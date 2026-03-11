De PVV wist na het behalen van 37 zetels en het leveren van ministers geen doorbraken te bewerkstelligen. Lidewij de Vos analyseerde de onderliggende redenen in gesprek met Nieuwe Revu.

Lidewij de Vos tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Dit artikel is gebaseerd op een exclusief interview met Lidewij de Vos in Nieuwe Revu 11.

Volgens Lidewij de Vos, lijsttrekker voor Forum voor Democratie, was de winst van de PVV onvoldoende om de gevestigde orde werkelijk te transformeren. Zij wijst op een fundamenteel gebrek aan institutionele basis bij de partij van Wilders. Het eerste knelpunt dat De Vos identificeert, is het loslaten van ideologische kernpunten ten gunste van regeringsdeelname. Door afstand te nemen van een Nexit, zoals de PVV deed, blijft Nederland volgens haar gebonden aan Europese verdragen die migratiebeperking in de weg staan.

Daarnaast benadrukt zij het ontbreken van een ledenstructuur bij de PVV. Waar de partij van Thierry Baudet de afgelopen tien jaar heeft geïnvesteerd in een brede maatschappelijke beweging, opereert de PVV als een partij zonder verankering in de haarvaten van de samenleving. Dit zorgt ervoor dat men bij regeringsdeelname weliswaar bewindspersonen kan leveren, maar volgens De Vos geen grip krijgt op de onderliggende ambtelijke instituties.

De verschuiving naar lokale machtsfactoren en burgerparticipatie

Om dit gebrek aan invloed te omzeilen, kiest Forum voor Democratie volgens De Vos voor een andere strategie: verankering via de gemeenteraadsverkiezingen. Met kandidaten in 104 gemeenten beoogt de partij een tegenwicht te bieden op lokaal niveau. Dit is de plek waar landelijk beleid, zoals de spreidingswet of de energietransitie, direct botst met de leefomgeving van de burger.

Volgens De Vos is de sociale controle in een gemeente vele malen effectiever dan de politieke dynamiek in Den Haag. Lokale politici worden direct geconfronteerd met hun achterban, bijvoorbeeld bij de sportclub of in de buurt. Door deze nabijheid wordt het voor raadsleden moeilijker om in te stemmen met impopulaire maatregelen zoals de komst van een azc of de plaatsing van windturbines.

Het doel is volgens de Forum-lijsttrekker niet enkel het winnen van zetels, maar het bouwen van een robuust lokaal netwerk. Door ondernemers en burgers die hinder ondervinden van regeldruk en belastingen te verenigen, wil de partij een machtsfactor 'van onderop' creëren. De Vos ziet dit als de enige manier om de institutionele blokkades in Nederland op de lange termijn te doorbreken.