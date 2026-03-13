Keyless entry bij occasions en wat er mis kan gaan

Steeds meer moderne auto’s hebben keyless entry: instappen en wegrijden zonder je sleutel uit je broekzak te halen. Zo’n systeem is handig en luxe, maar het maakt je auto mogelijk een makkelijke prooi voor dieven. Overweeg je een tweedehands auto met keyless entry te kopen, dan zijn er een aantal dingen die je moet weten om de kans op diefstal te verkleinen.

Sleutel in plaats van Keyless entry

Het keyless entry-systeem voelt misschien als een modern fenomeen, maar het bestaat al sinds de jaren tachtig. Vertaald vanuit het Engels betekent het letterlijk 'sleutelloze toegang’ en dat is precies wat het is: zonder sleutel je te gebruiken je auto betreden. Je sleutel doet namelijk zelf het werk via een zender die in verbinding staat met de auto. Wanneer je dichtbij de auto komt, ontgrendelt de deur vanzelf en kun je instappen. Sommige auto’s met keyless entry kunnen ook starten zonder sleutel: je drukt gewoon op de startknop wanneer je zit.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Wat is het risico van keyless entry?

Keyless entry is in veel nieuwe auto’s te vinden, van de Mercedes-Benz A-Klasse tot de Ford Kuga . Standaard of als optie. Een nadeel aan dit systeem, en iets om zeker rekening mee te houden als je een (tweedehands) auto met keyless entry wil kopen, is dat zulke auto’s mogelijk een makkelijk doelwit zijn voor diefstal.

Dieven kunnen het signaal tussen de sleutel en auto namelijk onderscheppen om in de auto te komen en deze te stelen. Hiervoor gebruiken ze speciale apparatuur, zoals een signaalversterker. Zo’n inbraak gaat zo snel en eenvoudig dat dieven vaak vertrekken voordat iemand doorheeft wat er is gebeurd . Tenzij je natuurlijk de juiste maatregelen treft om diefstal te voorkomen.

Tweedehands auto met keyless entry kopen? Let hier op

Ben je van plan een tweedehands auto te kopen en beschikt deze over keyless entry? Dan zijn er een aantal dingen om over na te denken. Let bijvoorbeeld op het bouwjaar van de auto, want vanaf 2021 zijn er nieuwe beveiligingseisen van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging voor startonderbrekers en alarmsystemen.

Alleen goedgekeurde keyless-entrysystemen ontvangen het keurmerk. Op de website van Kiwa SCM kun je zien welke auto’s goedgekeurd zijn en welke extra beveiliging nodig hebben. Op autodiefstalcheck.nl kun je controleren in welke veiligheidsklasse je auto zit. Zo ontdek je of je eventueel extra maatregelen moet treffen. De veiligheidsklasse van je auto kan bovendien de hoogte van je verzekeringspremie beïnvloeden.

Heb je je oog laten vallen op een tweedehands auto met keyless entry waarvan de beveiligingssystemen niet up-to-date zijn, dan is het aan te raden om ermee naar een Kiwa SCM-erkend CCV-inbouwbedrijf voertuigbeveiliging te brengen. Hier kunnen ze aanpassingen aan de auto doen, zodat deze een beveiligingscertificaat voor de verzekering krijgt.

Controleer tevens of de software van de auto is bijgewerkt.

Wat kun je doen om de kans op diefstal te verkleinen?

Afgezien van het controleren en eventueel bijwerken van de veiligheidsklasse van de auto zijn er nog een aantal manieren om de kans op diefstal te minimaliseren. Deze tips helpen voorkomen dat je auto gestolen wordt.

1) Koop een speciale Faraday- of RFID-blokkerende sleutelhoes- of doos om je autosleutel in te bewaren. Die zorgt ervoor dat het signaal wordt geblokkeerd, waardoor dieven niet zomaar in je auto komen.

2) Neem een autosleutel met bewegingsmelder, of activeer deze stand als je sleutel erover beschikt. Zulke sleutels onderbreken het signaal nadat deze een tijdje niet heeft bewogen. Sleutels die aan de huidige veiligheidseisen van het Keurmerk CCV voldoen, gaan automatisch na 5 minuten in slaapstand.

3) Schakel het signaal helemaal uit. De dealer kan het systeem bijvoorbeeld compleet uitschakelen, maar bij sommige sleutels kan je zelf het signaal uitzetten door een bepaald knopje ingedrukt te houden en weer in te schakelen zodra je weer auto wilt rijden.

4) Bewaar je autosleutel zo ver mogelijk van ramen en deuren.

5) Gebruik het stuurslot en/of laat een mechanisch beveiligingsysteem inbouwen, zoals BearLock.

6) Controleer altijd of de auto op slot zit en alle ramen en deuren dicht zitten.

7) Laat het kenteken van de auto in de ruiten graveren.

8) Zorg dat het alarmsysteem is ingeschakeld.

9) Laat de kentekenplaten van je auto vastschroeven.

10) Neem een track & trace-systeem of gebruik een AirTag.

11) Parkeer op een zichtbare plek en met de wielen naar de stoeprand.

12) Neem een slimme (video)deurbel.

13) Haal kostbare spullen uit de auto.

14) Zorg voor een goede verzekering.