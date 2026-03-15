Rapcoach Bart van Houten: 'Ik nám alles, nu wil ik alles geven'

Rapcoach Bart van Houten

Bart van Houten had anderhalve ton schuld, verkocht kilo’s harddrugs, kwam z’n shit te boven en richtte een uiterst succesvol hiphopplatenlabel op. Z’n garage puilt uit van de gouden platen. Probleemjongens weghouden bij het ravijn: Bart komt er letterlijk ’s nachts zijn bed voor uit. ‘Wie is er anders voor hen?’

Het idee was om Bart (56) thuis samen met een rapper te spreken. Stukje interactie, vriendschappelijke klap op de schouder, plaagstootjes, dat werk. Maar Bart heeft ‘een vervelende mededeling’. ‘Ik krijg de betreffende jongen niet te pakken. Ik heb gebeld, geappt, ingesproken, maar hij reageert niet. Ik zeg je eerlijk: voor mij is het vrij normaal dat dit gebeurt.’

En dus spreken we deze jongen later telefonisch, net als een collega-rapper. Want Bart kan wel zeggen dat zijn invloed op deze doelgroep onmiskenbaar is, liever horen we het van de rappers zelf. Die jongens komen trouwens gewoon bij Bart thuis voor de coachingsgesprekken, vertelt ie aan zijn lange keukentafel. ‘Eerst begon ik in de garage, maar inmiddels is dat m’n rommelhok geworden. Alle gouden en zilveren platen liggen daar, het is een enorme puinhoop, maar we kunnen er straks wel effe kijken.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Rapcoach Bart.

Ik hecht niet zoveel waarde aan die platen; het is natuurlijk een erkenning voor wat je hebt gedaan, maar vooral voor de artiest. Toen ik het platenlabel Van Klasse oprichtte, wist ik niet dat het zo groot zou worden. Een gouden plaat? No way, laat staan 27 gouden platen en vijftien keer platina. Sommige jongens hebben mij daar leren kennen, anderen slaan aan op het feit dat ik net als zij een hele zware jeugd heb gehad waar ik uit ben gekomen. Ik ben het levende bewijs dat dat kán.”

Uit bed gebeld

Daarover straks meer. Eerst nog even over die jongeren waar Bart alles voor doet. ‘Het is oprecht mijn passie: hen weghouden bij het ravijn. Het is voor mijn vrouw best lastig als ik drie, vier uur ’s nachts word gebeld: “Ik ben dronken en aangehouden in een gestolen auto, kan je me alsjeblieft helpen?” Als ik dan m’n broek aantrek, baal ik natuurlijk, maar ik ga wél.’

Waarom?

‘Omdat het heel heftig is dat zo’n jongen míj belt als hij maar één telefoontje mag plegen, niet een familielid of vriend. Dat schept een bepaalde verantwoordelijkheid. Vaak is zo’n jongen al bij mij in coaching, met vallen en opstaan. Of hij zegt: “Ik weet wat je voor Pietje hebt gedaan, kan je dat voor mij ook doen?” Als zo’n dronken jongen mij belt, kan ik niet zeggen: eigen schuld, zoek het uit.’

Kan je best zeggen.

‘Tuurlijk, maar wie is er dan voor hem? Gelukkig komt zoiets tegenwoordig nog maar een paar keer per jaar voor. Vroeger was het schering en inslag.’

Hoe ga je vervolgens te werk?

‘Ik ben inmiddels kind aan huis bij diverse politiebureaus. Daar probeer ik te bemiddelen. Meestal krijg ik de betreffende jongen niet te zien, maar ik vertegenwoordig hem als coach. Achteraf straf ik ’m niet, maar hij krijgt wel de wind van voren. “Waar ben je in vredesnaam mee bezig?! Denk je nou echt dat dit jou verder helpt?”’ Schuldbewust lachje: ‘Tegelijkertijd moet ik je eerlijk zeggen dat ik vroeger zelf ook meerdere malen dronken in een gestolen auto ben aangetroffen, haha! Maar misschien nemen ze het juist daardoor van me aan.’

Soms wordt Bart midden in de nacht gebeld.

Je hebt al eens een burn-out gehad. Hoe voorkom je dat inmiddels?

‘Daar heb ik een geweldige vrouw voor. Mijn vrouw is mijn grens. Als ik zo’n crisissituatie ’s nachts telefonisch kan oplossen, doe ik dat, begrijp me niet verkeerd. Maar ik bén er voor die jongens, door dik en dun, altijd. Dat blijkt ook wel, want ze bellen me soms jaren later nog op: “Ik heb ruzie met m’n vriendin, wat moet ik doen?” Of: “Ik wil een nieuwe auto kopen, welke raad jij aan?”’

Wat maakt dat ze jou daarvoor bellen?

‘Omdat ik ze nog nooit teleurgesteld heb. Daar kweek je vertrouwen mee. Ik ben een soort vaderfiguur voor ze, en veel van die jongens missen zo iemand in hun leven. Pedagogisch gezien lopen veel van die jongens nog met hun navelstreng in de rondte die ze overal inpluggen waar ze aandacht en liefde kunnen krijgen. Dat gaat vaak op een verkeerde manier. Bij mij ook, ik kwam in het verkeerde milieu terecht terwijl ik dacht: deze jongens zijn m’n vrienden, ze hebben écht iets voor me over. Maar ze hebben alleen wat voor je over omdat je geld in het laatje brengt.

Tegenwoordig is de criminaliteit kei- en keihard geworden. Jongeren worden er ingeluisd. Jochies van veertien vinden het geweldig om 5 gram coke te verkopen, maar ze worden door hun opdrachtgevers beroofd waardoor ze een schuld moeten aflossen. Op die manier maken ze jongeren afhankelijk. In mijn tijd ging het er een stuk vriendelijker aan toe. Lieten ze jouw familie en vrienden met rust. Nu gaan ze dáár geld halen.’

Gewetenswroeging

Zijn diepste drijfveer om zich met deze jongens te bemoeien, heeft uiteindelijk met Barts geloof te maken, al praat hij daar bijna nooit over. ‘Ik ben christen geworden, in 2005. Daarvoor wilde ik níéts met het geloof te maken hebben. Ik nám alles, ten koste van iedereen, nu wil ik alles geven. Misschien uit gewetenswroeging om wat ik vroeger fout heb gedaan, op het vlak van criminaliteit en verslaving. Ik heb leraren geschopt, bespuugd, de meest lelijke dingen tegen ze gezegd. Een onderdeel van het twaalfstappenprogramma van de verslavingszorg is dat je vergeving vraagt aan mensen die je iets hebt aangedaan, maar dat lukt niet in alle gevallen. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld al overleden. Daar moet ik mee dealen.’

Hanteer jij qua hulpverlening een grens? Wanneer stopt het voor jou?

‘Als ze mij in de maling nemen, of van me stelen. Dat is weleens gebeurd, ja. Dat er opeens parfum uit de badkamer verdween, of geleend geld niet meer terugkwam. Dan word ik boos, maar tegelijk ben ik vergevingsgezind als iemand z’n oprechte excuses aanbiedt. Zelf ben ik nooit met iemand gestopt, maar ze zijn weleens met mij gestopt. Als iemand te diep in die foute wereld zit en geen contact meer met mij zoekt, houdt het op.’

Bart met een gouden plaat.

Jouw hulpverlening lijkt één groot succesverhaal, klopt dat?

‘Dat is het zichtbare deel. Maar negen van de tien verhalen lopen triest af. Ik ben op meer begrafenissen geweest dan bruiloften. Het is zo verschrikkelijk als iemand van 27 onder de grond komt te liggen, daar lig ik wakker van, zelfs als ik zo’n jongen nauwelijks ken.’

Zelf komt Bart ook niet bepaald uit een warm nest, vertelt hij, terwijl z’n luxe koffiemachine een tweede ronde cappuccino produceert. ‘Mijn ouders hadden twee eigen zaken, alles draaide om geld. Ze wezen op de kentekens van de auto’s in de straat en zeiden daarmee: kijk, allemaal tweedehandsauto’s, maar wij hebben een nieuwe, wij zijn beter dan de rest. De sfeer was liefdeloos. Steeds hoorde ik: kan je niet, ben je niet goed genoeg voor, wat weet jij daar nou van? Mijn broer en ik werden altijd naar beneden gepraat, waardoor mijn eigenwaarde daadwerkelijk laag was. Tegenwoordig noemen ze dat emotionele verwaarlozing.’

Bart werd geboren met klompvoeten waardoor hij de eerste twee levensjaren in het ziekenhuis lag. ‘Mijn ouders mochten een halfuurtje per dag op bezoek komen. Die jaren zijn essentieel om je gezond te hechten; daar is bij mij dus iets misgegaan, heb ik achteraf ontdekt, via therapie in de verslavingskliniek. Sterker nog: ik heb jaren gedacht dat mijn ouders niet mijn ouders waren. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat ouders zich zo zouden gedragen als mijn ouders.’

Aan gouden platen geen gebrek.

Barts eerste stapjes op het criminele pad zette hij als 8-jarige, toen hij zijn school in de fik stak, weliswaar per ongeluk. ‘Mijn moeder had een sigarenwinkel, vandaar dat ik aanstekers en lucifers interessant vond. We hadden met een voetbal een raam aan diggelen geschopt en staken binnen een rubberen mat aan. Als 11-jarige begon ik met fietsen en brommers pikken, en kort daarna volgde joyriding in de auto van m’n vader. Op m’n zestiende verjaardag werd ik het huis uit gekickt. De precieze reden weet ik oprecht niet meer, maar ik was écht onhandelbaar; ik trok de tv van de muur, sneed de bank in stukken, er was geen land met me te bezeilen.

‘Waarom? Boosheid over het kleineren, denk ik. Als je maar vaak genoeg hoort dat er niks van je terecht komt, ga je je daar vanzelf naar gedragen. Ik leefde jaren op straat en in het openbaar vervoer, zonder kaartje; een verschrikkelijke tijd waar ik veel boetes aan heb overgehouden. Daarbij werd ik opgevangen door de verkeerde jongens. Ik kreeg geen schop onder m’n kont, maar tips om een uitkering aan te vragen. “Lukt het niet, gewoon stennis schoppen, dan krijg je het wel.” Twee jaar later werd ik door een zogenaamde vriend gevraagd om wat pillen te verkopen in een club – xtc was in opkomst. Ik was zo trots dat ie míj hiervoor vroeg dat ik het gerust gratis wilde doen. De business groeide, zodanig dat ik een periode 10.000 euro per nacht uitgaf. Rondjes geven, flessen champagne, vrouwen... Ik voelde me de koning, maar gelukkig was ik niet.’

Zelfmoordpoging

‘Ik had drie geweldige jaren met een vrouw, tot ze overleed aan een hersentumor. Vlak daarna overleed mijn drugsverslaafde broer. Dat was voor mij de reden: nu moet het roer om, anders ben ik de volgende. Het duurde alsnog twee jaar om de wereld van criminaliteit en drugs achter me te laten, maar het is gelukt.’

Bart stort zich dan – begin jaren negentig – op het starten en verkopen van meerdere sportzaken, tot de Belastingdienst hier een stokje voor steekt, wat resulteert in een schuld van 150.000 gulden. ‘Ik gaf een vuilniszak met ongeopende post aan m’n advocaat. Een deel van mijn schuld werd kwijtgescholden, de rest loste ik zelf op, onder andere door keihard te werken. Daar sloeg ik in door, tot ik eruit klapte en zelfs in een psychiatrische inrichting terechtkwam. Burn-out, ik kon drie maanden niet praten – dat zou je nu niet meer zeggen, hè! Ik kreeg allerlei pammetjes toegediend en raakte daar verslaafd aan.

Bart kent een heftig verleden.

In 2004 deed ik op kerstavond met een overdosis een zelfmoordpoging; veertig pillen zouden dodelijk zijn, ik had er negentig. Ik belde de verslavingskliniek waar ik op de wachtlijst stond: “Haal me er maar af, ik heb een overdosis genomen.” Na een kort gesprekje vroeg een medewerkster: “Mag ik voor je bidden?” Ik wilde eigenlijk ophangen, maar ze begon al: “God, u kent deze man, wilt u bij hem zijn?” Ik begon keihard te huilen, wist niet wat me overkwam. Dat weet ik nog steeds niet, alleen dat het God was. Uiteindelijk belde ik een taxi die me naar het ziekenhuis bracht, waar m’n maag hardhandig werd leeggepompt. Zo heb ik het overleefd. In de verslavingskliniek leerde ik een compleet nieuw leven. Mijn focus werd niet meer: hoe kan ik hier beter van worden, maar hoe kan ik die ander verder helpen?’

Hoe kwam je vervolgens in de rapwereld terecht?

‘Een vriend van mij is Pascal Griffioen, beter bekend als Def P, de frontman van nederhopgroep Osdorp Posse. Hij had een radioprogramma bij Kink FM en daar was het altijd een gezellige boel. Nadat het programma van Amsterdam naar Hilversum verhuisde, bleef hij min of meer alleen achter, dus ik bood aan om langs te komen. Ik bleef hangen, werd sidekick en producent. Daarnaast werkte ik als vrijwilliger in een jongerencentrum. Daar kwamen veel jongeren die muziek maakten en niets liever wilden dan met hun muziek op de radio komen. “Dat kan ik voor je regelen,” zei ik, “maar dan moet je met eigen beats komen.” “Dit zíjn eigen beats,” zeiden ze.

Ik wilde daar het fijne van weten en ontdekte dat daar een 13-jarig ventje achter zat: Esko. Ik zocht ’m op en vroeg hoe hij dit voor elkaar kreeg, want ik vond zijn beats absurd goed voor zijn leeftijd. We spraken met zijn ouders en vroegen subsidie aan om hem nog beter te maken, maar daar maakte hij geen gebruik van omdat ie koos voor de straat. Thuis werd hij onhandelbaar, waardoor ik me des te meer met hem kon vereenzelvigen. Hij verdween van de radar doordat hij in een internaat terechtkwam. Toen hij daar weer uitkwam, belde hij me op. Hij kon bij het platenlabel van Ali B tekenen, maar zei: “Ik vertrouw alleen jou, wil jij me helpen?” Natuurlijk.

Toen hij me meldde dat hij een paar streams van een gouden plaat verwijderd was, besefte ik: oké, nu moet ik het serieuzer aan gaan pakken. Daar kwam het hiphopplatenlabel Van Klasse uit voort, wat we in 2019 hebben verkocht aan een grote speler, Cloud9. Esko opereert inmiddels in de top van de Nederlandse hiphopwereld. Zelf doe ik geen artiestenmanagement meer. Met In Corsa Distributie help ik independent artiesten om hun tracks online te krijgen. In de muziekindustrie moet je vooral zorgen dat je niet wordt opgelicht. Daar probeer ik een alternatief tegenover te zetten: openheid en eerlijkheid.’

Snel geld verdienen

Soms duikt Bart met ‘zijn jongens’ een studio in, soms geeft hij les over de muziekindustrie. Net werd hij daar nog voor gebeld, door het Haags Hiphop Centrum. Bart weet als geen ander wat er voor beginnende artiesten nodig is om door te breken. ‘Uiteindelijk gaat het erom of je die stap extra wilt zetten. Veel jongens willen wel doorbreken, maar zonder daar moeite voor te doen. Dat geldt ook voor hun problemen; daar zakken ze steeds verder in weg, doordat ze op sociale media zien dat het gras bij de buren groener is. Dat slaat ze lam. Alle tegenslagen gaan op de grote hoop waardoor de stap naar de criminele wereld verleidelijk wordt, want daar kun je wél snel geld verdienen. Even een tasje aan de deur hangen, een pakketje wegbrengen, daar hoef je niks voor te kunnen. Overigens help ik niet alleen jongens in de muziekwereld; door mijn werk bij de Technische Unie heb ik nog steeds veel contact met werklieden, dus als iemand niks met muziek heeft, probeer ik ’m dáár in te zetten.’

Bart gelooft dat niemand slecht wordt geboren, maar dat de omstandigheden maken dat iemand tot misdaden komt. Daar is wat aan te doen, en dus bezoekt Bart met zijn stichting Op Koers jeugdgevangenissen om de jongens daar te laten zien dat de criminele route niet de enige weg is. ‘Ik schreef daar teksten met die jongens. Met pen en papier, dat vertraagt je hersenen en dan doorleef je beter wat je schrijft. Het hoeft niet te rijmen, schrijf gewoon op wat er in je hart leeft. Het gebeurde dat jongens heftige gebeurtenissen beschreven die ze nog niet aan hun therapeut hadden verteld.’

JLYONN: ‘Als hij ziet dat je ervoor gaat, doet ie alles voor je’

Hiphoprapper JLYONN is slachtoffer van de toeslagenaffaire, vertelt Bart. Het duo heeft veel coachingsgesprekken gevoerd. JLYONN: ‘Mijn leeftijd, moet dat? In de rapscene word ik vaak jonger geschat, dat houd ik graag zo, een beetje mysterieus. Ik ken Bart al sinds m’n dertiende, ik ontmoette hem in een jongerencentrum in Almere. Als kind was ik niet makkelijk, we waren boefjes, meer zeg ik er niet over. We waren jong, laat ik het daar op houden, en thuis was het weleens pittig. Dan ben je liever in het jongerencentrum. Daar kon ik bij Bart altijd terecht voor een luisterend oor.

JLYONN.

‘Ook over mijn muziek had ie altijd een eerlijke mening, zeker vroeger toen het nog niet zo goed was. Hij trok me als het ware van straat af zodat we daar geen rare dingen gingen doen, maar een plek hadden om onszelf te ontwikkelen. Hij was als een soort vader voor ons en inspireert me tot op de dag van vandaag. Hij zorgt dat ik de juiste opportunities krijg. Hij vertelt wat de beste aanpak is, zorgt dat mijn muziek in de juiste playlists terechtkomt en moedigt me aan om netwerkevents te bezoeken. Hij komt overal binnen omdat hij een belangrijke speler is in de muziekwereld. Dankzij zijn ondersteuning is een nummer van mij meer dan een miljoen keer gestreamd. Als hij ziet dat je ervoor gaat, doet ie alles voor je. De eerste keer dat ik bij hem thuis ontdekte dat mijn muziek geld opleverde, werden m’n ogen groot. Wow, het is dus tóch mogelijk om niet in loondienst te hoeven en te kunnen leven van muziek. Mocht mijn muziek nog verder groeien, dan wil ik dat Bart dat meemaakt. Ik zal hem nooit disrespecten.’

Mc Rouwkost: ‘Ik vraag hem zelfs om liefdesadvies’

Rapper Mc Rouwkost (41), vader van drie kinderen, is fulltime bezig met zijn muziek en geeft workshops op scholen. Bart kent hem al jaren. Eerder zat Mc Rouwkost in de schuldhulpverlening en stond op het punt de afslag richting de drugswereld te nemen, vertelt Bart, maar uiteindelijk koos hij voor zichzelf. Mc Rouwkost: ‘Juist de gasten van de straat hadden respect voor me omdat ze zagen dat ik uiteindelijk altijd voor m’n gezin ging. Dat herken ik ook bij Bart. Je kúnt kiezen voor de straat, ik heb de connecties, maar daar willen we niet voor leven.’

MC Rouwkost.

De rapper heeft nog wel een keer op het politiebureau gezeten vanwege huiselijk geweld, maar daar wijdt hij liever niet verder over uit. Wel over Bart, aan wie hij veel te danken heeft. ‘Bart kwam op de radar toen de muziekcarrière begon te groeien. Ik schrijf graag over rouw en verlies, ook omdat ik zelf een moeilijke start van mijn leven heb gekend. Met Bart voelde ik meteen een klik, waardoor ik snel bij hem wilde tekenen. Aan zijn keukentafel hebben we zitten janken toen hij vertelde hoe God hem op het rechte pad had gebracht. Daar herkende ik me in, als moslim. Inmiddels lanceer ik veel muziek en daar begeleidt Bart me perfect bij. Ook regelde hij dat mijn muziek op Spotify kwam en hij zorgde er financieel voor dat mijn eerste kinderboek nu in alle boekhandels ligt. Dat betekent enorm veel voor me.

‘Momenteel ben ik samen met anderen met een misdaadserie bezig waarvan ik hoop dat ie uiteindelijk op Netflix komt. Onze boodschap voor jongeren is dat misdaad niet loont, je talenten ontwikkelen wel. Dat is ook Barts boodschap; hij moedigt je aan als een coach aan de zijlijn. Misschien is het zijn aura, man, ik weet het niet, maar ik vraag hem zelfs om liefdesadvies. “Ga niet op zoek naar de liefde, de liefde vindt jou,” zei hij. Bart is gewoon een gunner; hij eet niet recht in je gezicht van een vol bord, nee, hij laat je mee-eten. Daarover gesproken: ik heb nog een bami van hem tegoed, met kip, uit de oven. Dat is het enige wat hij nog niet voor mij heeft gedaan.’

Arie Kievit Facebook

Facebook Twitter

Twitter Pinterest

Pinterest Linkedin

Linkedin Whatsapp

Whatsapp Mail