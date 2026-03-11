Hardcorelegende Darkraver: 'Zodra ik ga draaien, móét ik drinken'

Waar? Bij zijn boekingskantoor in Den Haag. Iets genuttigd? Beiden een glas water. Verder nog wat? Voordat hij achter de draaitafels stond, was Steve beveiliger en stripper. Hij hield van r&b en hiphop. ‘Wist ik veel wat gabbers waren?’ Tot hij een keer in Parkzicht kwam bij DJ Rob. De combinatie met drugs bleek goud. ‘Ik had nog nooit drugs gebruikt. De eerste keer nam ik een pil. Ik kwam binnen en zzzzz, daar was dat gevoel ineens. En toen zag ik DJ Rob draaien. Ik was direct mesmerized. Ik heb uren naar hem staan kijken en dacht: dit wil ik ook. Ik heb r&b en hiphop direct aan de kant gegooid.’
‘Minimaal vijf keer per week. Soms vrijdag één show en zaterdag twee, maar in drukke weekenden zit ik zo aan de vijf of zes. Met carnaval draaide ik elke dag vier of vijf keer. Ik had de afgelopen drie, vier jaar de drukste periode uit mijn hele carrière. In de jaren negentig was hardcore gigantisch, maar toen was er vaak maar één groot feest in het weekend waar iedereen naartoe ging.
Nu is het aanbod enorm, vooral ook in België. En mijn kracht is dat ik niet alleen hardcore of hardstyle draai, maar ook freestyle, jumpstyle of Nederlandstalig. Ik sta net zo makkelijk op een bruiloft als na een optreden van Django Wagner of John West. Mijn plek is overal. Of er nou twee man voor me staan of tienduizend.’
‘Nee, juist niet! Het daagt me uit. Als ik voor een zaal sta en ze dansen niet, dan denk ik: waarom dansen die klootzakken niet? Dan focus ik me soms op één specifiek persoon in het publiek en ik neem me voor: jij gáát dansen voordat ik klaar ben. Ik proef de sfeer en binnen tien minuten weet ik wat ze willen horen. Ik begin rustig, Top 40. Soms moet het een tandje minder, soms moet er juist jumpstyle in. En als het eenmaal losgaat, wil ik nooit meer stoppen. Tot grote ergernis van de organisatoren, want ik word vaak als laatste geboekt. Dan sta ik daar met mijn baco en roep ik: “Nog ééntje, nog ééntje!” Totdat ze de stekker er letterlijk uittrekken.’
‘Ik zit standaard op zo’n 2500 euro. Daar begint mijn boekingskantoor mee. Sommige kleinere feesten kunnen dat niet betalen; dan komen we er vaak rond de 1500 euro wel uit. Ik ben geen Paul Elstak die 10.000 euro kan vragen voor een show. Dat soort bedragen krijg je als je gigantische mainstreamhits hebt gehad. Ik ben niet zo’n grote producer, daar heb ik het geduld niet voor. Maar mijn hoofddoel is gewoon draaien en mensen vermaken. Ik hoor op dat podium. Dat vind ik het allerleukste wat er is. En het liefst voor veel geld natuurlijk, maar dat lukt niet altijd. Ach, er blijft altijd wel een beetje hangen, toch?’
‘Mooi hè? Het was echt een ongekend succes en helemaal uitverkocht. Ik ben een entertainer, snap je? Het podium is mijn huis, mijn domein. Voor elk uur had ik een andere outfit bedacht. Mijn opkomst was een ode aan Sensation Black, met een glinsterend pak, samen met MC Villain. Bijna iedereen vindt mijn set op Sensation Black in de ArenA mijn beste set ooit. En daarna had ik mijn Batman-pak aan. Aan het einde ben ik nog gaan breakdancen met Paul Elstak! Dit jaar gaan we er hopelijk ‘36 Years of Hakkuh’ van maken.’
'Mijn eerste officiële, goede boeking was op Rave the City. Ik zat met Rob Velders en Coen Bom, de organisatoren en bazen van piratenzender Radio Stad Den Haag. Onder het genot van een fles Bacardi moesten we een naam verzinnen. We hadden het over hun logo, een vleermuis. Ze zeiden: “Steve, hoe zullen we je noemen? Jij gekke neger.” Ik stelde Crazy Raver voor, maar dat klonk voor geen meter. Toen werd het Neger-raver, Black Raver... en ineens: Darkraver! Binnen vijf minuten was de naam geboren.’
‘Die naam is ontstaan omdat ik, als ik klaar was met draaien, altijd naar discotheek Parkzicht in Rotterdam ging om verder te feesten. Iedereen zag me daar altijd, dus noemden ze me de Parkneger. Tegenwoordig weigert MC Villain die naam nog uit te spreken als ik op een Parkzicht-feest sta. Dan komt hij naar me toe en vraagt: “Steve, hoe zal ik je aankondigen?” Dan zeg ik: “Gewoon, Parkneger.” Weet je? Ik heb er schijt aan. Echt dikke schijt. Ik ben veel te oud voor die woke-onzin, ik ben al 58.’
‘Ferry en ik klikten direct tijdens Rave the City 2. Ik mocht voor hem openen. Ik had alles uit de kast gehaald om op te vallen: een cape met een vleermuis erop, een pet met ‘Raver’ erop en een dikke ketting. Ik was echt de mascotte van het feest. Ferry was de ongekroonde koning van de hardcore in die tijd.
We gingen wekelijks samen op pad, en hij kon aan de goeie pillen komen. Het was elk weekend raak. Ik was constant met Ferry op pad. Mijn toenmalige vriendin, Jacqueline, was een stuk ouder dan ik. Ze trok dat op een gegeven moment niet meer. Ze stelde een ultimatum: of ik koos voor haar, of voor het leven als dj. Zonder enige aarzeling koos ik voor de house.’
‘Zodra ik ga draaien, móét ik drinken. Omdat ik heel veel draai, drink ik dus ook heel veel, haha’
‘Nou, onlangs zei de dokter nog dat ik meer moest gaan bewegen omdat mijn cholesterol te hoog was. Mijn huidige vrouw Mandy noemt me af en toe een alcoholist. Ik ben het daar niet mee eens, want thuis drink ik werkelijk geen druppel. Maar zodra ik ga draaien, móét ik drinken. Omdat ik heel veel draai, drink ik dus ook heel veel, haha. Op elk feest krijg ik flessen Bacardi. Mijn schuur staat er vol mee.’
‘We leerden elkaar kennen in Lloret de Mar. Ik had altijd gezworen: de moeder van mijn kinderen kom ik écht niet tegen op een zomertour. Maar ja hoor... Zij was achttien, ik was rond de veertig. Zij kende mij niet eens, maar haar vriendin wilde per se naar de Darkraver, in de tijd van mijn Top 40-hit Kom tie dan hè! Toen ze binnenkwam, zag ik haar en riep ik gelijk door de microfoon: “Hé, jij bent leuk, kom even hier!” Ze weigerde.
Pas een half uur later kwam ze naar me toe. Ik heb serieus nog nooit zó hard mijn best moeten doen voor een meisje, het duurde wel een half jaar voordat we echt samen waren. In 2010 kregen we onze tweeling, Melody en Meliano. Hun namen zitten verborgen in de Batman-tattoo op mijn borst.’
‘Ze weet precies hoe ik ben. Ik ben iemand met een gebruiksaanwijzing. Niemand kan mij temmen. Om met mij om te gaan, moet je ontzettend sterk in je schoenen staan, want ik ben een flierefluiter en hou van aandacht als ik op het podium sta. Thuis ben ik juist heel stil, dan moet ik bijkomen van de gekte. Daar hebben we weleens ruzie over, dat ik buiten de deur alle energie geef en thuis op de bank hang.
We zijn twee keer bijna uit elkaar gegaan. Eén keer was het puur mijn schuld. Ik was dronken en zat stom te lullen en te flirten met meiden in de reacties op Instagram. Toen Mandy dat zag, was het goed mis. Sindsdien is dat klaar. Ik besef heel goed wat we hebben opgebouwd. Vind maar eens een vrouw die mij accepteert zoals ik ben. Ik ben verdomme bijna zestig, zo’n vrouw vind ik nooit meer. In ons vak is het soms lastig, het wordt je allemaal maar aangeboden, maar je moet wel normaal blijven doen. Ik las in Nieuwe Revu een interview met DJ Jean en hij had het over duizend vrouwen. En ik geloof het ook nog. Hij heeft echt veel geneukt.’
‘De duizend heb ik niet gehaald, denk ik, maar ik zit er wel dicht tegenaan. In Lloret vooral. Ze boden zich daar vroeger gewoon aan. In de jaren negentig neukte ik er soms wel vier op een dag. Wij allemaal bijna, hoor. Want toen had je geen sociale media. Als je iemand tegenkwam móést het dan gebeuren, want je wist niet wanneer je elkaar weer zou zien. Zij pakten die kans gewoon, achter de dj-booth, in de wc, in het drankhok; veel vluggertjes.’
‘Nee, want voordat ik doorbrak als dj, werkte ik als stripper. Dat was ook allemaal zwart geld.’
‘Ja, precies!’
‘In het begin was het allemaal hobby. Een uurtje draaien kostte 750 gulden en als iemand vroeg om een factuur, dachten we: wat factuur? We deden maar wat. Maar we werden bekender en bekender, en wat bleek? De Belastingdienst spaarde al die flyers van houseparty’s. Ze hielden letterlijk alles bij. Ik hoorde dat via-via wel, maar dacht dat het wel zou meevallen. We waren toch geen grote jongens? Totdat de gabbercultuur en die housefeesten als paddenstoelen uit de grond schoten en we écht overal stonden te draaien. Toen het besef kwam dat het misschien wel handig was om iets te regelen, was het al te laat. Dano was de eerste, toen Buzz Fuzz, Ferry, en daarna kwamen ze bij mij.’
‘Ik had een ton belastingschuld en had natuurlijk helemaal niks bijgehouden. Mijn hele huis is leeggehaald’
‘We zetten in die tijd helemaal geen geld opzij voor de belasting. Dat deden we simpelweg niet. Ik had een ton schuld en had natuurlijk helemaal niks bijgehouden. Mijn hele huis is leeggehaald. Bij Dano en Buzz Fuzz precies hetzelfde. Mijn bankstel, mijn magnetron, de koelkast... Bijna alles namen ze mee. Alleen het fornuis hebben ze laten staan. Het was echt dramatisch. Al die grote jongens van het eerste uur hebben dat meegemaakt, ook Paul Elstak. Buzz Fuzz, Gizmo, Dano en ik zaten wel eventjes volledig aan de grond.’
‘Eén iemand heeft me enorm geholpen in die tijd: DJ Isaac. Ik had hem jaren daarvoor ontdekt. Ik kreeg brieven van de Belastingdienst dat ze langs zouden komen om de boel te inventariseren. Ik had de beste platen en dure apparatuur staan. Die heb ik toen razendsnel bij mijn buurman geparkeerd om ze veilig te stellen. Isaac heeft vervolgens een paar van mijn spullen gekocht. Daardoor had ik weer wat geld in handen. Ik begon niet met een schone lei, want ik had nog steeds die ton schuld, maar dankzij hem is de schade wel beperkt gebleven. Toch heb ik daarna bijna een half jaar in zware mineur geleefd. Het was echt aanpoten.
Uiteindelijk kwam ik in contact met Theo Mulder, een heel strenge, maar ontzettend goede boekhouder uit Amsterdam. Hij mocht me graag en zei: “Ik ga je hieruit helpen, maar dan moet je exact naar me luisteren en doen wat ik zeg.” Klonk goed. Hij opende een bankrekening voor me. Omdat ik inmiddels een betalingsregeling had met de fiscus, moest ik oppassen. Soms verdiende ik heel veel geld, maar dan hield ik dat gewoon contant thuis. Ik zette telkens maar een minimumbedrag op die rekening, zodat de Belastingdienst niet zag hoeveel ik écht verdiende. Ondertussen betaalde ik braaf mijn maandelijkse aflossing.’
‘Dat was BB Bookings uit Gouda. In de beginjaren deden Gizmo en ik alles zelf via ID&T. We hadden visitekaartjes met een 06-nummer van onze pieper. Daar kregen we dan tekstberichtjes op binnen van promotors die ons wilden boeken. We voelden ons hartstikke stoer! Bij BB Bookings zaten in die tijd veel grote jongens: The Prophet, Neophyte, Ruthless. De eigenaren waren twee mannen die ook een relatie met elkaar hadden. Fleur was daar mijn vaste contactpersoon.
Het was inmiddels 2005. Ik scoorde een gigantische Top 40-hit met Kom tie dan hè! Ineens was ik niet meer alleen underground. De radio belde, ik stond op het Museumplein met Koninginnedag, het kon niet op. Mijn gage ging omhoog en het geld bleef maar binnenstromen. Een van die twee eigenaren stelde toen voor om mijn geld bij hen te ‘parkeren’. Hij zei: “Steve, het is niet verstandig om alles in één keer op je rekening te storten, want dan wil de Belastingdienst misschien weer meesnoepen. Wij parkeren het hier en storten elke maand een x-bedrag. Wil je iets groots kopen? Dan bel je ons gewoon.” Daar stond op een gegeven moment ruim een ton van mij geparkeerd.’
‘Van de ene op de andere dag! Jeroen Streunding van Neophyte belde me in blinde paniek op: “Heb jij je geld?!” Ik snapte er niks van. Bleek dat een van die twee eigenaren zijn partner had genaaid en met al het geparkeerde geld van de artiesten naar Zwitserland was gevlucht. Twee ton, misschien wel meer. Niemand wist ergens van. Ik belde meteen naar Fleur op kantoor en die zat midden in de chaos. Jeroen was daar net naar binnen gestormd met een honkbalknuppel en had alle computers kort en klein geslagen. Hij was woest, The Prophet trouwens ook. Maar dat personeel kon er natuurlijk ook niks aan doen. Die eigenaar heeft ergens in de bergen een beddenzaak geopend.’
‘Mijn boekhouder heeft er een advocaat op gezet. We wisten wel waar hij zat, maar vanwege de ingewikkelde wetgeving in dat land konden we hem juridisch nauwelijks iets maken. Uiteindelijk hebben we met heel veel pijn en moeite nog een deel van dat geld teruggekregen. Maar het was een enorme klap.’
‘Dat is misschien nog wel het meest bizarre verhaal. Na dat hele BB Bookings-drama ging ik met mijn vaste contactpersoon, dat meisje dat ik al noemde, naar een ander kantoor en uiteindelijk richtte zij Global DJ Bookings op. Ik was praktisch haar enige artiest. Ik kende haar al sinds de havo in Den Haag, we kwamen uit dezelfde stad. Ik vertrouwde haar werkelijk blind. Zij was mijn vertrouwenspersoon tijdens vergaderingen met mijn boekhouder. Jarenlang ging dat goed. Tot mijn boekhouder rond 2014 of 2015 merkte dat de facturen die zij stuurde niet helemaal klopten met wat ik daadwerkelijk had verdiend.
Zij stuurde altijd een overzicht van de gages naar mijn boekhouder, hij maakte de factuur en zij stortte het geld. Theo had al vaker tegen me gezegd: “Steve, controleer dit nou af en toe zelf, want alleen jij weet exact waar je gedraaid hebt en voor hoeveel.” Maar ik deed dat niet, want ik vertrouwde haar. Toen Theo zelf ging graven, ontdekte hij dat ze al een paar jaar lang maandelijks stelselmatig bedragen van mijn gages afsnoepte. Een gigantische kutstreek. We hebben haar ermee geconfronteerd en ze is direct verdwenen. Ze reageerde nergens meer op. Global DJ Bookings is daarna gewoon opgeheven. Uiteindelijk heeft mijn boekhouder er een incassobureau op gezet en hebben we een flink deel teruggekregen. Ik ben haar later nog weleens tegengekomen, toen beloofde ze me alles uit te leggen tijdens een etentje. Dat is natuurlijk nooit gebeurd.’
‘Dat gevoel van wantrouwen heb ik altijd maar heel kort gehad. Ik ben van nature goed van vertrouwen en dat ben ik nog steeds. Ik zit nu bij Baba Management, via mijn beste maat Cem (hardstyle-dj Outsiders, red.). Zij deden voorheen voornamelijk r&b, tech- en hardhouse, met namen als Vato Gonzalez. Ik ben de enige hardcore-artiest hier. Maar het voelt goed, het schept een band en tot nu toe verloopt alles uitstekend. Ik móét het ook wel uit handen geven, want ik kan onmogelijk alles zelf regelen. Ik stroom over van de aanvragen; ik zit nu al bijna vol tot september. Het gaat echt helemaal nergens over.’
‘Stoppen? Ben je gek! Mensen vragen weleens of ik niet te oud word. Maar zolang de boekingen binnenstromen, zie ik geen enkele reden om te stoppen. Gasten als Carl Cox en Sven Väth zijn al bijna zeventig en breken ook nog steeds de tent af. Ik ga gewoon door. Waarschijnlijk val ik ooit dood neer achter de dj-booth. Cem grapt weleens: “Als je doodgaat, neem ik het over en ga ik met je doodskist op tournee.” Mijn testament is overigens geregeld. Voor Mandy en de kinderen wordt alles perfect achtergelaten. Het huis is voor haar en mijn bv ook. Maar voorlopig ben ik nog lang niet klaar. Ik ga gewoon door!’
