Broer Guido Weijers: 'Er is wél een tv-deal voor oudejaarsconference'

Arjan Weijers, de broer en manager van cabaretier Guido Weijers onthult dat de oudejaarsconference is verkocht aan een tv-zender: 'Geloof me, zo’n traject ga je niet in zonder dat er een tv-deal ligt'

Guido Weijers

Er is de afgelopen week veel te doen geweest rondom de terugkeer van Guido Weijers op het podium voor de oudejaarsavond van 2026. Terwijl televisie-experts en talkshowgasten bij Vandaag Inside suggereerden dat de cabaretier zijn show niet verkocht krijgt aan de grote commerciële zenders, schetst zijn broer en zakelijk leider Arjan Weijers in gesprek met Nieuwe Revu een fundamenteel ander beeld. Waar critici spreken over onhaalbare bedragen en een verzadigde advertentiemarkt, onthult de broer van de cabaretier dat de show wel degelijk is gekocht door een tv-zender.

De discussie werd aangewakkerd door de uitspraken van Tina Nijkamp en Johan Derksen, die stelden dat de rechten voor een dergelijke show (naar schatting tussen de 200.000 en 250.000 euro) simpelweg niet meer terug te verdienen zijn door zenders als RTL of SBS6. Volgens Nijkamp haken adverteerders na kerst massaal af, waardoor de 31e december commercieel gezien een 'dode dag' zou zijn geworden. Derksen voegde daar een artistieke sneer aan toe door te stellen dat het publiek eerder zit te wachten op provocerende Brabanders als Hans Teeuwen of Theo Maassen.

Toch lijken deze analyses voorbij te gaan aan de zakelijke realiteit. De voorbereidingen voor de conference van 2026 zijn namelijk al in een vergevorderd stadium, inclusief de reeds gestarte kaartverkoop voor de landelijke tournee. Volgens manager/broer Arjan Weijers is het ondenkbaar dat een dergelijk risicovol en kostbaar traject wordt opgestart zonder de zekerheid van een televisie-uitzending.

Een reeds beklonken deal achter de schermen

Hoewel grote zenders zoals RTL momenteel nog aangeven dat het 'te vroeg' is om uitspraken te doen over de decemberprogrammering, is dat volgens Arjan Weijers een standaardprocedure. Hij benadrukt dat het niet aan de artiest, maar aan de zender is om het moment van bekendmaking te kiezen. 'Geloof me, zo’n traject ga je niet in zonder dat er een tv-deal ligt,' stelt hij nuchter in gesprek met Andries Jelle de Jong.

Met deze nieuwe informatie verschuift de focus van de vraag of Weijers op televisie komt, naar de vraag wanneer de zender in kwestie de samenwerking officieel zal presenteren. Ondanks de harde woorden aan de diverse talkshowtafels, lijkt de positie van de cabaretier in het medialandschap van 2026 steviger dan de critici deden voorkomen.