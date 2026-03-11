PVV-Kamerlid Dion Graus deed gisteren een opvallende onthulling tijdens het begrotingsdebat van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Dion Graus in de Tweede Kamer

Graus sprak inhoudelijk over de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Hij stelde klaar te zijn met de hetze rondom de wolf. Het PVV-Kamerlid zei er een hekel aan te hebben dat er gestroopt wordt op de wolf. De oplossing is volgens hem om de dieren te neutraliseren. 'Wat mij betreft naar nul, want hier heb je geen leuk leven als wolf,' luidde zijn conclusie.

Graus vervolgde zijn relaas met een intieme onthulling: 'Ik vind mijn leven niet eens meer leuk in Nederland vandaag de dag'. Vervolgens zei hij blij te zijn dat hij geen kinderen heeft, hoewel dat blijkbaar mogelijk wel het geval zou kunnen zijn. 'Tenminste vooralsnog, er is wel een vrouw die dat beweert, dat moet een DNA-test nog uitwijzen,' onthulde Graus.

Hij eindigde de onthulling met de stelling dat hij alsnog liever geen kinderen zou willen achterlaten op deze wereld.

Graus was eerder 'verheugd' over mogelijk vaderschap

In 2016 reageerde Graus positief op het bericht dat hij mogelijk de vader zou zijn van een kind van een ex-partner. Hoewel het stel tijdens de zwangerschap al uit elkaar was, was Graus wel aanwezig bij de bevalling. Hij gaf destijds aan dat de gedachte aan het vaderschap hem erg blij maakte, gezien zijn liefde voor kinderen en dieren, schreef nu.nl destijds. Opvallend detail is dat op de biografische pagina van Graus op parlement.com wordt gesteld dat hij wel een dochter zou hebben. Dit gaat in tegen Graus' eigen lezing van gisteren, waarin hij dus stelde vooralsnog geen kinderen te hebben.

Ondanks zijn bereidheid om een rol te spelen in het leven van het kind, liep dit stuk op een conflict met zijn ex-vriendin. Zij weigerde mee te werken aan een DNA-test en een omgangsregeling. Graus gaf destijds aan te wachten tot het kind meerderjarig is, zodat het eventueel zelf kan beslissen om alsnog een test uit te voeren en contact te zoeken.