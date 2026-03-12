Lidewij de Vos (FvD): 'Je moet mensen niet blijven veroordelen voor iets wat ze als jongere hebben geroepen'

Terwijl critici bleven aandringen op het 'nemen van afstand' van het verleden van partijgenoten, hield Lidewij de Vos haar rug recht. In gesprek met Nieuwe Revu blikt ze terug op de kwestie.

Lidewij de Vos

Dit artikel is gebaseerd op een exclusief interview met Lidewij de Vos in Nieuwe Revu 11, vanaf woensdag 11 maart verkrijgbaar in de schappen of hier online te bestellen .

De Vos stelt dat journalisten en critici stelselmatig proberen een wig te drijven tussen haar en de partijtop door haar herhaaldelijk te vragen afstand te nemen van oude, controversiële uitspraken. Volgens de Forum-fractievoorzitter is dit geen journalistieke noodzaak, maar een bewuste poging om de politieke eenheid van de fractie te breken en de aandacht 'te verschuiven' van de inhoudelijke koers naar randzaken.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De discussie rondom haar positionering werd onlangs aangewakkerd door commentatoren zoals Wierd Duk en Lale Gül, die suggereerden dat De Vos pas brede politieke legitimiteit zal verwerven als zij expliciet 'schoon schip' maakt en zich uitspreekt tegen het verleden van partijgenoten. De Vos wijst deze suggestie echter resoluut van de hand. Zij ziet een dergelijke 'zuivering van het verleden' niet als een weg naar acceptatie, maar als een knieval die de partij fundamenteel zou verzwakken. In haar optiek leidt het overnemen van de morele kaders van politieke tegenstanders onvermijdelijk tot het verlies van de eigen identiteit en het vermogen om wezenlijke systeemveranderingen door te voeren.

Bekijk ook

Lidewij de Vos (FvD): 'Contact met sommigen is verwaterd' | Nieuwe Revu

Geen goedkeuring van de 'gevestigde orde'

De Vos trekt in haar argumentatie een directe vergelijking met JA21. Ze stelt dat het maken van excuses voor zaken uit het verleden een partij afhankelijk maakt van de goedkeuring van de 'gevestigde orde'. Volgens haar is de weerstand die zij en de partij ervaren juist een bevestiging van de relevantie van hun plannen. Wanneer een politieke beweging streeft naar een visie die haaks staat op het huidige beleid, is het volgens De Vos logisch dat de gevestigde macht, waaronder de media, zich richten op persoonlijke associaties in plaats van op de technische of bestuurlijke inhoud van de plannen.

Daarnaast voert zij een principieel argument aan met betrekking tot uitspraken uit de jeugd. De Vos benadrukt dat het onredelijk is om politici te blijven beoordelen op uitspraken van tien jaar geleden, zeker wanneer zij hebben aangegeven daar inmiddels anders in te staan. Door vast te houden aan haar koers en de focus op het verleden te bestempelen als een 'afleidingsmanoeuvre,' probeert zij het gesprek terug te voeren naar de visie voor de toekomst van Nederland. Voor De Vos is de keuze helder: geen excuses voor het verleden, maar een onverstoorbare focus op de inhoudelijke breuk met het huidige systeem.