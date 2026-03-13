Herman Brusselmans: 'Jongeren zijn niet meer leuk'

‘Ja, eigenlijk wel. Heimwee ligt altijd op de loer wanneer alles uit je jeugd is verdwenen. En mensen van mijn generatie hebben ook echt heel snelle en rare evoluties meegemaakt. Ik heb de oorspronkelijke Elvis Presley nog zien optreden op een klein zwart-wittv’tje. En nu zie ik Elvis die opnieuw tot leven gewekt kan worden met AI. Dat is allemaal gebeurd binnen één mensenleven.

Maar nostalgie wil niet zeggen dat je waar je naar terugverlangt ook weer moet beleven. Dat zou meestal belachelijk zijn. Ik bedoel, in die tijd was ik een dertiger. Dan kan je tegen alles. Zelf als je huwelijk kapotgaat, je al je geld verspilt en veel gedoe met meisjes hebt, sta je in de ochtend, of nou ja, bij mij dan rond vier uur in de middag, gewoon weer op, en begint het allemaal weer opnieuw. Maar ik hou van een omgeving, en dat hoeft niet per se een café te zijn, waar je geregeld samen bent met een aantal vaste mensen.

Natuurlijk ga ik nog steeds weleens naar een feestje, of ga ik met zes man of zo uit eten, maar een bepaald gevoel van samenhorigheid, van wij samen tegen de wereld, dat is toch wel verdwenen. Ik probeer dat in mijn boek ook te schetsen. Die mensen in het boek komen wel samen, maar ze hebben niet echt een band. Ze vinden elkaar eigenlijk ook helemaal niet leuk. Ook dat is een verschil. Als ik me voorstel dat ik nu op zoek zou gaan naar zo’n nieuw stamcafé en daar zou gaan zitten, dan zou ik waarschijnlijk veel van die andere mensen helemaal niet leuk vinden. Terwijl wij elkaar vroeger in de Caruso allemaal ongelooflijk leuk vonden.’