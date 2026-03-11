Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 11e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu interviewde Lidewij de Vos (28). Ze is de nieuwe frontvrouw van Forum voor Democratie, maar de erfenis van haar voorganger reist als een schaduw met haar mee. Toch lijkt dat haar geen moment te deren. Terwijl De Vos zich opmaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen, pareert ze geroutineerd het label ‘extreemrechts’ en de constante roep om afstand te nemen van het verleden. ‘Als wij de vinger op de zere plek leggen, is het ineens een complot.’

John L Lennon: killer werd bestsellerauteur

New Yorker John J. Lennon vermoordde 25 jaar geleden een voormalige vriend en ontwikkelde zich achter de tralies tot de bekendste gevangenisschrijver van Amerika. Onlangs kwam zijn debuutboek The Tragedy of True Crime uit, waarin hij drie andere moordenaars interviewt en portretteert.‘Ik hou ervan te denken dat ik vandaag de dag een betere man ben, en dat komt door het schrijven.’

Het Berlijnse bordeel van de toekomst

In een privéwoning in Oost-Berlijn schuilt het enige sekspoppenbordeel van Duitsland, waar de klanten diep in de buidel tasten vooreen uurtje – of een hele nacht – met een siliconen genotspop. Onze verslaggever ging op audiëntie. ‘Het gaat mensen heus niet alleen om de seks. Sommige klanten willen gewoon knuffelen.

Interview met Tommy Wieringa: 'Doodsangst was nieuw voor me'

De verfilming van Joe Speedboot mag je rustig een evenement noemen. Na twintig jaar en 61 drukken is er nu eindelijk een bioscoopversie van Tommy Wieringa’s avonturenroman. Reden genoeg om met de 58-jarige schrijver terug te kijken op het ontstaan van de klassieker, waarvan de thema’s relevanter zijn dan ooit. ‘Dit boek kwam voort uit diep doorleefde ervaringen.’