FvD-lijsttrekker Lidewij de Vos is stellig en laat zich niet van de wijs brengen door de kritiek die zij en haar partij ontvangen.

Lidewij de Vos samen met Thierry Baudet in de Tweede Kamer (september 2025)

De Vos erkent dat haar politieke stellingname heeft geleid tot een verschuiving in haar sociale omgeving. Hoewel ze aangeeft goed om te kunnen gaan met mensen die andere overtuigingen hebben, geeft ze ook toe dat het contact met de meest uitgesproken critici is verwaterd. 'Het contact met de mensen die er echt helemaal niets van moesten hebben, is inderdaad verwaterd,' stelt ze.

Ze benadrukt echter dat degenen die haar persoonlijk kennen, een ander beeld hebben dan wat in de media wordt geschetst. Volgens haar strookt het beeld in de kranten niet met de werkelijkheid en weten mensen in haar omgeving wie ze is en waar ze voor staat.

Mediaframing en het 'extreemrechts'-label

De FvD-lijsttrekker is ook kritisch op de media, die volgens haar beladen termen gebruiken om haar partij te framen. Ze reageert op een recente kop in De Telegraaf: ‘Ze bouwen een groot extreemrechts netwerk in heel Nederland.’ De Vos ziet dit als een ‘bekende reflex’ om lezers te alarmeren zonder inhoudelijke onderbouwing.

'Er wordt een aantal termen uit de kast getrokken omdat de redactie weet: als de lezer ‘extreemrechts’ ziet staan, gaan de alarmbellen af,' licht ze toe. Deze framing, zo betoogt ze, slaat de inhoudelijke discussie dood.

Een dubbele standaard in de politiek

Verder signaleert De Vos wat zij ziet als een dubbele standaard in de politieke arena. Ze stelt dat haar partij onterecht als 'antidemocratisch' wordt bestempeld, terwijl FvD juist heeft gepleit voor het behoud van het referendum.

'De partijen die het hebben afgeschaft, zoals D66 en de VVD, worden nooit antidemocratisch genoemd,' merkt ze op. Door haar partij dergelijke labels op te plakken, wordt een negatieve associatie gewekt die volgens haar een echt debat over de inhoud in de weg staat.