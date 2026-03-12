Ex-gangster 'Skinny Joey' runt nu een restaurant zijn geboortestad

Skinny Joey

De legendarische Joseph ‘Skinny Joey’ Merlino werd 25 jaar geleden na een maffiaoorlog in Philadelphia veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Na zijn vrijlating beterde hij naar eigen zeggen zijn leven en op 62-jarige leeftijd is hij terug in de aandacht door een podcast, een Netflix-serie en zijn eigen restaurant. ‘Die gasten waren fucking gestoord.’

Erik Brouwer 12 mrt. '26

De rijen zijn elke dag lang voor restaurant Skinny Joey’s Cheesesteaks op 3020 S Broad Street in Zuid-Philadelphia en dat komt natuurlijk door de naamgever. Philadelphia heeft vele legendes voortgebracht en Joseph ‘Skinny Joey’ Merlino hoort hier zeker bij. Volgens aanklagers van de federale overheid brak er 35 jaar geleden vooral door zijn toedoen een maffiaoorlog uit in Philadelphia en bijna alle inwoners hoopten dat hij ging winnen van maffiabaas John Stanfa, die Siciliaan, die indringer, die Zip. Skinny Joey was weliswaar een gangster die net als zijn rivaal extreem geweld gebruikte, maar hij was wel hún gangster.

De opening van Skinny Joey’s Cheesesteaks was direct een groot spektakel. Dat hoort ook bij Joseph Merlino, hij stond in de jaren negentig al bekend om zijn stijl en show. Joey wandelde door Zuid-Philly in pakken of truien van Gucci, Versace of Pradi, flirtend met de vrouwen, stapeltjes dollars uitdelend aan zijn fans, praatjes makend met voorbijgangers en reporters. Dat deed hij met een bijna overdreven lijkend Philadelphia-accent vol fucks en fuggedaboutits. Hij leek een gangster uit een Goodfellas-achtige film, in pubs of in restaurants bestelde Joey cheesesteak, wijn of bier voor de andere gasten. Hij was een straatjongen met bravoure en charme en zijn basstem en dikke zwarte haar pasten goed bij het soort maffioso dat hij wilde zijn: meer Goodfellas dan The Godfather, meer Amerika dan Sicilië, meer Nieuwe dan de Oude Wereld.

De deuren van Skinny Joey’s gingen een jaar geleden om tien uur in de ochtend open. De klanten stonden tot ver om de hoek, alle inwoners van Philadelphia leken te willen weten of de cheesesteaks en andere specialiteiten wel echt zo goed waren als Skinny Joey en zijn partner in reclamefilmpjes beweerden en zou Merlino ook zijn beroemde varkenskarbonade uit de oven met ingelegde kersenpepers verkopen?

Hij was een straatjongen met bravoure en zijn basstem en dikke zwarte haar pasten goed bij het soort maffioso dat hij wilde zijn: meer Goodfellas dan The Godfather

Fans van de vorig jaar verschenen Netflixserie Mob War: Philadelphia vs The Mafia – met Merlino in de hoofdrol – wisten dat dit gerecht in de jaren negentig altijd speciaal voor hem werd bereikt door zijn voluptueuze privékok Angelo ‘Fat Ange’ Lutz en een hype werd onder de naam Pork Chops Joey. Ja, Skinny Joey hield van eten en van de maffia, dat was hem zo geleerd door zijn vader Chuckie en zijn even gevaarlijke gangster-oom Lawrence Merlino.

The Podfather

Het plan voor Skinny Joey’s Cheesesteaks ontstond vanuit een podcast. Een influencer uit Philadelphia met de bijnaam Lil Snuff kreeg Merlino zover de show The Skinny with Joey Merlino & Lil Snuff te beginnen en Skinny Joey kreeg als nieuwe bijnaam The Podfather. Lil Puff en Skinny Joey kwamen in 2023 voor het eerst bij elkaar en de eerste aflevering kon op 23 september van dat jaar worden gestreamd. Joey beloofde vooraf ‘rauw en ongefilterd’ te vertellen over ‘zijn leven en carrière’. Hij was ‘al decennialang het onderwerp van kranten, roddelbladen en andere media’ en zou nu openheid geven ‘in zijn eigen woorden’.

Elke podcast-aflevering begint met de hiphopsong The Skinny van Philadelphia-rapper OT, een ode aan Joey Merlino met als eerste zinnen ‘Life is a casino/ And you can bet it all/ I will be the last one standing tall/ Joey Merlino’. In de rest van het uur geeft Joey eerst tips aan gokkers die op de uitslagen van sportwedstrijden willen wedden, Merlino heeft daar mede veel verstand van omdat hij vroeger flink verdiende aan illegaal gokken en het manipuleren van wedstrijden.

Een ander onderwerp dat geregeld terugkomt: zijn liefde voor president Donald Trump, of zoals Lil Snuff hem noemt ‘Uncle Donald’. Er gingen in 2023 geruchten dat Joey er bij de aanstaande verkiezingen zeker in Philadelphia en de staat waarin hij woont – Florida – voor zou zorgen dat Trump zou winnen, maar dat ontkende The Podfather in de allereerste aflevering.

Nicodemo ‘Little Nicky’ Scarfo.

Joey gaat in zijn podcast ook in op zijn jeugdjaren in Zuid-Philadelphia. Hij werd op 13 maart 1962 geboren in Zuid-Philadelphia en daar groeide hij ook op. Zijn vader Salvatore ‘Chuckie’ Merlino en diens broer Lawrence Dominic ‘Yogi’ Merlino deden klusjes voor de maffia en ze wilden made men in de Philadelphia-misdaadfamilie worden. Joey was 1 jaar toen Chuckie en zijn beste vriend Nicodemo ‘Little Nicky’ Scarfo in de zomer van 1963 werden aangeklaagd voor het doodsteken van een man genaamd William Dugan. Joey’s vader werd vrijgesproken, Scarfo kreeg een jarenlange gevangenisstraf.

Na zijn vrijlating vormde Scarfo zijn eigen crew en Chuckie Merlino werd zijn nummer 2. Hun baas heette Angelo Bruno, een maffioso met de bijnaam The Gentle Don (de zachtaardige don). Joey, Nicky Scarfo en Chuckie Merlino zouden zich voor zo’n bijnaam schamen, maar Angelo Bruno was juist trots op zijn ingetogenheid. Geweld trok volgens hem alleen maar de aandacht van de politie en dat was slecht voor zaken. Anderen hadden een totaal andere kijk op dit onderwerp en The Gentle Don werd op 21 maart 1980 in zijn auto geliquideerd.

Maffiabazen Salvatore ‘Chuckie’ Merlino en Philip ‘The Chicken Man’ aan tafel tijdens een bruiloft.

Merlino jr. was achttien toen de baas door kogels overleed. Zijn opvolger werd Philip Testa, een gangster met de bijnaam The Chicken Man omdat hij op het eerste gezicht een legaal bestaan als kipverkoper leek te leiden. Chuckie Merlino’s beste vriend Little Nicky Scarfo kreeg een functie in de top en Skinny Joey’s vader en zijn oom Lawrence maakten in juni 1980 hun droom waar door made men te worden.

Nog geen jaar later moest er alweer een nieuwe baas worden aangesteld in Philly. The Chicken Man stak een jaar na de moord op Angelo Bruno zijn sleutel in het slot van zijn huis en hij ontplofte in vele stukjes omdat er een spijkerbom onder zijn veranda was gestopt. Bruce Springsteen schreef er een song over met als openingszinnen: ‘Well they blew up The Chicken Man in Philly last night/ now they blew up his house too.’

Doorgesnoven

Nicky Scarfo werd de volgende maffiabaas van Philadelphia en hij wees Joey’s vader Chuckie aan underboss. Scarfo was geen Gentle Don, integendeel en zijn regime zou een van de bloedigste uit de geschiedenis van de Amerikaanse maffia worden. Dat kwam deels omdat Scarfo vaak doorgesnoven was, rechercheur Stephen Lapenta noemde hem in een documentaire ‘een psychopaat’ en hij zei: ‘In mijn 40-jarige loopbaan als agent heb ik nooit zo’n slecht en wreed persoon meegemaakt. Ik geef je een voorbeeld. Hij doodde een man met een botermes en weet je hoeveel kracht je moet zetten om te penetreren in een menselijk lichaam met een botermes?’

Volgens maffia-associate Angelo ‘Fat Ange’ Lutz brak er door Scarfo een maffiaoorlog uit in Philadelphia, het was ‘min of meer het Wilde Westen’ en Lutz vertelde: ‘Elke keer als je je omdraaide, was er weer iemand vermoord. Bodies were flying everywhere.’ FBI-rechercheur Charlotte Lang omschrijft Scarfo als een ‘cokehead’ en ‘the most paranoid Mob boss that I could fucking think of’.

Joey’s vader had zijn eigen problemen. Chuckie dronk te veel, raakte verslaafd en gebruikte bijna net zoveel geweld als zijn vriend en baas. Zijn dochters moesten van hem trouwen met betrouwbare maffiosi en Maria leek dat te doen door in 1984 haar verloving met capo en moordenaar voor de Philadelphia-misdaadfamilie Salvatore ‘Salvie’ Testa aan te kondigen. Chuckie en zijn vrouw Rita gaven toestemming, de bruiloft werd al gepland, ook Skinny Joey had er veel zin in, vertelt hij in de podcast.

Een ontmoeting tussen Tommy Scafidi en John Stanfa.

Op een middag stond Maria huilend voor Chuckie en Rita omdat Salvie, de zoon van de vermoorde ex-baas The Chicken Man, de verloving had verbroken. Chuckie ging naar zijn vriend en baas Nick Scarfo om te vragen of hij die klootzak mocht vermoorden, maar Little Nicky gaf geen toestemming omdat Chuckie door zijn verslaving steeds meer gekke dingen deed. Niet lang daarna was Salvie toch dood. Journalisten noemden de zoon van The Chicken Man steeds vaker de kroonprins van de Philadelphia-maffia en daar ergerde Scarfo zich zo aan dat Salvie op 14 september 1984 door zijn kop werd geschoten.

Skinny Joey was 22 jaar toen hij met een uitgestreken smoelwerk naar de begrafenis van zijn bijna-zwager moest. Hij was toen al meerdere malen gearresteerd wegens mishandeling en roofovervallen. Chuckies zoon kreeg er de juiste reputatie door op straat, maar op zijn 26ste gebeurde er iets dat de status van zijn familie ineens veel kwaad deed: Chuckies broer Lawrence ging samenwerken met de overheid in ruil voor strafvermindering.

Joey vertelt erover in de veertiende aflevering van zijn podcast. Het kreeg de titel Joey’s Rat Uncle en de Podfather vertelt schijnbaar emotieloos: ‘Ik had een oom die een verrader was: Lawrence. He went bad in 1988 en had vijf kinderen. Ze kwamen naar me toe, wilden verhuizen, waren doodsbang. Ik zei: “Luister, jullie moeten niets meer met hem te maken hebben, neem nooit meer zijn telefoontje aan, jullie mogen hem nooit meer zien.” In 2001 belde ik naar mijn vrouw, die zei: “Bel je nicht Kim.” Dus ik belde haar op en ze zei: “Eh, mijn vader is overleden.” Ik dacht: goed zo, goed zo! Ze vroeg: ”Wat moeten we doen?” Ik vroeg: “Wat bedoel je met wat moeten we doen?” Ik vroeg: “Wanneer is de vuilnisophaaldag?” Ze zei: “Donderdag.” Ik zei: “Gooi hem gewoon in de fucking vuilnisbak.” Dat is wat je doet. Je neemt afstand. You don’t fucking condone it.’

Niet klagen

Door de sterk afwijzende reactie bleef Joeys straatreputatie intact en ook zijn vader bleef de maffia ‘gelukkig altijd trouw’, ook al kostte hem dat zijn vrijheid. Op 19 november 1988 stond Chuckie met zeventien anderen terecht in Philadelphia voor het vormen van een criminele organisatie, illegaal gokken en drugshandel. Juryleden verklaarden hem schuldig en Merlino sr. werd op 10 mei 1989 veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf. Chuckie zou in 2016 vrijkomen, maar hij stierf in 2012 achter de tralies. Zo gaat dat nu eenmaal in het leven van een maffioso, dat weet je van tevoren, vindt Skinny Joey nu nog steeds, en daarom mag je er niet over klagen.

Nicky Scarfo werd in dezelfde tijd als Chuckie Merlino veroordeeld en ook hij zou als een echte gangster sterven achter de tralies. Zijn opvolger John Stanfa was de man die de tegenpool en nemesis van Skinny Joey zou worden en als bijnaam The Dour Don kreeg, de norse don. Een maffiakenner noemt Stanfa en Merlino ‘spiegels van elkaar’ en dat zou leiden tot de tweede Philadelphia-maffiaoorlog in korte tijd. Stanfa omringde zichzelf met vertrouwelingen die vrijwel allemaal uit Sicilië kwamen en ook zijn stijl was meer cosa nostra dan Amerikaanse maffia. The Dour Don had als doel de rust terug te brengen in Philly na al het geweld in het Scarfo-tijdperk, dan zouden de zaken ook vanzelf weer beter worden.

In de Italiaanse buurt van Philadelphia isJoey Merlino een populaire verschijning.

Stanfa was al in de vijftig toen Skinny Joey zijn plannen uitvoerde om hem van de troon te stoten.

Op muren verschenen graffiti met teksten als ‘Philly is geen Sicilië’ en hij daagde de Sicilianen ook uit door zijn flamboyante stijl. Joey sprak grijnzend met reporters, maakte Tony Soprano-achtige wisecracks tegen rechercheurs, droeg Rolexen van honderdduizenden dollars, deelde geld uit in Zuid-Philly en wilde de mensen van Philadelphia openlijk laten zien dat hij zich een Cadillac, Porsche en een Lamborghini kon veroorloven.

Zijn populariteit nam snel toe, iedereen leek wel een verhaal over hem te hebben, sommige anekdotes werden klassiekers. Journalist Dave Schratwieser van Fox News zei eens tegen hem: ‘Joe, we horen dat er een bedrag op je hoofd is gezet. We hebben vernomen dat het om een half miljoen dollar gaat.’ Joey pauzeerde even en zei: ‘Voor een half miljoen dollar breng ik mezelf om het leven.’

Maffiaprins

Tieners gingen zich kleden zoals Joey en ze imiteerden de manier waarop hij sprak. Journalisten noemden hem ‘het flitsende nieuwe gezicht van de georganiseerde misdaad’, ‘Zuid-Philly’s maffiaprins’ en de ‘John Gotti van Philadelphia’ omdat hij net zoveel van aandacht hield als de baas van de New Yorkse Gambino-misdaadfamilie. De Sicilianen vonden hem te schreeuwerig, een echte Amerikaan. Uit een boek over Merlino: ‘Maar voor zijn generatie was Joey een legende, een gangster met een lach, een Robin Hood in een designer-pak.’

'Voor zijn generatie was Joey een legende, een gangster met een lach, een 'Robin Hood in een designer-pak’

Volgens maffiaschrijver Arshey Ashveil was Joey ‘voor zijn crew de man die Philadelphia terug kon pakken van de Sicilianen.’ Zijn mensen drongen door tot territoria waar Stanfa’s mannen werkten en ze hadden er geen moeite mee ouderwets veel geweld te gebruiken. Restaurants, auto’s, cafés en social clubs gingen in de fik, bommen ontploften, er ging geen dag voorbij zonder schietpartij. Stanfa’s mensen reden door Philadelphia in gepantserde wagens en droegen voor de zekerheid kogelvrije vesten onder hun driedelige pakken. Een FBI-woordvoerder sprak over ‘een snelkookpan die op ontploffen staat’, een nieuwsuitzending uit 1991 begon met: ‘maffiamoorden zijn bijna routine geworden’.

FBI-agenten reisden naar Philadelphia om de nieuwe maffia-oorlog te kunnen beëindigen. De eerste pogingen om Stanfa en Merlino achter de tralies te krijgen mislukten en de ‘all out mob war’, zoals het in tv-reportages werd genoemd, zou historisch veel slachtoffers eisen. De tweede aflevering van de vorig jaar verschenen Netflix-documentaire Mob War. Philadelphia vs The Mafia heet Kill, Kill, Kill. De openingsscène is direct onvergetelijk. Een man genaamd John Veasey, hitman voor John Stanfa, kijkt recht in de camera en zegt: ‘Elke dag vermoordden we mensen. Ik stapte in de auto en we zochten mensen van de andere kant om te doden. Er was geen plan. We vuurden gewoon elke kogel af die we hadden. It was just kill, just kill, kill, just kill.’

Volgens de misdaadreporter van de lokale krant Philadelphia Inquirer George Anastasia vond er ‘de ene na de andere hit plaats en het werd steeds gekker’. Ex-Gambino-gangster John Alite zegt in Mob War. Philadelphia vs The Mafia: ‘Die gasten waren fucking gestoord. Het was iets uit The Godfather.’

Skinny Joey reed op 15 augustus 1993 net iets na middernacht met zijn beste vriend en hitman voor zijn crew Michael ‘Mikey Chang’ Ciancaglini door Philadelphia. Een schutter vuurde kogels op Merlino en Mikey Chang vanuit een auto, Joey bukte net op tijd en raakte alleen gewond aan zijn arm. Het lukte hem op het gaspedaal te trappen en hij ontsnapte, maar Mikey Chang kwam bij de aanslag om het leven. De moordenaar was John Veasey. In de Netflix-documentaire beschrijft hij hoe een Standa-vertrouweling hem vroeg: ‘Hé, ken je Joey Merlino?’

‘Ja, ik ken hem uit Philly, maar ik ken hem niet persoonlijk.’

‘Kun je hem vermoorden?’

‘Tuurlijk. Voor hoeveel?

‘10.000.’

‘Geef maar een pistool.’

Kogel in het oog

Twee weken na de aanslag liep Joey met zijn arm in een mitella over Passyunk Avenue, de straat waar hij zijn eigen koffietentje had geopend. Reporters schreeuwden vragen. De maffiaprins zei grijnzend: ‘Vertel ze dat ik er nog ben.’ Een paar dagen later reed John Stanfa met zijn zoon in de buurt van New Jersey toen hij midden in de spits op klaarlichte dag werd beschoten vanuit een andere auto. De maffiabaas bleef ongeschonden, zijn zoon kreeg een kogel in zijn oog. Stanfa gaf nogmaals opdracht Merlino te doden en Joeys familie mocht ook uit de weg worden geruimd, een grove schending van de cosa nostra-code.

De maanden erna werden de bloederigste uit de Philadelphia-maffiaoorlog deel 2, er vielen zelfs nog meer doden dan tijdens Mob War I. Uit het boek Philadelphia’s Bloody Battle for Power: The True Story of Joey Merlino, John Stanfa and the Mafia That Tore a City Apart: ‘Bombardementen, hinderlagen, schietpartijen vanuit rijdende auto’s midden op de dag. Zelfs gewone burgers begonnen het geluid van automatisch geweervuur te herkennen dat tussen de rijtjeshuizen weergalmde. Voor de mensen die het meemaakten, was de bendeoorlog zowel afstandelijk als intiem. Priesters in South Philly-kerken begonnen te bidden voor ‘zij die gevangen zaten tussen zonde en overleven’. Moeders zeiden tegen hun zonen dat ze na zonsondergang binnen moesten blijven. (...) Getuigen zeiden dat ze niets hadden gezien. Natuurlijk niet. In Zuid-Philly betekende zien de dood.’

De FBI begon Operation Sunrise met als doel om van Philly weer een veilige stad te maken. Ook Joey werd overal gevolgd en er werd een undercoveroperatie opgezet, maar hij keek veel beter uit dan Stanfa, die in afgeluisterde gesprekken dingen zei als: ‘Vermoord ze, vermoord ze allemaal.’ Agenten trapten voor zonsopgang zijn deur open en arresteerden hem. De rechtszaak vond plaats in 1995, juryleden veroordeelden Stanfa en hij kreeg levenslang.

Zijn opvolger Ralph Natale had net vijftien jaar in de gevangenis gezeten toen hij terugkeerde op straat. Joey werd zijn nummer 2, maar iedereen wist dat ‘Merlino de echte macht had’, zegt een FBI-agent in de Netflix-documentaire. Hij had de Tweede Maffiaoorlog van Philadelphia duidelijk gewonnen, maar kon er niet lang van genieten. De FBI moest en zou hem achter de tralies krijgen en Operatie Get Joey had uiteindelijk een succesvolle uitkomst. In 2000 werden er 37 maffiosi uit Philadelphia en omgeving gearresteerd, baas Ralph Natale was daar een van en de FBI kreeg hem zover informatie te geven over Joey Merlino in ruil voor strafvermindering. Daardoor werd Ralph Natale de eerste baas uit de Amerikaanse maffiageschiedenis die zou gaan samenwerken met de overheid.

Volledig legaal

Skinny Joey kan er in 2026 nog woest om worden. Hij was omringd door ratten en zwakkelingen, met een lange gevangenisstraf tot gevolg. Op zijn rechtszaak, 25 jaar geleden, kijkt hij niet graag terug. Hij werd door die rat Natale veroordeeld tot 14 jaar, kwam pas in 2011 vrij, verhuisde naar het heerlijk warme Boca Raton in Florida en begon daar volgens zichzelf helemaal opnieuw. Volledig legaal, benadrukt Joey in zijn podcast, en daarom kwam de Netflix-documentaire van vorig jaar uitermate slecht uit. Joey weigerde mee te werken, maar gaf een lang weerwoord in zijn podcast. Dat weerwoord duurde maar liefst ‘twee fuckin’ uren’ en hij zei onder meer: ‘A lot of it was lies. De meeste mensen, ik weet niet wat de fuck ze in die film deden.’

Joey met een peuk.

Hij weet nuthin’ over de maffia, had en heeft er niets mee te maken. Sinds zijn terugkeer uit de gevangenis is Joey ook echt alleen nog maar een zakenman. In zijn vaste woonplaats Boca Raton opende hij een restaurant en dat deed hij dus onlangs ook in zijn eigen Zuid-Philly. Hij is een merk geworden en daar handelt hij nu in. De pas verschenen biografie Joey Merlino, The Last Mob Star. From Philadelphia’s Streets to Netflix Screens van Eldon A. Jessen gaat niet voor niets over ‘de opkomst, val en heruitvinding van Amerika’s Flashiest Wiseguy’.

Skinny Joey ’herdefinieerde wat het betekent om een moderne gangster te zijn’ en hij is op zijn 62ste even populair als in 1991 of 2001. Daarom verkoopt hij nu vanuit Skinny Joey Cheesesteaks met veel succes Merlino-merchandise, zoals hoodies, petjes en mutsen met bekende Skinny Joey-quotes als ‘Fuck the Rats’ en zijn fans kunnen voor 35 dollar per stuk T-shirts bestellen met foto’s van Skinny Joey op de voorkant.

Het is zijn droom om Skinny Joey Cheesesteaks-franchises in heel Amerika te openen en dat toont volgens hem meer dan wat ook aan dat Joey 2.0 een volledig legaal leven wil leiden.

25 jaar na zijn veroordeling staat hij volgens een tekst op de webshop nog steeds symbool voor de ‘keeping it real'-gangstermentaliteit en ‘de Zuid-Philly-legende’ laat zien dat iedereen kan zijn ‘wie je wilt zijn, boldly and unapologetically’. Het restaurant en de kledinglijn zullen niet de laatste zakelijke avonturen zijn voor Joey Merlino 2.0, zoals hij zichzelf noemt. Het is zijn droom om Skinny Joey Cheesesteaks-franchises in heel Amerika te openen en dat toont volgens hem meer dan wat ook aan dat Joey 2.0 een volledig legaal leven wil leiden. Anderen twijfelen nog aan zijn ware intenties en het zou niemand verbazen als de geboren gangster Joseph ‘Skinny Joey’ Merlino in het diepste geheim de onbetwiste baas van de Philadelphia-maffia is.

