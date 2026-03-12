Geert Wilders in de Tweede Kamer

Wilders vroeg aan Klaver waarom zijn partij 'altijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis heeft gestaan', en stelde vervolgens dat GroenLinks-PvdA Hamas eerder ook al 'de hand boven het hoofd hield'. Tevens wees Wilders op de motie-Piri, die verhinderd zou willen hebben dat Nederland wapens zou exporteren naar Israël, inclusief onderdelen voor de Iron Dome die het land beschermt tegen raketten. Wilders vroeg aan Klaver waarom zijn partij 'altijd de kant van de onderdrukkers en terroristen en antisemieten' kiest.

Klaver pareerde de aanval van Wilders door te stellen dat het geheugen over het algemeen vrij kort is. Hij wees hierbij op de Amerikaanse inval in Irak in 2003, en stelde dat Wilders lang genoeg Kamerlid is geweest om een geheugen te hebben dat 'wel op orde' is. De huidige discussie is volgens Klaver gelijk aan wat er in Irak gebeurde. Hij wees erop dat hoewel het regime verschrikkelijk was, het aanvallen van het land geen oplossing bleek. Mensen die de oorlog in Irak nog steeds verdedigen staan volgens de GL-PvdA-leider aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Klaver zei vervolgens het ayatollah-regime verschrikkelijk te vinden, maar stelde dat regime-change door Iran te bombarderen niet de oplossing is, gevolgd door een 'helaas'. Wilders reageerde door te stellen dat Klaver geen antwoord gaf op zijn vraag, en zei vervolgens te 'hopen' dat Iran hard geraakt is door de aanvallen. Tevens stelde de PVV-leider dat het internationaal recht nooit iets heeft betekend voor de Iraanse bevolking. Hij vroeg vervolgens nogmaals aan Klaver waarom hij 'aan de kant van de ayatollahs' staat.

'Ik wou dat mijn wereld zo simpel was als die van de heer Wilders'

Als het bombarderen van Iran daadwerkelijk zou leiden tot een verbetering van de situatie van de Iraniërs, dan had dat plan volgens Klaver brede steun gevonden. Hij wees Wilders er echter op dat de realiteit niet zo eenvoudig is. Klaver was stellig: eerdere Amerikaanse oorlogen in de regio hebben geen positieve effecten gehad, en dat zou ons aan het denken moeten zetten.

'Laten we geen wedstrijd houden om wie het meeste geeft om het Iraanse volk,' vervolgde Klaver. De aanvallen gaan volgens hem tot meer onveiligheid in de regio leiden.

'Een oorlog starten en dan hopen dat het heeft bijgedragen aan het verzwakken van de positie van Iran,' vatte Klaver de houding van Wilders samen, met een scherpe nadruk op 'hopen'. 'Dit is niet hoe ik vind dat wij moeten opereren,' aldus Klaver. Hij benadrukte daarna dat het internationaal recht niet perfect is, maar zegt geen oplossing te zien in het gooien van bommen. 'Het internationaal recht is verre van perfect, maar het is wel het beste wat we nu hebben en het is aan ons om te zorgen om het werkend te maken,' concludeerde Klaver.

Wilders reageerde door te stellen dat Klaver louter kon aangeven wat hij niet wil, maar geen idee heeft van oplossingen. Klaver protesteerde door in de microfoon te zeggen dat hij dat net had verteld. 'De mensen van Iran hebben niks aan dit soort ayatollah-teksten,' aldus de conclusie van de PVV-leider.