had veroordeeld. Het beheerste hem. Het gaf hem het gevoel dat hij zich al die tijd voor de gek had gehouden.

Donderdag

Het afscheid viel mij zwaar. Voor Andrej, zijn vrouw en zijn ouders is dat denk ik minder. Ik wil ze niet in de steek laten, maar zij hebben al genoeg aan hun hoofd. Op de terugweg reed ik in de buurt van een groot Duits kerkhof waar soldaten begraven liggen die hier in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. Hoewel het een flinke omweg was, moet ik daar dan toch even naartoe. Toen ik er aankwam, dacht ik: waarom sta ik hier nou eigenlijk en wat heeft dat met mijn vader te maken? Ik voelde dat zijn verhaal niet meer overheerste. Het gaat me nu om de mensen zoals ik die deze reis heb bezocht. Om te ervaren wat daar nu gebeurt en ze te laten weten dat ze niet vergeten zijn. Dat heeft betekenis. Daarom is het goed om hier in Oekraïne te zijn. De rest is geschiedenis.

Op het kerkhof van Kirovograd liggen veel Duitse oorlogsslachtoffers begraven.

Die traumatische ervaring als gevolg van de Russische inval in Oekraïne was ook een keerpunt. Het schudde Hendrik Jan wakker uit het idee dat hij altijd had gedacht dat zijn vader zich had ingezet voor iets waar die oprecht in had geloofd en dat het ingewikkeld was om te oordelen over dat blinde geloof van een nog maar 17-jarige jongen. Door de angst en de paniek van de Oekraïners, begreep Hendrik Jan dat die angst en paniek ook in de Tweede Wereldoorlog ervaren moest zijn. Het geweld werd voelbaar.

Waar Hendrik Jan eerst geen stelling nam over goed en fout, vond hij na de invasie dat hij iets moest doen. Om zo te breken met dat verleden. Om de keuzes die zijn familie in eerdere generaties had gemaakt recht te zetten. Om het goede te doen. En om zo ook afscheid te nemen van de pantsergrenadier uit 1943, die eeuwige metgezel met zijn oorlogsverhalen en die man eindelijk te kunnen zien om wie die ook was: zijn vader.

Vrijdag

Ik heb Oekraïne inmiddels weer verlaten. Veel daar deed denken aan de Tweede Wereldoorlog. De plaatsnamen waar mijn vader en zijn eenheid zijn geweest, monumenten die herinneren aan veldslagen en aan de moord op Joden die hier in een grote gemeenschap leefden, maar ik had het zo druk dat ik weinig tijd had om daar bij stil te staan. Ik raakte steeds meer in het nu. Mijn vader veranderde zo van een metgezel naar een bijrijder. Het ging meer over mijzelf, waarom ik hier ben in plaats van over de vraag of mijn vader daar wel had moeten vechten.

Nu ik terug ben, voelt dat bevrijdend. Het is een breuk met de beklemmende familielijn van mijn oudooms aan het front van de Eerste Wereldoorlog en mijn vader aan het Oostfront. Die geschiedenis zit zo diep in mij dat het nooit helemaal zal verdwijnen. Het maakt onderdeel uit van mijn leven. Het maakt me deels tot wie ik ben. Wel komt het nu op een plek waar het hoort. De SS’er die mijn vader was, laat ik achter. Het heden is van mij.

Ik ben onderweg anders gaan nadenken over mezelf, mijn werk. Over vrijwilliger zijn, over van alles. Als ik dit kan doen, die hulpgoederen brengen, steun bieden, dan kan ik veel meer betekenen. Ik wil nu vooral bedenken wat. Hoe ik kan overbrengen dat het belangrijk is om dit land te steunen. Dat we er tegelijkertijd van doordrongen moeten zijn hoe goed we het hier in Nederland hebben, maar ons ook beseffen dat we kwetsbaar zijn. Het is nodig dat we inzien wat er op het spel staat als we niet voor onze vrijheid en die van anderen gaan staan. En dat het het waard is die te beschermen. Ook als we daar offers voor moeten brengen.

Ik zie het als mijn taak en mijn verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Als vrijwilliger en ook als muzikant. Sinds ik begon met gitaarspelen, wilde ik eigen composities maken. Lang lukte dat niet. Ik kwam nooit veel verder dan een couplet en een half refrein. Na de dood van mijn vader, in 2007, kreeg ik de drang om iets met het oorlogsverhaal van mijn familie te doen. En nadat ik aan de gang ging met Duitse oorlogsgedichten uit de Eerste Wereldoorlog kwamen er ineens allemaal nummers. Zo ontstond het album ‘Krieg’ (2016). Ik heb nu het gevoel dat ik ook via muziek weer iets moet doorgeven.

‘Ik ben in elk geval niet meer het jongetje waarvan mijn vader zei: jij hebt nooit kruitdampen geroken’

Naar mijn vader toe, heb ik me denk ik wel bewezen. De drone en raketaanvallen, het afweergeschut, de beschietingen: ik ben daar nu heel dichtbij geweest. Het is goed zo. Ik ben in elk geval niet meer het jongetje waarvan mijn vader zei: jij hebt nooit kruitdampen geroken.

Hendrik Jan Vermeulen Facebook

Facebook Twitter

Twitter Pinterest

Pinterest Linkedin

Linkedin Whatsapp

Whatsapp Mail