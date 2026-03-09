Trumps onbetaalbare conflict: hoe lang kan en wil ...
Waarom Kim Jong-un in een lastige spagaat zit ...
Parlementaire relatietherapie: 60 BBB'ers roepen bestuur op tot ...
Wierd Duk: 'FvD’ers moeten minder janken en daadkrachtiger ...
Toenemende steun voor 'strategische gasreserve' in Groningen
Bart Nijman: 'Uncle Sam recht z’n rug en ...
Groep Markuszower wil het Nederlandse leger inzetten tegen ...
De misrekening van Trump: met dít Iraanse voordeel ...
Xi Jinping kijkt toe: waarom China op de ...
NAVO onderschept een Iraanse raket boven Turks luchtruim
Job Knoester over Geert Wilders' uitgelekte appjes: 'Dan ...
CIA bewapent Koerdische milities tot ongenoegen van de ...
Geert Wilders snauwt naar journalist na vraag over ...
De les na Iran: waarom Kim Jong-un nu ...
Bill Clinton over beruchte hottub-foto: 'Ik wist van ...
Meer Politiek
Politiek

BBB-bestuur verbolgen na uitlekken brandbrief: 'Zorgt voor onrust'

Het BBB-bestuur betreurt de escalatie rondom de opvolging van Van der Plas. De focus ligt nu op interne verzoening in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, meldt NU.nl.

Freerk Weening
BBB
Mona Keijzer
Mona Keijzer
Mona Keijzer

De rust binnen de BoerBurgerBeweging (BBB) werd vorige week wederom verstoord door het uitlekken van een interne brief waarin tientallen prominente leden hun ongenoegen uitten. Secretaris Ronne Smolders heeft in een officiële verklaring laten weten dat het bestuur de gang van zaken betreurt, aangezien de publicatie van de brief voor onnodige onrust zorgt binnen de vereniging.

De kern van de frictie ligt bij de recente verschuivingen in de partijtop na de aankondiging van het vertrek van Caroline van der Plas. Hoewel Mona Keijzer tijdens de landelijke verkiezingen van 2023 nog als het boegbeeld en de beoogde premierskandidaat werd gepresenteerd, is zij gepasseerd voor het partijleiderschap. In plaats daarvan heeft het bestuur gekozen voor Henk Vermeer als de nieuwe leider.

Deze strategische koerswijziging heeft geleid tot een golf van kritiek vanuit de achterban, die de brief als drukmiddel gebruikte om hun zorgen over de koers en de interne democratie te uiten. Volgens het bestuur leidt de huidige situatie af van de voorbereidingen op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, waar de partij juist op lokale kracht wilde inzetten.

Bekijk ook
60 BBB'ers roepen op tot bemiddeling met Mona Keijzer | Nieuwe Revu

Bestuurlijke dialoog als uitweg voor de crisis

Om de eenheid te bewaren, heeft het bestuur de ontevreden ondertekenaars uitgenodigd voor een formeel gesprek. Smolders benadrukt dat deze uitnodiging al openstond voordat de brief de media bereikte. De focus ligt nu op de eerstvolgende ledenbijeenkomst, waar de bezwaren over de opvolgingsprocedure en de positie van Mona Keijzer geadresseerd zullen worden.

Hoewel Keijzer haar zetel in de Tweede Kamer behoudt, zorgt haar onafhankelijke positie voor een lastig parket voor de nieuwe leider Henk Vermeer. De partij moet nu bewijzen dat het fundament sterk genoeg is om de persoonlijke ambities van kopstukken en de verwachtingen van de kritische leden te verenigen. Vooralsnog weigert het bestuur inhoudelijk in te gaan op de specifieke eisen uit de brief, in de hoop de discussie binnenskamers op te lossen.

NU.nl NL Beeld / Regiofotografie

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.