Broer Guido Weijers over de oudejaarsconference: 'Zo’n traject ga je niet in zonder dat er een tv-deal ligt'

Guido Weijers

Met zijn elf keer vestigde Guido Weijers (48) een record als de eerste cabaretier met meer dan tien oudejaarsconferences op tv. Of dat er dit jaar weer van komt? Broer en manager Arjan Weijers weet zeker van wel!

Andries Jelle de Jong 13 mrt. '26

Gaat Guido Weijers dit jaar nou wel of niet de oudejaarsconference verzorgen?

Weijers heeft aangekondigd dat hij eind 2026 na enkele jaren weer met een oudejaarsconference komt, maar opvallend genoeg is er volgens insiders nog geen televisiezender die de voorstelling wil uitzenden. Dat is opmerkelijk, omdat zijn eerdere eindejaarsshows jarenlang op televisie te zien waren, eerst bij SBS6 en later bij RTL 4. Volgens tv-criticus Rob Goossens heeft Weijers wel bevestigd dat hij de conference gaat maken, maar heeft nog geen enkele zender de rechten gekocht. SBS laat weten dat het ‘totaal niet aan de orde’ is om de show uit te zenden, terwijl RTL aangeeft dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over de decemberprogrammering. Tegelijk speelt mee dat een televisie-uitzending van een oudejaarsconference tonnen kan kosten, waardoor commerciële zenders terughoudend zouden zijn.

Laten we het anders stellen: wie zit er op oudejaarsavond te wachten op Guido Weijers?

Dat antwoord ligt een stuk simpeler: bijna niemand. De kritiek op Guido Weijers stapelt zich de laatste jaren op. Zo ging onlangs een video viraal waarin hij tijdens een voorstelling een vrouw uit de zaal liet verwijderen nadat zij bleef roepen; daarbij beet hij haar toe dat ze ‘even haar bek moest houden’, wat online opnieuw discussie losmaakte over zijn toon en omgang met publiek. Tegelijk klinkt al langer inhoudelijke kritiek op zijn humor. Presentatoren Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen noemen zijn grappen op tv ‘flauw, simpel, slecht gebracht en niet grappig’ en vinden het opvallend dat iemand met zo weinig gevoel voor humor zo vaak een oudejaarsconference mag maken.

Ook kreeg hij kritiek van onder anderen Frans Duijts en andere BN’ers nadat hij grappen maakte over het uiterlijk van kroonprinses Amalia. Critici verwijten Weijers bovendien dat zijn humor vaak makkelijk, voorspelbaar of verre van origineel is en geregeld op de persoon speelt in plaats van echt scherpe satire te bieden.

‘Guido Weijers, daar kun je nog niet om glimlachen’

Wat vindt Guido Weijers van zichzelf?

‘Mensen dachten vroeger dat ik heel commercieel ben, maar ik blijk zo ongeveer de enige cabaretier die nooit in een commercial heeft gespeeld.’

Wat vinden wij van Guido Weijers?

Commerciële Guido is de enige commerciële cabaretier die maar liefst elf commerciële televisie-conferences bij commerciële zenders heeft gedaan.

Wat vinden anderen van Guido Weijers?

Tina Nijkamp- kijkcijferkoningin

‘Een oudejaarsconference is voor een commerciële zender eigenlijk nooit echt rendabel. Het is vooral een prestigeding. Je koopt zoiets omdat het goed is voor je merk en voor het pakket aan programma’s dat je hebt, maar als je puur kijkt naar wat iets kost en wat het oplevert, dan komt daar meestal geen positief saldo uit. Guido Weijers was eigenlijk de eerste die zo’n oudejaarsconference bij een commerciële zender deed. Dat was toen ik programmadirecteur was bij SBS6. Het idee was toen ook: waarom zou zo’n traditie alleen bij de publieke omroep horen? Het bleek meteen een enorme hit qua kijkcijfers, daarom zijn we daar jaren mee doorgegaan.

Tina Nijkamp.

Later is hij door RTL 4 overgenomen en daar bleef hij ook succesvol. Op een gegeven moment zat hij zelfs qua kijkcijfers niet heel ver meer van NPO 1 vandaan. Zo’n oudejaarsconference kost wel een paar ton. Je betaalt voor een grote naam en voor de garantie dat je kijkers trekt. Ik moet wel eerlijk zeggen: ik vind Guido Weijers helemaal niet grappig. Het is gewoon niet mijn humor. Ik heb volgens mij nog nooit om een grap van hem gelachen. Maar goed, ik moet ook toegeven: hij scoort wel gewoon boven het miljoen kijkers, dus blijkbaar vindt een groot deel van Nederland het wel leuk.’

Arjan Weijers- broer

‘Guido was vroeger thuis altijd wel bezig met toneelstukjes en dingen opvoeren. Op school ook al. Hij hield van verkleedpartijtjes en dat soort dingen. Dat artiest zijn, zat er eigenlijk al heel vroeg in. Wie bij ons de leukste thuis was? Ik ben zelf helemaal niet grappig, Guido was altijd degene die ermee bezig was. Ik ga wel altijd naar zijn shows kijken, maar zie dezelfde show niet heel vaak. Meestal ga ik naar een try-out en daarna nog een keer naar een officiële voorstelling.

Zakelijk werk ik ook nog steeds met hem samen. Ik verzorg bijvoorbeeld de betalingen en de boekhouding. We wonen niet bij elkaar om de hoek, dus lopen elkaar niet constant tegen het lijf, maar we hebben wel regelmatig contact. Wat Guido op het podium goed kan, is inspelen op onverwachte situaties. Zijn improvisatievermogen is sterk. Hij kan snel reageren als er iets gebeurt in de zaal. Humor blijft natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Ik vind het leuk, maar wat anderen ervan vinden, moet iedereen natuurlijk zelf weten. Je kunt niet allemaal van hetzelfde houden.

Over dat moment waarbij hij een vrouw uit de zaal liet gaan, heb ik eerlijk gezegd niet het gevoel dat dat zo groot was als sommige media deden voorkomen. Ik heb eigenlijk vooral reacties gezien van mensen die zeiden: “Groot gelijk, ik had het misschien al eerder gedaan.” Guido had haar een paar keer gevraagd om op te houden en hij heeft ook netjes aangeboden dat ze haar geld terug kon krijgen. Toen ze uiteindelijk de zaal uitging, kreeg hij zelfs applaus. Volgens mij heeft hij dat dus gewoon netjes afgehandeld.

Of er al meer duidelijkheid is over de oudejaarsconference? Hij staat gewoon in de theaters en die shows zijn al in de verkoop gegaan. Dat doe je niet als er geen deal is. Kijk, Claudia de Breij zit al bij de publieke omroep met haar oudejaars en daar is Guido ook al heel lang niet meer geweest. Alleen is het niet aan Guido of aan mij om te vertellen waar en wanneer en bij wie zijn oudejaarsconference op televisie komt. Dat is iets wat de zender zelf bekendmaakt. Maar geloof me, zo’n traject ga je niet in zonder dat er een tv-deal ligt.’

Frans Duijts- zanger

‘Guido Weijers heeft een keer een grap gemaakt over prinses Amalia, dat ze te dik zou zijn. Daar heb ik toen op gereageerd en daar sta ik nog steeds achter. Dat soort opmerkingen vind ik gewoon niet kunnen. Als iemand dik is, is diegene toch nog steeds gewoon een mens? Dat is fatshaming en dat past niet meer bij deze tijd. Je kunt over iedereen wel een lullige opmerking maken, ook over Guido zelf, maar dat moet je niet willen. Ik moet er wel bij zeggen: ik vind zijn humor over het algemeen best leuk.

Frans Duijts.

Ik ben nooit naar een show van hem geweest, maar ik heb hem wel gezien met zijn oudejaarsconferences op televisie. Alleen dat soort opmerkingen over mensen die te dik zouden zijn; dat vind ik gewoon niet netjes. Over mij heeft hij ook weleens een grap gemaakt. Dan gaat het weer over mijn naam, of ik Duits spreek, Engels, Italiaans, dat soort dingen. Maar dat hoor ik al 46 jaar, dus daar kan ik echt wel tegen. Als je niks meer van elkaar kunt hebben, wordt het leven ook wel heel saai. Alleen zie je vaak dat cabaretiers wel heel goed kunnen uitdelen, maar slecht kunnen incasseren. Als je zelf grappen maakt over anderen, moet je ook tegen een stootje kunnen als iemand iets over jou zegt.’

