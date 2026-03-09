Hulp voor de hulpverleners: ‘Het is vaak iets wat niet goed verwerkt is’

Psycholoog Thérèse van Mil en oud-agent Hans van der Have (achtergrond)

Brandweerlieden, politieagenten en ambulancewerkers krijgen het soms zwaar voor de kiezen. Soms zo zwaar dat ze zelf hulp nodig hebben. In de regio Rotterdam is daar een speciale psycholoog voor. ‘Een ongeluk, een reanimatie. Alles in je lijf zegt dan: ik wil er eigenlijk niet naar toe.’

Anton Slotboom 09 mrt. '26

Joris* van 42 jaar werkt op de ambulance. Tenminste: dat deed hij. Tot de emmer overliep, nu negen jaar geleden. Toen kwam Joris thuis te zitten. ‘Ik weet nog precies hoe dat is gebeurd,’ vertelt hij. ‘In deze regio gebeurt natuurlijk veel, zoveel dat je eigenlijk niet zou moeten zien. We kregen op de ambulance op een dag een bijzondere melding. We gingen er met spoed heen, gingen het huis in. En daar stond ze, een klein meisje, bovenaan de trap. Ze keek me recht in het gezicht aan.’ In het trapgat hing een vrouw. ‘En toen kon ik niet meer.’

Woede-aanvallen, verdriet, groeiend wantrouwen. Er hoefde maar iemand langs te lopen of Joris kreeg het al te kwaad. Er was hulp nodig, en die kwam. De eigen psycholoog van de veiligheidsregio begeleidde hem naar een andere baan, weg van ‘de narigheid’. Met Joris gaat het sindsdien goed. Hij is negen jaar na zijn enorme inzinking nog gewoon actief. Niet meer in de frontlinie, maar in een kalme functie die goed bij hem past.

Het is voorstelbaar dat een dergelijke gebeurtenis er zo inhakt, vertelt psycholoog Thérèse van Mil van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op een winterse dag. Ze werkt bij de overheidsorganisatie die namens de dertien gemeenten in deze regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle dertien burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. Het is geen vanzelfsprekend, laat staan vrijblijvend werk dat een gebied van 1,3 miljoen bewoners bedient, en waarin de grootste haven van Europa staat.

Van Mil helpt collega’s bij mentale overbelasting en mogelijke fysieke klachten. Dus reist ze rond, van centrale naar kazerne, om daar met sommige van de 1600 operationele collega’s te praten. Vandaag zit ze bij de open haard in een outdoorcentrum onder de rook van Rotterdam. In Adventure Vlaardingen, in de Broekpolder, ‘een groene parel in de Randstad’, komen iedere woensdag voornamelijk hulpverleners met PTSS bij elkaar. Ze gaan lichamelijk aan de slag en voeren gesprekken. Hier herstellen hulpverleners als ze vast zijn gelopen.

Wanneer iemand vastloopt? ‘Dat kan bijvoorbeeld collega’s overkomen die reanimaties hebben meegemaakt. Die hebben ontzettend veel impact op onze mensen.’ Simpel gesteld kun je hun gevoelens vergelijken ‘met een bal onder water’, zegt Van Mil. '‘Het is vaak iets wat niet goed verwerkt is.’

Precies dat wreekt zich in het bijzondere beroep dat deze mensen uitoefenen. Zogenaamde triggers liggen op de loer: je kunt zomaar worden herinnerd aan wat je eerder meemaakte. ‘Bijvoorbeeld op de plek waar het was, of als je weer een reanimatie meemaakt. Dat kan ook zoiets als een aanrijding zijn, of een kleur jas aan de kapstok, of een bankstel dat in het huis stond dat je ergens anders ook ziet.’

Van Mil schuift naar voren op haar stoel. ‘Er kan enorm gedrukt worden op die bal onder water. Die bal onder water houden, dat incident dus eigenlijk niet goed verwerken, kost heel veel energie.’

De moeder van het jongetje

Brandweerman Gerard*, een bonkige, loeikrachtige vijftiger, maakte mee hoe het is om vast te lopen. Hij liep PTSS op: ziek door zijn beroep, heeft de Veiligheidsregio ook erkend. Hij maakte in een lange loopbaan veel meer mee dan een enkel naar incident. Als vader van een ventje van zes moest hij een jongetje van zeven reanimeren. De moeder van het jongetje stond er gillend naast. Ook maakte hij een zelfdoding mee. Gruwelijk zijn de details die hem nog op het netvlies staan. De wang van de vrouw die hij lossneed, kwam tegen zijn wang. Uiteindelijk liep zijn emmer over. PTSS is als een ziekte in de ziel, zegt hij nu. Iets waar je niet meer vanaf komt. Gerard werkt niet meer. Hij werd ‘op maat’ geholpen en bleek vooral veel te hebben aan een hulphond. Soms, als Gerard iets opnieuw lijkt te beleven, legt de hond het hoofd in zijn schoot.

Doorwerken kun je heel lang volhouden, heeft de psycholoog van de hulpverleners in Rotterdam de afgelopen jaren ontdekt. ‘Soms nemen mensen pas na jaren, soms zelfs na tien jaar, contact met mij op.’ Dan is het pas gelukt om gevoelens te onderdrukken. Maar, weet Van Mil, daar wordt wel een fikse rekening voor betaald. Dat heeft ze zelf van dichtbij gezien. Omgaan met trauma’s gaat niet vanzelf. ‘Je gaat middelen gebruiken, krijgt steeds meer last van je lijf, gaat aspirine slikken of andere middelen, wordt thuis kortaf, gaat je meer terugtrekken, op je telefoon zitten. Omdat je aan alles merkt: dit voelt niet goed.’

Zonder diagnose of hulp is het alleen wel moeilijk om dat vast te stellen. ‘Soms lezen hulpverleners, net als iedereen, niet zo goed wat de signalen zijn. Dus is het gebeurd dat er meldingen binnenkwamen waar mensen last van kregen. Een ongeluk, een reanimatie. Alles in je lijft zegt dan: ik wil er eigenlijk niet naar toe. Want het is niet veilig daar.’

Maar dan wordt het duidelijk dat dit geen gewone werknemers zijn. ‘Want het zijn hele loyale mensen, die vinden het hun plicht te helpen. Dus die gaan wél.’ In het nog lege outdoorcentrum beklemtoont ze haar woorden. ‘Als je hele lijf zegt: ik wil er niet naar toe, maar dat je dan toch gaat. Nou, op een gegeven moment hou je dat niet meer vol.’

Collega-hulpverleners merken dat natuurlijk ook, zegt Van Mil. ‘Want op dat moment nadert het moment dat mensen aan de bel gaan trekken. Want je raakt thuis snel geïrriteerd, en dat valt op. Of je trekt je terug. Of je collega’s merken iets aan je. Of je krijgt lichamelijke klachten. Door nachtmerries, door slecht slapen, door alles in je lijf, dat zegt: iets is niet oké. Zeker zoiets als reanimaties van kinderen heeft veel impact. Of dingen die lijken op wat je misschien privé hebt meegemaakt.’

Nog een trigger dan. Onmacht. Bij de hulpverleners in de Rotterdamse regio hakt dat er soms in. ‘Je kunt ergens niet helpen. Je wilt dat wel graag, want je ziet iets gebeuren. Dan zit er heel veel onmacht in je.’

Schildpad zonder schild

Ook ambulanceman Stefan*, een veertiger, liep vast. Hij noemt zichzelf tegenwoordig een schildpad zonder schild. Veel te lang nadat de emmer overloopt, ook na jaren werk als militair, besluit hij aan de bel te trekken. Bijna te laat. Stefan denkt al aan zelfdoding, hij is zo paranoïde geworden, niet te genieten, snel boos, altijd alert. Dat is geen leven meer. ‘Ik was met mezelf in gevecht.’

Terwijl de eigenaar van het outdoorcentrum de haard nog eens aanwakkert, het is steenkoud buiten, benoemt Van Mil nog een trigger. ‘Agressie tegen hulpverleners is een groot probleem.’ Die agressie kwam in de Rotterdamse regio bijvoorbeeld tot ontploffing op de Coolsingel, in rellen die in deze regio de Coolsingel-rellen zijn gaan heten. ‘De onmacht op de meldkamer, bij de politie en bij de brandweer was die dag groot. Er ging een voertuig in brand. De ambulance moest uit de buurt blijven omdat het nog niet veilig was. Dat is voor iedereen heel spannend geweest. Agressie geeft ook een bepaald soort onmacht, en een gevoel van onveiligheid.’

Aangevallen worden terwijl je je werk naar eer en geweten probeert te doen hakt erin. Dat daar op de werkvloer open over wordt gepraat is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. ‘Ik heb weleens met collega’s die daarmee zaten in cafés gezeten,’ vertelt Van Mil. ‘Dat is nu minder, hoor. Nu vragen mensen het gewoon aan me: kan ik eens met je praten? Nu kom je gewoon naar de kazerne om een gesprek met mij te hebben. Dus het wordt wel gangbaarder.’

Hulp vragen aan de psycholoog, bijvoorbeeld in het bestrijden van PTSS-klachten, is dus gangbaar geworden. Een hele verandering ten opzichte van enkele jaren geleden. ‘Ik zag en voelde hun pijn, hun verdriet,’ zei de directeur van de Veiligheidsregio, Arjen Littooij, online tegen zijn collega’s. ‘Dát is waarom wij nu een psycholoog in dienst hebben. Weet dat we er als organisatie voor je zijn. Je staat er niet alleen voor.’

Dat slaat aan. ‘We kennen elkaar al een kleine twintig jaar,’ reageert hulpverlener Joop Schoute als Van Mil van haar organisatie in de zomer van vorig jaar aandacht krijgt op Facebook. ‘Tijdens mijn zwaarste periode in mijn leven heeft zij mij aan alle kanten geholpen. Out-of-the-box denken heeft mij weer teruggebracht op 85 of 90 procent.’ En, schrijft Angelique van der Meer: ‘Ze had een vriend van mij heel snel weer op de rit! Ik gun iedere ambulancedienst iemand als haar.’ Dat de aanwezigheid van een psycholoog tussen hulpverleners nog maar een paar jaar geleden niet zo vanzelfsprekend was, is snel vergeten.

Mental check-ups

Er is nóg een verandering. Die gaat over het moment van helpen. Want je kunt natuurlijk wel steeds mensen helpen als ze zijn vastgelopen, maar wat als je kunt proberen te voorkomen dat hulpverleners mentaal stranden?

‘We willen steeds meer naar de voorkant,’ zegt Van Mil in vaktermen. ‘Wij voeren nu mental check-up-gesprekken. Die kun je beschouwen als een soort APK voor je auto.’

Deze gesprekken worden nu op alle kazernes gedaan. Er zijn externe psychologen ingehuurd om ze af te nemen en er worden vooral vragen in gesteld. Deze aanpak is de afgelopen tijd razendsnel gegroeid: voor de Veiligheidsregio is deze nieuwe ontwikkeling een belangrijke. De aanpak is simpel. Er wordt geluisterd en geobserveerd. Hoe voel je je? Hoe zit je in je lijf? Ben je energiek? Positief? ‘Daar kunnen dus weer doorverwijzingen naar mij uitkomen,’ zegt Van Mil. ‘Daarna ga ik zelf het gesprek met de collega aan.

Het doel is altijd: kan iemand geholpen worden? Ik wil daarin echt maatwerk kunnen bieden. Ik wil eerst goed weten hoe iemand erbij zit. Hoe zit je privé? Hoe lig je in de groep? Hoe ga je om met je collega’s? Hoe ervaar je de roosters? Welke incident heb je meegemaakt? Vaak geven mensen aan dat hun partner of kinderen merken dat ze kortaf worden. Dat zijn voor mij wel signalen.’

De ene collega krijgt rust geadviseerd, een ander gaat weer meer sporten. Collega Joris kreeg de diagnose PTSS. Hij is inmiddels deels arbeidsongeschikt verklaard. Hij noemt Van Mil een engel. ‘Ik dank veel aan haar.’

Van zulke complimenten wil Van Mil bij de open haard niet per se veel weten. ‘Je gaat naar een incident en schakelt je emoties uit. Dat moet gewoon. Je gaat in de overlevingsstand. Eigelijk ga je naar je oerbrein, waarin je emoties dus worden weggedrukt. Als je dat heel erg lang doet, raak je eraan gewend.’ En ga je dat privé wellicht ook doen. ‘Om dan inderdaad weer tot jezelf te komen: daar is tijd voor nodig.’

Hindernisbaan

In het outdoorcentrum maakt eigenaar Hans van der Have, zelf oud-agent en officier van dienst en inspecteur, zich inmiddels op voor de komst van de deelnemers. Hij serveert koffie, thee en lacht. Er is een hindernisbaan, er is water in de buurt, er kan gewandeld worden in het aangrenzende bos. ‘Maar nee, onze collega’s worden hier niet afgebeuld.’

Oud-Agent Hans van der Have.

Van der Have blijkt als oud-agent blij met de aandacht voor het mentale aspect van dit werk. ‘In de specialistische takken van dienst, bijvoorbeeld in de bijzondere takken van de politie, was er al aandacht gekomen voor dit deel van het werk. Bijvoorbeeld met ademhalingsoefeningen. Wanneer het echt heel spannend gaat worden, hoe blijf je dan rustig? Op zulke momenten gaat het om secondewerk, natuurlijk.’

Seconden waarin je handen allesbehalve mogen bibberen. Dan helpt het wel, als je jezelf aanleert rustig te blijven door goed adem te halen. Leren omgaan met je lichaam: dat is ook wat op zijn outdoorbaan gebeurt.

‘Hier gaan we proberen stress-reducerend te werken. We proberen het stresshormoon, de cortisol, een beetje in te perken. Hoe kun je het best dealen met stress?’

Dan wijst Van der Have naar buiten. ‘Wat je hier ziet, is geen doel, maar een middel. Om te leren om bijvoorbeeld grenzen beter te kunnen stellen.’ Want wanneer zeg je tegen jezelf: tot hier en niet verder? ‘Bewust worden van je lichaam, wat er met je gebeurt, en hoe je daar op kunt inspelen, daar zetten we hier stappen in.’

Dan gaat Van der Have voor. Hij laat zijn centrum zien, beschrijft zijn doelen, zegt dat ‘iedereen’ hier welkom is. ‘Ik denk dat onderschat wordt wat de hulpverleners moeten meemaken. Dat wordt een beetje voor lief genomen.’ Dat is niet gek, want de meeste mensen ‘maken in hun hele leven niet mee wat hulpverleners soms in een kort tijdsbestek te verstouwen krijgen’.

Ga maar eens een weekend meedraaien in de meldkamer, zegt Van der Have. ‘Dan weet je niet wat er gebeurt. Dat is gigantisch, de meldingen gaan achter elkaar door. En de mensen die op de wagen stappen naar een melding weten grofweg wel waar ze heen gaan, maar de situatie ter plekke kan soms ook heel anders zijn.’

Staan ze te toeteren voor je auto terwijl je een reanimatie aan het doen bent. Kun je je dat voorstellen? Zoiets speelt ook een rol’

Dat is ingrijpend. ‘Er zou best wel wat meer aandacht mogen zijn voor deze mensen in onze maatschappij. Dit is rauw werk.’

Werk dat er soms inhakt, met gevolgen als er niet goed begeleid wordt. ‘Vastlopen werd lange tijd door deze mensen als verliezen gezien. PTSS? Daar hadden we het niet over. Dit beroep is een roeping. Maar ik noem het altijd de gatenkaas. De kaas is mooi, maar er zitten weleens gaatjes in. En die kom je tegen.’

En dan is de samenleving ook nog eens ongeduldiger en pittiger geworden. ‘Staan ze te toeteren voor je auto terwijl je een reanimatie aan het doen bent. Kun je je dat voorstellen? Zoiets speelt ook een rol.’

Van Mil knikt. Of ze een voorvechter is, is de vraag. Ze aarzelt even, bescheiden. Een slok thee, een blik op de open haard. ‘Ik denk wel dat het onderwerp meer aandacht kan krijgen. Ik wil zo graag dat deze hulp laagdrempelig wordt, dat als iemand iets ervaart qua klachten, ook snel geholpen kan worden. Ik zie dat de andere veiligheidsregio’s in Nederland dit nog heel erg aan het ontdekken zijn. Dat het nog minder is ontwikkeld. Ik zou alle collega’s daar ook gunnen dat ze kunnen binnenstappen bij een psycholoog.’

Dat is al aan het veranderen, weet Van der Have. ‘Vroeger spraken we niet eens over dit soort zaken.’

Van Mil knikt opnieuw. ‘Het is vooral fijn dat in dit verhaal al mensen de waardering krijgen van anderen. Dat hebben ze verdiend.’

*De echte namen zijn bekend bij de redactie.

