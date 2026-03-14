De 'Zwarte Duivel' in Hotel Des Indes: hoe een Duitse oorlogsheld Haagse onderduikers redde

De 'Zwarte Duivel' tijdens de Eerste Wereldoorlog

Toen journalist Casper Postmaa op zoek ging naar de levens van de mensen die voor hem in zijn huis in het Haagse Benoordenhout hadden gewoond, stuitte hij op een groot verhaal. In de Tweede Wereldoorlog stond zijn adres op naam van de Duitser Sepp Thum, die in opdracht van de bezetter directeur was van het befaamde Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout. Postmaa schreef er een boek over dat vorige week uit kwam.

Casper Postmaa 14 mrt. '26

Sepp Thum deed tijdens de Tweede Wereldoorlog alles wat de Duitsers niet wilden. Als directeur van Des Indes saboteerde hij de verkoop van het hotel aan een Duits concern en bood iedereen die daarom vroeg hulp om aan de nazi’s te ontkomen. Tientallen Hagenaars zaten in de kelders van zijn hotel ondergedoken, van gewone mensen tot de directeur van Shell en de adjudant van koningin Wilhelmina. Daarnaast strooide Thum met geld, verstopte hij wapens van verzetsstrijders en verstrekte hij maaltijden aan hongerige Hagenaars die bij de achteringang aanklopten.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Dat Thum de oorlog overleefde, had hij te danken aan de geheimzinnige Duitse officier Josef Jacobs, alias ‘De Zwarte Duivel’. Steeds als er gevaar voor Thum en zijn onderduikers dreigde, schoot hij te hulp. De bescheiden, door en door fatsoenlijke Jacobs was larger than life. Hij was een van Duitslands beste autocoureurs en bobsleeërs en vergaarde talloze overwinningen als speedbootpiloot.

Een hakenkruisvlag op Hotel Des Indes.

In de Eerste Wereldoorlog kreeg hij vanwege zijn buitengewone prestaties als piloot de orde Pour le Mérite (PLM), de hoogste militaire onderscheiding van het Duitse keizerrijk. Doordat zijn mede PLM-ridders tussen de twee wereldoorlogen reünies hielden in het slot van de adellijke familie Von Bülow ontstond er een onverbrekelijk band tussen de mannen, die in de Tweede Wereldoorlog juist tegenover elkaar kwamen te staan. Zo kon het gebeuren dat antinazi Josef Jacobs bescherming genoot van beruchte tegenpolen als Friedrich Christiansen (bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland) en Hitlers nummer 2, Hermann Göring.

Dodelijke piloot

Tientallen Fransen en Engelsen zagen ‘De Zwarte Duivel’ slechts eenmaal in hun leven: op de dag dat zij stierven. Bijna altijd kwam hij uit het oosten met de zon in de rug. Een zwart silhouet van een Fokker Driedekker 1 die snel naderde. Meestal waren zijn slachtoffers alleen wanneer hij zich vroeg in de ochtend als een roofvogel op hen stortte. Sommigen hadden geluk en konden bijtijds keren of naar hogere luchtlagen ontsnappen, maar tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog lukte dat steeds minder vijandelijke piloten en was Josef Jacobs, alias ‘Le diable noir’, de dodelijkste piloot in het luchtruim boven het front in Vlaanderen.

Met andere piloten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, die op 11 november 1918 eindigde, haalde hij 36 vliegtuigen neer, waarmee zijn totaal op 48 kwam. Niet alleen was hij dodelijk effectief, hij verwierf ook de reputatie ongrijpbaar te zijn. De vijand schoot hem meer dan eens neer, telkens weer ontkwam hij. Door zijn parachute te gebruiken, een nieuwe vinding, waar toen alleen de Duitsers over beschikten, of door spectaculaire noodlandingen. Hij overleefde zelfs een crash in het beruchte niemandsland tussen de loopgraven van de tegenover elkaar liggende legermachten.

Hij werd tijdens een luchtgevecht geraakt en slaagde er ondanks de sterke zijwind toch in zijn gehavende gevechtsvliegtuig op een akker aan de grond te zetten, zeventig meter verwijderd van de Duitse loopgraven. ‘In de ijzige kou ben ik terug gekropen naar onze eigen linies. Ik was neergekomen op een plek waar de Duitse frontlijn als een wig naar vore uitstak. Puur geluk. Als ik honderd meter naar links of rechts was terechtgekomen, had de vijand mij gevangengenomen.’

Bij één vlucht, constateerde hij, wist hij driemaal aan het noodlot te ontkomen. ‘Bijna slachtoffer in de lucht, bijna slachtoffer bij de crash en bijna gevangengenomen door de vijand.’

Jacobs als vlieger op een ansichtkaart.

Wie de geschiedenis van Josef Jacobs volgt, zal in zijn levensloop een patroon ontdekken van grote risico’s nemen, om er vervolgens mee weg te komen. Ook tussen de wereldoorlogen in bleef hij als snelheidsduivel grenzen opzoeken. Met het team van Mercedes won hij een van de eerste races op het roemruchte AVUS-circuit in Berlijn. Liefhebbers en kenners van de autoracerij beschouwen de wedstrijden daar als de voorloper van de Formule 1-races.

Morele moed

Aan het asfalt had Josef Jacobs niet genoeg, hij ontwikkelde zich ook tot succesvol speedbootpiloot en was een van de beste bobsleeërs van Duitsland. En passant richtte hij ook de Beierse Bobsleebond op. Josef Jacobs was iemand die gevaren kennelijk goed kon inschatten en niet bang was. De reden dat hij voor dit verhaal belangrijk is, heeft te maken met een andere karaktertrek van hem: Jacobs was niet alleen een waaghals op allerlei circuits, hij had ook morele moed. Hij was een van de weinigen in Duitsland die nee zeiden tegen de nazi’s op een moment dat je dat de kop kon kosten.

Driemaal weigerde hij rijksmaarschalk Hermann Göring, plaatsvervanger van Adolf Hitler, zijn zin te geven. Dikke Hermann had opdracht gekregen om de Luftwaffe opnieuw op te bouwen. De grootste luchtmacht van Europa moest het worden en Josef Jacobs was een logische keuze om daar een belangrijke rol in te spelen, want behalve piloot was hij ook directeur-eigenaar van een groot bedrijf in Erfurt dat vliegtuigmotoren repareerde en reviseerde.

Jacobs weigerde zich aan te sluiten bij de nazipartij en wilde ook niet toetreden tot Görings nieuwe Luftwaffe, want ‘daar komt alleen maar oorlog van’. Jacobs kwam pas echt in aanvaring met het naziregime toen hij het verdomde een groot aandelenpakket van zijn fabriek aan Göring over te dragen. Na een rechtszaak – hij noemde het zelf een showproces – moest Jacobs zijn bedrijf aan de nazistaat afstaan. ‘Ik kon nooit goed opschieten met de nazi’s, Göring en de anderen,’ zei Jacobs daarover in 1968 tijdens een interview met Edward H. Sims. ‘Ik herinner me dat Göring ons ooit vertelde dat wanneer de Amerikanen in de oorlog terecht zouden komen, onze piloten hen gemakkelijk zouden kunnen neerschieten omdat ze geen ervaring hadden. Ik antwoordde dat we al met enkelen van hen hadden gevochten die voor de Britten vlogen, onze piloten meldden dat zij uitstekend waren. Göring wilde niet geloven wat er ging komen.’

Sepp Thum woonde ook in de Nassau Ouwerkerkstraat.

Het is deze drievoudige aanvaring met Göring waardoor Jacobs in Den Haag verzeild raakte en zijn rol zou gaan spelen als de beschermer van zijn landgenoot Sepp Thum, die in zijn Hotel Des Indes tientallen onderduikers had ondergebracht. Op het moment dat Jacobs in Den Haag arriveerde, in 1941, woonde Sepp Thum nog in de Nassau Ouwerkerkstraat 2: ons huis. In 1944 moest hij daar vertrekken omdat de Duitsers geen bewoning meer in de Vesting Clingendael toestonden. Zijn volgende adres was de Balistraat 101. Ook daar bracht Thum mannen onder die voor de Duitsers vluchtten en ook daar zou ‘De Zwarte Duivel’ als redder in de nood optreden.

Blaue Max

Hoe Jacobs in Den Haag terechtkwam en als Duitse officier zo rigoureus kon optreden, is een vraag die terugvoert naar de Eerste Wereldoorlog en de band die daar ontstond tussen de beste Duitse vliegers. Het is merkwaardig hoe een gebeurtenis die ogenschijnlijk slechts belangrijk was voor één enkele persoon, van vitaal belang zou blijken voor de levens van tientallen anderen. Als Josef Jacobs op 19 juli 1918 niet de ‘Blaue Max’ omgehangen had gekregen, zou Sepp Thum de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. De Blaue Max was de bijnaam van de hoogste militaire onderscheiding, de ‘Pour le Mérite’ (PLM), die het Duitse Keizerrijk kende en die dateert uit 1740, toen Frederik de Grote koning van Pruisen was.

Jacobs kreeg de medaille omdat hij net daarvoor zijn 24ste overwinning in een luchtgevecht had behaald. Daarmee schaarde hij zich onder de elite van de Duitse piloten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bovenaan in het klassement stond Manfred von Richthoven, alias de Rode Baron, met tachtig overwinningen; Jacobs behaalde met 48 neergeschoten toestellen een gedeelde vierde plek.

Hotel Des Indes-directeur Sepp Thum met zijn personeel.

De groep bleef niet alleen het vaderland trouw, maar ook elkaar. Tussen de twee wereldoorlogen in hielden zij de band in stand door vanaf 1924 jaarlijks samen te komen in het kasteel van de familie Von Bülow-Bothkamp, dat zuidelijk van de havenstad Kiel ligt. Daar werd groots uitgepakt. De adellijke familie had drie zonen in de strijd verloren, waarna de keizer opdracht gaf de vierde zoon, Harry – die net als twee van zijn broers piloot was – uit het leger terug te trekken.

In een brief aan zijn zoon Peter beschreef Josef Jacobs hoe het er bij een van die reünies aan toeging. De festiviteiten duurden vijf dagen. Het landgoed van de Von Bülows in Noord-Duitsland omvatte duizenden hectaren bosgrond en akkers, waar de PLM-ridders kleiduiven schoten en jaagden. Terwijl zijn kameraden op een meertje een zeeslag naspeelden, verkende Jacobs in een antiek duikerspak de bodem van de plas. Het gezelschap bezocht ook het slot van gravin Donner, een zus van de broers Von Bülow, waar het diner volgens Jacobs was aangekleed ‘met servies en bestek van goud’.

Oesters en kaviaar

Na afloop toog de groep naar Hamburg voor een bezoek aan de exclusieve tabaksfirma Cigarren Wolf, waarna het feest zich verplaatste naar het Alsterpaviljoen. Met uitzicht op de rivier kwam de party in stijl tot een einde met kreeft, oesters en kaviaar, die daarvoor speciaal met een vliegtuig waren aangevoerd. Op de foto van deze reünie ontbreekt Hermann Göring, maar bij andere gelegenheden was hij er wel bij.

In zijn keurig uitgetikte brief aan zijn zoon schetst Jacobs het beeld van een wereld die op zijn einde liep. Niet lang daarna moesten de Von Bülows, net als andere oude adellijke families, hun kasteel verlaten en verdwenen ook de gouden serviezen. Daarvoor in de plaats doemde een allesvernietigende toekomst op, die zou leiden tot het absolute dieptepunt in de Duitse geschiedenis: 8 mei 1945, de dag van de overgave ofwel ‘Stunde Null’. Steden, wegen, spoorlijnen en fabrieken waren verwoest en miljoenen daklozen, verjaagden en verslagenen dwaalden verdwaasd rond in de hoop een plek te vinden waar het misschien iets beter was. In feite bestond Duitsland niet meer.

Een diner voor Duitse ex-piloten uit WO1 in het kasteel van de familie Von Bülow-Bothkamp, waar ook Josef Jacobs aanschoof.

Op die feesten van de Von Bülows kon niemand weten dat de nederlaag van 1918 uiteindelijk zou leiden tot deze nog veel grotere ramp, ook Jacobs niet. Maar je moet hem nageven dat hij als een van de weinigen in Duitsland de tekens aan de wand zag. In de laatste regel van zijn brief aan zijn zoon Peter legt hij uit waarom hij besloot de reünies van de PLM-ridder voortaan te mijden. ‘Toen Milch plotseling opdook, rond 1934, heb ik om de al bekende redenen afgezegd.’

Erhard Milch was een wat curieuze nazi omdat hij half-Joods was: zijn vader was Jood, zijn moeder niet. Als het om topmilitairen ging, maakten de nazi’s vaker uitzonderingen op hun raciale wetten. Niet minder dan 21 generaals, zeven admiraals en één veldmaarschalk (Erhard Milch) met een Joodse achtergrond kregen van Hitler het predicaat ‘arisch’ vanwege hun militaire verdiensten. Aanvullende eisen waren wel dat zij van goede familie waren en een arisch voorkomen hadden: blond haar en blauwe ogen.

Als je je zoals Jacobs had voorgenomen het naziapparaat en met name de Luftwaffe te mijden, was het inderdaad onhandig om bij Milch aan te schuiven. In 1933 was deze als secretaris van het Reichsluftfahrtministerium door Hitler belast met de opbouw van de Luftwaffe. Daarvoor was hij de eerste directeur van vliegmaatschappij Lufthansa. Een feest met patriottische piloten zou een uitgelezen plek zijn geweest om Jacobs over te halen toch een prominente rol te spelen bij de opbouw van de Duitse luchtmacht. Die kans wilde Jacobs hem niet geven. Milch werd in 1946 tijdens het tweede Proces van Neurenberg, waarbij de verdachten niet voor een internationale, maar voor een Amerikaanse rechtbank kwamen, schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Hij kreeg daarvoor een levenslange gevangenisstraf. In 1954 kwam hij vervroegd vrij. Hij stierf in 1972 op 79-jarige leeftijd.

Friedrich Christiansen

De positie van Josef Jacobs tijdens de Tweede Wereldoorlog was buitengewoon. Zijn kritische houding ten aanzien van het Hitlerregime zou hem opbreken, maar tegelijkertijd overleefde hij de oorlog dankzij de bescherming van topnazi’s. Het was de grote tegenstelling in Jacobs’ leven tijdens de Tweede Wereldoorlog: tegen de nazi’s én door hen geprotegeerd. Josef Jacobs had samen met de andere PLM-ridders voor de keizer gestreden en, minstens zo belangrijk, hij had bij de Von Bülows aan tafel gezeten. Om het verleden, om de reünies, maar vooral om die medaille hielden nazi’s een antinazi de hand boven het hoofd. Jacobs’ afkeer van het Hitler-regime zorgde al vroeg voor botsingen met Hermann Göring, maar het was voor de plaatsvervanger van Hitler niet mogelijk om de beroemde piloot botweg uit te schakelen. Dat deden PLM-ridders niet.

Niet dat iedereen daar gerust op was. Een andere drager van de Blaue Max achtte het toch raadzaam om in te grijpen: Friedrich Christiansen, de commandant van de Wehrmacht in Nederland. Hij was een machtige figuur die vooral goed lag bij Göring (waarschijnlijk ook vanwege de Blaue Max-connectie), waardoor hij een functie kreeg die eigenlijk te hoog gegrepen was. Collega’s beschouwden hem niet als een kundig militair en zelf vond hij zich als zeeman meer bij de marine thuishoren. Dankzij zijn score als marinepiloot – hij schoot in de Eerste Wereldoorlog 21 toestellen neer – klom hij op tot General der Flieger. In Nederland was hij als bevelhebber van de Wehrmacht hiërarchisch de gelijke van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, de civiele bestuurder van bezet Nederland.

Hotel Des Indes kwam ongeschonden uit de oorlog.

Om Jacobs uit de wind te houden, haalde Christiansen hem in 1941 naar Den Haag, de stad waar hij zijn hoofdkwartier had. Daarmee was een beslissende stap gezet in een lange reeks van gebeurtenissen die uiteindelijk zouden leiden naar de titel van dit boek: De dag dat de duivel naar Des Indes kwam. Toen Josef Jacobs in Den Haag arriveerde, was hij reservemajoor bij de Luftwaffe en trad hij in dienst bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), tegenwoordig Shell.

Vanwege het belang van de onderneming had de BPM niet één ‘Verwalter’, maar vier. In het document waarop de benoeming van deze bestuurders staat opgetekend, neemt de naam van Jacobs de laatste plaats in. Een comfortabele, niet zo belangrijke positie, uitstekend geschikt voor iemand die uit het zicht moest blijven. Het is onbekend wat Jacobs precies heeft gedaan bij de BPM en of hij überhaupt werkzaamheden heeft verricht. Shell heeft niets daarover in zijn eigen archieven kunnen vinden, al lijkt me het vermoeden gerechtvaardigd dat er niet hard (of helemaal niet) is gezocht.

Monster zonder hoofd

Andere bronnen leveren niet meer op dan dat hij een secretaresse had die hem op de hoogte hield van nieuwtjes die mogelijk bedreigend voor hem zouden kunnen zijn. Aan de hand van zo’n tip besloot Jacobs aan het einde van de oorlog uit Nederland te vluchten. Het is niet waarschijnlijk dat Jacobs het druk heeft gehad in zijn tijd bij de BPM. ‘De BPM was een monster zonder hoofd,’ merkte iemand in nazikringen op, want de top van de onderneming was naar Londen gevlucht.

Daarnaast lagen de olievelden die het bedrijf exploiteerde buiten bereik van het Derde Rijk of waren in handen van bondgenoot Japan, dat olie uit Nederlands-Indië haalde. Bij de BPM was de aversie tegen de nazi’s bovengemiddeld. Employés bleven thuis of besloten cursussen te volgen. Jacobs had dus voldoende tijd om zich met andere zaken te bemoeien. Ergens moet hij zijn landgenoot Sepp Thum hebben ontmoet. Waar het eerste contact plaatshad, is niet bekend. In elk geval kwam hij naar Des Indes, oftewel het Wehrmacht Hotel.

Dat de Jacobs die Thum steeds waarschuwde voor razzia’s dezelfde is als de Jacobs die in de Eerste Wereldoorlog furore maakte als ‘Le diable noir’ staat nergens geschreven, maar het ondersteunend bewijs is zo sterk dat geen andere conclusie mogelijk is. Want waar in het Duitse leger vond je een man die zo uitgesproken tegen de nazi’s was, in Den Haag was gedetacheerd en ook nog Jacobs heette? Dat de getuigen van zijn optreden naar hem verwijzen als een adjudant van de Ortskommandant van de Wehrmacht is minder belangrijk, want wat wisten de onderduikers van hem af?

De verwijzing naar de Wehrmacht was wel weer verklaarbaar omdat Jacobs als protegé van Christiansen zijn positie en informatie aan de Wehrmacht ontleende. Vrijwel niemand noemde Jacobs bij zijn juiste rang, ook circuleren er andere voornamen, maar steeds gaat het om dezelfde man. Dat met die voornamen is wel merkwaardig. Op luchtvaartsites en zelfs in berichten van de Süddeutsche Zeitung heeft men het over Josef Carl Peter Jacobs. Dat klinkt net iets chiquer dan alleen Josef, misschien zijn die extra namen daarom toegevoegd.

Onder meer via deze brief van het Des Indes-personeel werd Sepp Thum vrijgepleit na de oorlog.

Jacobs, die van eenvoudige komaf was, belandde als oorlogsvlieger in de Eerste Wereldoorlog tussen de elite van het keizerrijk; velen van hen konden al voor de oorlog vliegen of hadden zelfs een privévliegtuig. Wat dat betreft was Jacobs een buitenbeentje. Ook in de pleitnotitie die advocaat Beelaerts van Blokland na de oorlog indiende, is een subtiele aanwijzing te vinden dat de oorlogsheld uit de Eerste Wereldoorlog dezelfde is als de Jacobs die Sepp Thum waarschuwde voor razzia’s: Thum had het tegen zijn advocaat over ‘de volkomen betrouwbare Hauptmann Jacobs’.

De dag dat de duivel naar Des Indes kwam, Casper Postmaa, Uitgeverij Querido Facto, 22,99 euro.

‘Volkomen betrouwbaar’, dat lijkt sterk op de superlatieven die ook anderen toekennen aan Josef Jacobs. ‘Een bescheiden man van grote daden’, ‘een uitgesproken gentleman’, ‘iemand op wie Duitsland trots zou moeten zijn’. Nog een aanwijzing: het zal toch geen toeval zijn dat uitgerekend een directeur van Shell – waar Jacobs Verwalter was – in Des Indes onderdook.

Querido Facto, Facebook, Google Streetview Facebook

Facebook Twitter

Twitter Pinterest

Pinterest Linkedin

Linkedin Whatsapp

Whatsapp Mail