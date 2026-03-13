Herman Brusselmans: 'Jongeren zijn niet meer leuk'

Waar? Bij Brusselmans thuis, in Gent. Verder nog wat? Halverwege het interview meldt 3-jarige zoon Roman zich. Die heeft een lolly bij zich. Het valt nog niet mee om de verpakking open te krijgen. Roman probeert een originele methode: met de lolly hard op tafel slaan. Dat lukt ook niet. Hij vraagt: ‘Papa, kan jij dat niet doen?’ Brusselmans: ‘Nee. Je weet: papa kan nagenoeg niks.’
Herman Brusselmans zit op het bankje voor zijn huis in Gent een sigaret te roken. Hij praat met een buurtbewoner, die hem op de hoogte stelt van zijn gezondheid.
Brusselmans werd weliswaar geboren in Hamme, maar hoort bij Gent, de stad waar hij halverwege de jaren zeventig germanistiek studeerde. ‘Mijn vriendin Lena komt uit Amsterdam, en woonde daarna zes jaar in Brussel,’ vertelt Brusselmans in zijn keuken, terwijl hij koffiezet. ‘Ze vindt Gent iets te wit, te provinciaal en te rustig. Gisteren, toen ze terugkwam van wandelen met de hond, zei ze nog: “Het is hier zo stil ’s avonds, Brussel leeft 24 uur per dag.” En de buurt in Amsterdam waar zij woonde, rond de Singel, daar is het ook veel drukker dan hier. Maar goed, ook in Amsterdam heb ik weleens ’s avonds over straat gelopen, en dan was het eveneens stil.’
‘Ja, voor mij ook. Nog los van het feit dat dit huis in Amsterdam volgens mij 2 of 3 miljoen zou kosten.’
‘Hier ook. Ze bestaan wel nog, van die cafés waar een paar oude mannen zitten te kaarten. Ook dat verdwijnt langzaam maar zeker van de wereld, hè, kaarten; dat maakt ook onderdeel uit van de gehele cultuur. In mijn vroegere buurt herinner ik me zo’n café waar van die zuipers zaten, Café Transport, waar je ook een broodje gehakt kon krijgen. Ik denk dat ook dat café ondertussen is verdwenen.’
‘Jawel, maar ik heb het meegemaakt. Ik heb vijf jaar eigenlijk in een café gewóónd. Zodanig dat ik me achteraf weleens afvraag: wie heeft in die tijd al die boeken geschreven? In mijn herinnering zat ik die jaren alleen maar van elf uur ’s avonds tot elf uur ’s morgens in dat café Caruso, in de Sint-Pietersnieuwstraat. Dat was vooral een muzikantencafé. Waar al die bands kwamen zuipen, en al die muzikanten jonge studentjes probeerden te versieren. Vijf jaar zat ik er altijd, en ineens was dat gedaan. Opeens dacht ik: wat ís dit eigenlijk?
Het was gedaan. En daarna ook voor vele anderen. Die gingen scheiden, verhuizen of dood. Ik heb daar verschrikkelijk veel geld laten liggen aan de whisky-cola. Thuis, als ik zat te schrijven, was het whisky. En op café whisky-cola. En dat ging door tot wel vijftien op een nacht. Compleet bezopen, katers. Ik ben iemand van het stamcafé, maar ik heb nooit zin gehad om na Caruso een ander stamcafé te zoeken. Het gevoel dat bij vriendschappen in zo’n stamcafé hoorde, dat brotherhood-gevoel, dat is verdwenen uit mijn leven.’
‘Ja, eigenlijk wel. Heimwee ligt altijd op de loer wanneer alles uit je jeugd is verdwenen. En mensen van mijn generatie hebben ook echt heel snelle en rare evoluties meegemaakt. Ik heb de oorspronkelijke Elvis Presley nog zien optreden op een klein zwart-wittv’tje. En nu zie ik Elvis die opnieuw tot leven gewekt kan worden met AI. Dat is allemaal gebeurd binnen één mensenleven.
Maar nostalgie wil niet zeggen dat je waar je naar terugverlangt ook weer moet beleven. Dat zou meestal belachelijk zijn. Ik bedoel, in die tijd was ik een dertiger. Dan kan je tegen alles. Zelf als je huwelijk kapotgaat, je al je geld verspilt en veel gedoe met meisjes hebt, sta je in de ochtend, of nou ja, bij mij dan rond vier uur in de middag, gewoon weer op, en begint het allemaal weer opnieuw. Maar ik hou van een omgeving, en dat hoeft niet per se een café te zijn, waar je geregeld samen bent met een aantal vaste mensen.
Natuurlijk ga ik nog steeds weleens naar een feestje, of ga ik met zes man of zo uit eten, maar een bepaald gevoel van samenhorigheid, van wij samen tegen de wereld, dat is toch wel verdwenen. Ik probeer dat in mijn boek ook te schetsen. Die mensen in het boek komen wel samen, maar ze hebben niet echt een band. Ze vinden elkaar eigenlijk ook helemaal niet leuk. Ook dat is een verschil. Als ik me voorstel dat ik nu op zoek zou gaan naar zo’n nieuw stamcafé en daar zou gaan zitten, dan zou ik waarschijnlijk veel van die andere mensen helemaal niet leuk vinden. Terwijl wij elkaar vroeger in de Caruso allemaal ongelooflijk leuk vonden.’
‘Absoluut. En ook de erotiek die in de lucht hing, ook omdat het hele café vol zat met muzikanten, die iedereen die er kwam kende. Maar ook dat heeft met leeftijd te maken. Er is nu een generatie met een type mens dat we vroeger niet kende: de youtubers, de TikTok-figuren. Ik heb jarenlang in de jury van De slimste mens gezeten, maar daar willen ze ook verjongen, dus daar zie je nu ook figuren van 24 verschijnen die filmpjes hebben op TikTok.
Mij interesseert het geen fuck, al die influencers en youtubers. Dan krijg ik te horen dat ze heel grappige filmpjes maken. Soms zoek ik die op, en dan vind ik er niks aan. Een beetje een typetje doen met een gek stemmetje en een pruik op. Ik sta gewoon veraf van die generatie. Lena is 34 en verwijt me weleens dat ik nu echt oud aan het worden ben. Dat het typisch iets voor oude mensen is om jónge mensen niet meer leuk te vinden. Maar ik vind ze echt niet meer leuk.’
‘Ik heb lang gestreden tegen gsm-gebruik, en ik denk dat ik samen met Luc De Vos de laatste inwoner van Gent was die een gsm kreeg. Zo’n Nokiaatje. En die evolutie naar fake heeft inderdaad alleen maar doorgezet. Door AI natuurlijk, maar ook op andere plekken. Laatst was er bij de Grammy’s die rel met Chappell Roan, die een doorschijnende jurk droeg die enkel door haar tepelpiercings op zijn plaats werd gehouden. En dat bleek dan uiteindelijk niet zo te zijn, ze heeft niet eens tepelpiercings. Allemaal fake, maar zelfs dat verschil zie je niet meer. Ik merk op zulke momenten dat ik dan afhaak. Of zelfs al bén afgehaakt.
Tegelijk moet je jezelf ook niet in een gat onder de grond opsluiten en nergens nog iets van willen weten; je zult altijd geconfronteerd worden met wat er in de wereld allemaal gebeurt. Maar als je dan ziet hoe oorlog inmiddels wordt gevoerd en hoe in de toekomst oorlog gevoerd gáát worden, dan ga je je, als je zoals ik een kind van drie hebt, toch afvragen: wat gaat die allemaal nog meemaken? Zoals onze grootouders zich dat in de jaren twintig van de vorige eeuw ook wel zullen hebben afgevraagd. En die kregen vervolgens de Tweede Wereldoorlog. Als er een Derde Wereldoorlog komt, zal die er heel anders uitzien.’
‘Ja, dat speelde zeker een rol. Kijk, dat mannetje is heel gelukkig. We leven in vrede, we leven in luxe, dus hij kan een heel goed, gelukkig leven tegemoet gaan. Maar er bestaan een paar verschrikkelijke mensen die ervoor zorgen dat je gaat twijfelen of het wel goed blíjft. Zo’n tien à vijftien dictators, die alles bepalen. Allemaal oude mannen, behalve die trut in Italië dan.’
‘Ooit moeten we sterven, en daar denk je tijdens je leven geregeld aan, maar nooit kun je er met je hoofd helemaal bij. Ik hou me maar vast aan wat Harry Mulisch antwoordde als hij vragen over de dood kreeg: “Dat ik sterfelijk ben, moet eerst maar eens bewezen worden.” Als ik vandaag of morgen sterf, zullen wel een paar mensen zeggen: goh, dat is jong, 68. Maar niemand zal zeggen: het was píépjong.’
‘Ik ben vooral een motorenfreak, maar ook een autofreak. Dus ik ken bijna alle auto’s, hoewel dat tegenwoordig moeilijk is, omdat ze er allemaal hetzelfde uitzien, en omdat het allemaal SUV’s zijn.’
‘Ik moest weer even wennen aan het inschatten van de afmetingen, maar inmiddels zit ik weer op ex-beginnelingenniveau. Ik was er ooit mee gestopt vanwege het drinken, maar ook doordat ik last had van paniek- en angstaanvallen. Maar daar ben ik vrijwel helemaal vanaf.’
‘Pillen. Op een gegeven moment had ik een nieuwe dokter, een neuroloog. Het was ongeveer de honderdste dokter bij wie ik langsging. Hij zei: “Ik zal je een pil laten maken door de apotheker.” Een pil op maat, alle ingrediënten die ik nodig heb samen in één pil. De apotheker maakt die, en ik slik die pil twee keer per dag. Ik heb ooit de flater begaan om in een tv-programma uit dankbaarheid de dokter bij naam te noemen. Hij kreeg vijfduizend telefoontjes en heeft me gevraagd hem nóóit meer te noemen.
Daar blijkt maar weer eens uit hoeveel mensen met vergelijkbare problemen zitten en allemaal op zoek zijn naar een oplossing. Hetzelfde met autorijden. Ik rij niet graag in het donker. Als ik dat tegen mensen vertel, zeggen ze bijna allemaal: ik ook niet. Ook dat is trouwens veranderd: toen ik 35 jaar geleden om tien uur ’s avonds over de autosnelweg reed, was ik alleen. Nu zit de weg zelfs dan soms stampvol.’
‘Als je daarmee bedoelt: zou je het opnieuw zo opschrijven? Nee. Vanwege al dat gedoe. Het kost tijd, het kost energie, geld natuurlijk ook. En er komen bedreigingen, terwijl ik een vrouw en een kind heb. En bij Humo werd ook de adjunct-hoofdredacteur, die de column had laten passeren toen de hoofdredacteur met vakantie was, bedreigd. Die stond op Instagram op een foto met zijn kleine kindje, en die foto ging ook rond. Toen heeft Humo besloten die column offline te halen, en dat begrijp ik, ik gaf ze daar gelijk in.
Ik vind nog steeds hetzelfde over columns al wat ik in 1997 erover zei, maar kennelijk is de samenleving er niet meer tegen opgewassen. Het vorige seizoen zat er een kandidaat in De slimste mens, actrice Daphne Agten, die redelijk dik is. Ze zat heel lang en vaak in het programma, werd het nieuwe snoepje van de week, kreeg een eigen tv-programma aangeboden.
Het is niet mijn type, laat ik het zo zeggen, op geen enkel gebied. Dus ik schreef in de Humo: “Daphne Agten loopt naast haar schoenen. Tot grote opluchting van die schoenen.” Dat ging al te ver. Ik hoorde via via dat het haar niet aanstond, die opmerking. Maar ook de producenten van het programma waren op hun pik getrapt, want bang voor een rel, en: want hun nieuwe snoepje van de week. Als dat al over de grens is, zo’n grapje over een schoen, ja: dan is er veel veranderd.’
‘Ik heb al meer dan zeventig boeken bij hem, ja. Het is een rare man, die Mai, maar ook een bijzondere. En ik ben ik 1991 met hem meegegaan toen hij van Bert Bakker overstapte naar Prometheus. In meer dan 35 jaar bouw je natuurlijk een vertrouwensrelatie op. Op mijn vijftigste heb ik een tv-toestel cadeau van hem gekregen en op mijn zestigste een drumstel. We zullen zien wat het op mijn zeventigste wordt. Misschien zegt hij nu: een bosje bloemen is wel genoeg, want van zijn boeken verkoop ik er geen meer.’
‘Nee, dat is wat minder geworden. Alhoewel ik nu juist begonnen ben met een trilogie. De titels worden De Lamzak, De Leegganger en De Nitwit. Ik ben nu bezig met De Lamzak. Ik wilde eigenlijk één autobiografie schrijven, maar ik heb ondervonden dat mensen een boek van achthonderd pagina’s niet kopen. In 2017 verscheen mijn 75ste boek: Hij schreef te weinig boeken. Dat was 832 pagina’s. Het is beter om dat in drieën te kappen. Het schrijven gaat iets trager, ook omdat we nu Roman hebben. Daarmee is mijn levensritme veranderd, dus ik schrijf als Roman naar school is, en Lena aan het werk. Maar acht uur achter mijn bureau zitten, zoals vroeger, dat kan ik niet meer.’
Brusselmans’ vriendin Lena, vanuit de keuken: ‘Uitgeput!’
Brusselmans: ‘Een oude man hè, Lena?’
Lena: ‘Wel op oude mannen die geen oude man zijn.’
Brusselmans: ‘Dat was ik toen ik 58 was. Maar nu ben ik 68 en geldt dat heel wat minder.’
Lena: ‘Er is geen reden om vanaf je 65ste te zeggen dat je een oude man bent.’
Brusselmans: ‘Dat is toch wel een mijlpaal, vind ik, 65. Het is ook wel heel erg ingeprent in onze cultuur als de leeftijd waarop je eigenlijk moet stoppen...’
Lena: ‘Ja, maar ik hoopte dat Herman daar boven stond.’
Brusselmans: ‘Ik moet wel zeggen dat Lena echt het meeste doet.’
Lena, vanuit de keuken: ‘Álles.’
Brusselmans: ‘Nee nee, het meeste.’
Lena: ‘Je bent niet één keer ’s nachts opgestaan. Nooit.’
Brusselmans: ‘Omdat ik geen borstvoeding geef. Dat is al de helft van het werk, hè?’
Lena: ‘Je kookt niet, doet geen boodschappen...’
Brusselmans: ‘Schrijf maar op: zij houdt niet meer van hem.’
Lena: ‘Daar gaat het niet om. Het was gewoon niet zo afgesproken, we gingen voor 50-50.’
Brusselmans: ‘Ja, je hebt afspraken, en vervolgens gaat daar het leven overheen, hè?’
Lena: ‘En zo vreemd dat dat leven meestal in het nadeel uitpakt van een vrouw, hè?’
Brusselmans: ‘Ik heb vandaag nog de was in de droogtrommel gestoken. Staat dat genoteerd? In vette letters, graag.’
‘Dat zijn soms mensen waarvan je niet kunt begrijpen dat ze werkelijk fan zijn van mij. Er is er een uit Limburg, een man van Italiaanse afkomst, die twee passies heeft: Japans leren en mijn boeken. Dan denk ik: wat is nou de link tussen die twee? Maar hij is echt dol op mijn boeken, hij is bij iedere boekpresentatie, dan komt hij helemaal met de trein uit de streek rond Maastricht. En is er ook een gast, Mark heet hij, die heeft ooit een lijst gemaakt van álle personages uit mijn boeken, met bij iedere naam een uitleg. Negenhonderd pagina’s. Op een dag kreeg ik een mail van hem: dat ik hem nu niet meer Mark moest noemen, maar Vanessa. Was hij op zijn 45ste in transitie gegaan. Het zijn altijd bijzondere vogels.
En je hebt ook verzamelaars. Ik heb ervaren dat dat niet altijd fáns zijn, dat is echt iets anders. Of die nu wasknijpers verzamelen, of boeken van mij, het gaat er vooral om dat ze álles moeten hebben. Daar kan ik dan een mail van krijgen met de vraag: “Je hebt in 1983 een artikel gepubliceerd in dat en dat tijdschrift, kun je dat nog ergens vinden?” Zelfs de doodsprentjes van mijn moeder hebben ze. Eentje mailde me ooit dat hij van een kamer in zijn huis een museum had gemaakt met al mijn spullen. Of ik dat oké vond. Ik zei: “Ja, natuurlijk, dat is oké.” Ze hebben eigenlijk maar één ding met elkaar gemeen: het zijn altijd mannen.’
