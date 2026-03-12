Een voormalige generaal die mogelijk toegang had tot geheime informatie over UFO's is vermist, kort nadat Trump aankondigde dat hij meer informatie over UFO's wil openbaren, meldt CNN .

Oud-generaal William Neil McCasland

De grootschalige zoektocht naar de al twee weken vermiste gepensioneerde luchtmachtgeneraal William Neil McCasland heeft een nieuwe fase bereikt, nu de FBI officieel betrokken is bij het onderzoek. De 68-jarige oud-officier verliet op 27 februari te voet zijn woning in Albuquerque, New Mexico, en is sindsdien spoorloos. Wat begon als een lokale vermissingszaak, is inmiddels uitgegroeid tot een federaal onderzoek waarbij honderden buurtbewoners zijn ondervraagd en diverse technologische middelen worden ingezet.

Neil McCasland liet bij zijn vertrek zijn mobiele telefoon achter, wat de autoriteiten voor een groot raadsel stelt. Hoewel hij bekendstaat als een ervaren buitenmens die regelmatig wandelt en fietst in de bergen, zorgt een niet nader gespecificeerd 'medisch probleem' voor extra urgentie bij de hulpdiensten. De Bernalillo County Sheriff’s Office heeft een Silver Alert uitgegeven, een protocol dat doorgaans wordt gehanteerd bij de vermissing van kwetsbare personen of ouderen.

Gezien de staat van dienst van de generaal is de inzet van de FBI echter opvallend te noemen. McCasland bekleedde tijdens zijn carrière uiterst gevoelige posities, waaronder het commando over het Air Force Research Laboratory. In deze rol was hij verantwoordelijk voor geavanceerde technologische ontwikkelingen en strategische defensieprogramma's. Zijn technische expertise en toegang tot geclassificeerde informatie over UFO's maken zijn plotselinge verdwijning tot een zaak van nationaal belang.

Strategische achtergrond en speculaties

Ondanks de speculaties in diverse media over de link tussen zijn verdwijning en zijn eerdere werkveld, benadrukken de autoriteiten dat er momenteel geen bewijs is voor een misdrijf. De echtgenote van de generaal, Susan McCasland Wilkerson, heeft publiekelijk verklaard dat haar man niet aan dementie lijdt en ten tijde van zijn vertrek niet verward was. Zij wijst erop dat zijn associatie met organisaties die onderzoek doen naar onverklaarbare luchtverschijnselen (UAP's, oftewel UFO's) geen directe aanleiding vormt voor kwaadwillende opzet.

De zoekactie wordt ondersteund door gespecialiseerde teams, honden, drones en helikopters van onder andere de Kirtland Air Force Base. De focus ligt momenteel op het analyseren van videobeelden uit de buurt en het verzamelen van getuigenverklaringen. De FBI coördineert de inspanningen om uit te sluiten dat de verdwijning gerelateerd is aan de gevoelige informatie waarover de generaal tijdens zijn actieve dienst beschikte.

In de komende dagen zal het onderzoek zich blijven richten op het terrein van de Sandia Mountains en de directe omgeving van zijn woning. Voorlopig blijft de officiële lezing dat alle scenario's openstaan. De verdwijning van de oud-generaal kwam kort nadat Donald Trump aankondigde om meer te openbaren over UFO's en buitenaards leven.