President Donald Trump sprak tijdens een rally zijn steun uit voor een politieke carrière van Jake Paul . Ook zijn verloofde Jutta Leerdam werd geroemd door de president.

Donald Trump (inzet: Jake Paul en Jutta Leerdam)

Hoewel de bijeenkomst primair in het teken stond van internationale spanningen, waaronder het conflict in Iran, nam de president eerst uitgebreid de tijd om de sportieve prestaties van Leerdam te belichten. Hij verwees hierbij specifiek naar haar recente gouden medaille op de Olympische Spelen.

Trump onderbrak zijn betoog om Jutta Leerdam in het publiek aan te wijzen en noemde haar een 'sterke atlete' en een 'mooi persoon'. De president benadrukte dat hij haar prestaties op het ijs nauwgezet heeft gevolgd en zei onder de indruk te zijn van haar fysieke en mentale kracht.

Na de lovende woorden voor Leerdam richtte Trump zijn pijlen op Jake Paul, die hij omschreef als een loyale volger en een getalenteerd bokser. De president deed hierbij een opvallende voorspelling over de toekomst van de influencer. Volgens Trump beschikt Paul over de juiste eigenschappen om een succesvolle overstap naar de Amerikaanse politiek te maken, een stap die door de president 'volledig gesteund' zal worden.

De politieke ambities van Jake Paul en de rol van Leerdam

De uitspraken van Trump vallen samen met de naderende midterm-verkiezingen in november 2026. Tijdens deze verkiezingen worden belangrijke zetels in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat opnieuw verdeeld. Hoewel Jake Paul zijn officiële kandidatuur nog niet heeft bevestigd, wijzen zijn recente publieke optredens en retoriek op een serieuze interesse in een politiek ambt. Paul verklaarde op het podium dat hij streeft naar economische groei door de heropening van Amerikaanse fabrieken.

Mocht Paul zich daadwerkelijk verkiesbaar stellen en een zetel bemachtigen, dan zou dat de positie van Jutta Leerdam in de Verenigde Staten aanzienlijk veranderen. Het Algemeen Dagblad wijst erop dat wanneer de voorspellingen van Trump over een politieke ambt voor Paul uitkomen, Leerdam in de toekomst zelfs de eerste Nederlandse First Lady kan worden.

Vooralsnog blijft de focus van Leerdam bij haar sportcarrière, maar de expliciete steunbetuiging van de president aan het adres van haar verloofde zorgt voor een nieuwe dimensie in haar publieke profiel. De komende maanden zal moeten blijken of de politieke ambities van de familie Paul daadwerkelijk vorm krijgen in de aanloop naar de verkiezingen in november.