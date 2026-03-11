Hardcorelegende Darkraver: 'Zodra ik ga draaien, móét ik drinken'

‘Minimaal vijf keer per week. Soms vrijdag één show en zaterdag twee, maar in drukke weekenden zit ik zo aan de vijf of zes. Met carnaval draaide ik elke dag vier of vijf keer. Ik had de afgelopen drie, vier jaar de drukste periode uit mijn hele carrière. In de jaren negentig was hardcore gigantisch, maar toen was er vaak maar één groot feest in het weekend waar iedereen naartoe ging.

Nu is het aanbod enorm, vooral ook in België. En mijn kracht is dat ik niet alleen hardcore of hardstyle draai, maar ook freestyle, jumpstyle of Nederlandstalig. Ik sta net zo makkelijk op een bruiloft als na een optreden van Django Wagner of John West. Mijn plek is overal. Of er nou twee man voor me staan of tienduizend.’