De eliminatie van de Iraanse top dwingt Kim Jong-un tot een strategische heroverweging. Kiest hij voor nucleaire afschrikking of nieuwe diplomatie?

Kim Jong-un

De recente escalatie in het Midden-Oosten, uitgemond in de eliminatie van de Iraanse Ayatollah Ali Khamenei, heeft de geopolitieke verhoudingen voor Kim Jong-un fundamenteel veranderd. Hoewel de Noord-Koreaanse staatsmedia de gebeurtenissen in Teheran officieel doodzwijgen, is de interne analyse in Pyongyang ongetwijfeld koortsachtig. Voor een regime dat drijft op de absolute onschendbaarheid van de leider, vormt de precisie waarmee de VS en Israël de Iraanse top hebben uitgeschakeld een directe bedreiging voor de nationale veiligheidsdoctrine, luidt de analyse van CNN.

Noord-Korea ziet zich geconfronteerd met een Amerikaanse president die sneller dan verwacht de overstap maakt van diplomatieke retoriek naar militair ingrijpen. Na de eerdere detentie van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro door Amerikaanse eenheden, is het patroon voor Pyongyang duidelijk: Washington schuwt 'regime change' niet langer als de nationale belangen in het geding zijn. Voor Kim Jong-un rijst de vraag of zijn huidige koers van isolatie en militaire provocatie nog wel voldoende bescherming biedt tegen deze nieuwe vorm van Amerikaanse interventie.

De herinnering aan de mislukte top in Hanoi in 2019 speelt hierbij een cruciale rol in de besluitvorming. Destijds vertrok Kim met lege handen nadat Donald Trump de onderhandelingen abrupt afbrak, wat leidde tot een jarenlange bevriezing van de relaties en een versterkte focus op de banden met Vladimir Poetin. Echter, de huidige crisis in Iran bewijst dat zelfs strategische partnerschappen met grootmachten geen garantie bieden tegen gerichte uitschakeling wanneer de diplomatieke kanalen volledig zijn opgedroogd.

Nucleaire afschrikking en kwetsbaarheid

De kernvraag voor de komende maanden is of de Noord-Koreaanse nucleaire status, die Kim onlangs als 'onomkeerbaar' in de grondwet liet vastleggen, nog wel als het ultieme schild fungeert. Hoewel Noord-Korea beschikt over intercontinentale raketten die de VS kunnen bereiken, suggereert de uitschakeling van de Iraanse leiding dat technologische dominantie en inlichtingenwerk de traditionele afschrikking kunnen omzeilen. Geruchten over eerdere operaties van Navy SEALs op Noord-Koreaanse bodem versterken het vermoeden dat de veiligheidsringen rondom Kim minder ondoordringbaar zijn dan het regime beweert.

Kim Jong-un lijkt nu een opening te laten voor hernieuwde gesprekken met Washington, mits de VS de nucleaire status van zijn land accepteert. Met een aanstaande Azië-top van Trump voor de boeg, staat Pyongyang voor een strategische splitsing. Kiest Kim voor een voortzetting van de wapenwedloop, of probeert hij via zijn persoonlijke verstandhouding met Trump een nieuw veiligheidsarrangement uit te onderhandelen?