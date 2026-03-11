Foute Jongens: 'Zelfs première Rob Jetten wijst die kobold zonder nek met een vies gezicht af'

Onze Foute Jongens bijten zich deze keer vast in een seksrecessie die ons land in haar greep zou hebben, en waar het neo-liberale beleid van de vroegere premier Rutte debet aan is.

Rob: Lang geleden, mijnheer Van Amerongen, heel lang geleden, als ik het mij goed herinner hadden de geuzen in mijn geboorteplaats zich nog maar net aan het juk der Spanjolen ontworsteld, werd Alkmaar geregeerd door een ultralinks stadsbestuur. Ik was een twintiger destijds en volgde, zoals het hoort op die leeftijd, slechts de lokroep van passie & begeerte. Niets anders telde, desnoods sloeg ik er het bijwonen van de lokale voetbaltopper Alcmaria Victrix-Alkmaarsche Boys voor over.

Toen, echter, werd dat ultralinkse college van burgemeester & wethouders geïnstalleerd. En wat denkt u? De oerdrift bleek plots ernstig aan inflatie onderhevig!

No worries, af & toe waren er nog steeds momenten dat ik eraan kon gehoorzamen, met name wanneer het personage met wie de intieme samensmelting werd aangegaan geen bleek, gefrustreerd, feministisch zemelknopertje met een ringetje door haar neus was, maar een lekkere wilde hockeymeid met een hese studentenstem, woonachtig in de chique villawijk richting Heiloo waar ik zelf eveneens tot wasdom kwam. Uiterst bevredigend, zo’n ongecompliceerde liberale wip. Bij nader inzien denk ik: het was een ontsnapping.

Maar ja, dan moest ik midden in de nacht, om haar ouders niet te doen ontwaken, via de regenpijp haar slaapkamer op de bovenste verdieping van het landhuis waar zij mij naar binnen had gesmokkeld weer verlaten en werd ik dientengevolge gedwongen in de keiharde realiteit terug te keren. En dan voelde ik mij ineens weer van alle lust ontnomen.

De kopjes die ik voordien om de twee minuten in de pendek voelde, verdwenen op slag en keerden pas weer terug, zo besef ik inmiddels, toen het college viel en plaatsmaakte voor een bestuurdersteam waarvan een grote lokale partij deel uitmaakte, die het welzijn van de inwoners van de Kennemerstraatweg boven dat van het volk van Vietnam stelde.

Dat mijn hormonen ook electoraal werden aangestuurd, met andere woorden: dat er een samenhang tussen mijn verrichtingen als minnaar en de politieke gang van zaken in de Kaasstad bestond, drong goedbeschouwd pas echt tot mij door toen het boek Rechts verpest onze seks van schrijfster Daan Borrel op de markt werd gebracht.

Lekker onderwerp natuurlijk. Daarom is er veel over gezegd en geschreven, de afgelopen weken. Juffrouw Borrel stelt dat de huidige ‘seksrecessie’ – mensen doen het minder vaak en ervaren minder seksuele tevredenheid – vooral een gevolg is van het beklemmende neo-liberale beleid dat jarenlang onder leiding van Mark Rutte werd gevoerd. Er is dus geen individuele oorzaak, maar een maatschappelijke, beweert Daan, die gratis kinderopvang als een van de belangrijkste oplossingen ziet. Hoewel daar best een argumentje of honderdduizend tegenin kan worden gebracht, zal er vast een kern van waarheid in zitten.

Eén ding, echter, collega: je zou toch net zo goed het boek Links verpest onze seks kunnen schrijven? Ik wijs u op het hierboven omschrevene en verzeker u dat veel van mijn vrinden – wij liberalen hebben geen vrienden, maar vrinden – er hetzelfde over denken. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, zegt het spreekwoord. Voor de ontwikkeling van de hartstocht geldt dat ongetwijfeld ook.

Arthur: Twee dingen, heer Hoogland. ‘Die lekkere wilde hockeymeid met een hese studentenstem, woonachtig in de chique villawijk richting Heiloo’, heette die toevallig Annette Medendorp? In dat geval bestaat er een gerede kans dat wij kutzwagers zijn.

Ik geef toe, het is niet echt een subtiele omschrijving van twee mannen die het met dezelfde vrouw gedaan hebben (de Engelsen noemen dat fenomeen Eskimo brothers) maar het betreft de titel van een toneelstuk dat Wim T. Schippers in 1984 schreef voor de keurige Toneelgroep Centrum in Amsterdam.

Dit doet mij dan meteen denken aan Adriaan van Dis, die een halve eeuw scharrelde met Ellen Jens, ook wel bekend als mevrouw Schippers. Zou Wim T. ons aller Adriaan – mochten ze elkaar in het voorbijgaan ontmoeten in de jou welbekende Brasserie Keyzer aan de Van Baerlestraat in 020 – heel ronflonflonesque begroeten met een ferme schouderklop en de woorden: zo, ouwe kutzwager van me, heb je nog lekker geneukt? Trouwens: een eeuwigheid geleden maakte ik voor de Quote een spraakmakende reportage over de Nederlandse beau monde in de Algarve, met de pakkende titel ‘Neukt u nog? Nee, ik golf’. En die schitterende oneliner had ik van jou geleend, weet je nog, oudje?

Overigens denk ik dat Wim T. dondersgoed weet dat Van Dis de Griekse beginselen heeft uitgevonden en verbeterd, en dat zijn seksuele uitspattingen met mevrouw Schippers vooral dienden om de verkoop van zijn scabreuze novelette Alles voor de reis, omhoog te stuwen. Operatie geslaagd, patiënt overleden, denk ik dan maar, want mevrouw Schippers is niet meer onder ons.

Mijn vurige romance met Annette uit Heiloo – ze is inmiddels hotelier in Frankrijk – speelde zich af rond 1975. Zij was toen 16 en nog een en al onschuld. Van wanneer dateert jouw affairette? Ik vraag dit omdat jij in 1975 bijna 30 was.

En dan ding twee: het geval Daan Borrel. Heb je weleens een kiekje bekeken van deze omhooggevallen autreutel, van de categorie Stella Bergsma maar dan veertig jaar jonger? Nomen est omen, Hoogland. Het laatste waaraan je denkt bij het zien van mejuffrouw Borrel, is seks van welke aard dan ook. Ik doe nog liever Van Dis in de recreatieruimte van het Rosa Spier Huis te Laren, onder het toeziend oog van medebewoners Tineke de Nooij en Ciska Peters.

Borrel schreef eerder samen met Milou van Rossem het boekje Krabben. De boodschap van Krabben: veroordeel vrouwen niet omwille van hun seksualiteit. Nou ken jij Milou, dochter van de losgeslagen stokoude socialite Barbara van Beukering, wellicht nog van het schandaal dat zij, als feut bij studentenvereniging Vindicat, veroorzaakte met haar onverbloemde en ongetemde promiscuïteit.

Ik krijg een nog slappere kleine Tuur van de kersverse minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief die tweette dat bitches met hem naar bed willen

Krijg je beeld? En dit soort dames krijst dan dat rechts hun seks verpest. Maar ik krijg een nog slappere kleine Tuur van de kersverse minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief die tweette dat bitches met hem naar bed willen. Ik denk dat zelfs première Rob Jetten die kobold zonder nek met een vies gezicht afwijst.

Getverderrie, Hoogland: D66 verpest onze seks.