Mona Keijzer woest na ramadan-schorsing Denk: 'De islamitische dwingelandij stopt niet vanzelf'

Mona Keijzer in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer raakte maandagavond verwikkeld in een fundamentele discussie over de scheiding van religie en staat. Tijdens een lopend debat over integratie diende Dogukan Ergin (Denk) een verzoek in om de vergadering tijdelijk te staken. De reden: de zonsondergang en de daarmee gepaard gaande maaltijd (iftar) tijdens de ramadan. Hoewel een meerderheid van de aanwezige Kamerleden instemde, leidde dit achteraf tot een storm van kritiek over de neutraliteit van het parlementaire proces, schrijft De Telegraaf.

Mona Keijzer uitte direct haar zorgen over dit besluit en bestempelde de gang van zaken als een 'bedrijfsongeval'. Waar voorstanders het zagen als een vorm van hoffelijkheid en inclusie, vrezen critici dat individuele religieuze behoeften hier voorrang kregen op de collectieve agenda van de volksvertegenwoordiging. Volgens Simon Ceulemans (JA21) was de schorsing bovendien onnodig, aangezien de reguliere dinerpauze kort na de bewuste bijdrage gepland stond.

De kern van het conflict draait om de vraag waar de grens ligt tussen persoonlijke geloofsbelijdenis en de werkwijze van het instituut. In de commissievergadering honoreerde voorzitter Mpanzu Bamenga (D66) het verzoek omdat er op dat moment een meerderheid voor was, maar fracties als de PVV en de SGP wijzen op de gevaarlijke precedentwerking. Voor hen is het parlement een plek waar de klok en de agenda leidend moeten zijn, ongeacht de religieuze achtergrond van de spreker.

De spanning tussen traditie en nieuwe gebruiken

De discussie verplaatste zich al snel naar de sociale media, waar Mona Keijzer haar ongenoegen uitte over wat zij noemde de 'islamitische dwingelandij'. Zij trok verder een vergelijking met haar eigen katholieke achtergrond: tijdens religieuze momenten zoals Witte Donderdag vraagt zij immers ook geen schorsing van het parlementaire werk. De algemene consensus onder de critici is dat religieuze uitingen privézaken zijn die niet mogen interfereren met de efficiëntie van de wetgevende macht.

Daartegenover staat de verdediging van Denk. Dogukan Ergin wees op de drie weken durende kerstvakantie als bewijs dat religieuze tradities al stevig verankerd zijn in de Kameragenda. Dit argument wordt echter door partijen als het CDA en de SGP gepareerd door te wijzen op het verschil tussen nationale, cultuurhistorische feestdagen en ad-hoc verzoeken voor individuele rituelen. Volgens André Flach (SGP) hoeven vergaderingen niet verschoven te worden voor religieuze bijeenkomsten, mits men deze in eigen tijd plant.

Uiteindelijk lijkt de Kamer te kiezen voor een evaluatie via het dagelijks bestuur (het Presidium). Hoewel een specifiek plenair debat over de kwestie door een meerderheid van D66, GroenLinks-PvdA en CDA werd afgewezen om de agenda niet verder te belasten, is de roep om scherpere richtlijnen luid. De vraag blijft hoe de Tweede Kamer in de toekomst omgaat met de balans tussen individuele vrijheid en de onverstoorbare voortgang van het democratische debat.