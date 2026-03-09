De Iraanse vrouwenvoetbalsters weigerden het Iraanse volkslied te zingen en dreigen de consequenties daarvan te ondervinden wanneer ze terugkeren in Iran. President Trump mengde zich maandag in de discussie.

Support voor het Iraanse vrouwenteam tijdens de Asian Cup-wedstrijd in Australië

De situatie rond het nationale vrouwenteam van Iran is geëscaleerd tot een internationaal incident nadat vijf leden van de selectie hun toevlucht hebben gezocht in een Australisch safe house. De speelsters, die deelnamen aan de Asian Cup, weigerden tijdens hun openingswedstrijd tegen Zuid-Korea het nationale volkslied mee te zingen. Deze symbolische daad van verzet tegen het regime in Teheran heeft geleid tot ernstige zorgen over hun veiligheid bij terugkeer naar hun thuisland, meldt BBC.

Binnen de Iraanse staatsmedia is er fel gereageerd op het optreden van de vrouwen. Een conservatieve commentator bestempelde het team als 'verraders in oorlogstijd' en pleitte voor zware disciplinaire maatregelen. Tijdens de opvolgende wedstrijden tegen Australië en de Filipijnen namen de speelsters wel weer deel aan de officiële ceremonies, wat volgens mensenrechtenactivisten duidt op dwang door de aanwezige delegatie van de Revolutionaire Garde. Getuigen in het teamhotel meldden chaotische scènes waarbij spelers probeerden te overleggen met advocaten, terwijl officials de bewegingsvrijheid van de selectie trachtten in te perken.

De Australische oud-voetballer en mensenrechtenactivist Craig Foster heeft de autoriteiten opgeroepen om de speelsters direct bescherming te bieden. Volgens Foster is er sprake van een situatie waarin de vrouwen feitelijk worden vastgehouden door hun eigen teammanagement, waardoor zij geen vrije toegang hebben tot juridische bijstand of contact met hun families. De angst voor repressie tegen familieleden in Iran vormt momenteel de grootste barrière voor de overige speelsters om formeel asiel aan te vragen in Australië.

Internationale druk en de Amerikaanse handreiking

De kwestie heeft inmiddels ook de Amerikaanse politiek bereikt. President Donald Trump mengde zich in de discussie met een statement via Truth Social, waarin hij de Australische regering waarschuwt voor de gevolgen van een gedwongen repatriëring naar Iran. Trump stelde dat het terugsturen van de vrouwen een 'humanitaire fout' zou zijn en gaf aan dat de Verenigde Staten bereid zijn de speelsters op te vangen indien Australië geen asiel verleent. Hij benadrukte hierbij de reële dreiging van fysieke vergelding door het Iraanse regime. 'In Iran worden ze waarschijnlijk gedood,' aldus Trump via Truth Social.

Ondertussen bewaart de Australische regering een voorzichtig diplomatiek evenwicht. Minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong heeft haar solidariteit uitgesproken met de vrouwen en meisjes in Iran, maar heeft nog geen concrete toezeggingen gedaan over collectieve asielprocedures voor de sportploeg. De druk vanuit de Iraanse gemeenschap in Australië neemt echter toe; petities en protesten bij het spelershotel eisen dat de federale politie de veiligheid van alle speelsters garandeert zolang zij op Australisch grondgebied verblijven.