Trump waarschuwt: splijt de Straat van Hormuz de NAVO?

De spanningen rond de door Iran geblokkeerde Straat van Hormuz bereiken een nieuw kookpunt, en de vraag is niet langer alleen óf er militair wordt ingegrepen, maar vooral wie daaraan meedoen.

Donald Trump (inzet: NAVO-logo)

De Amerikaanse president Donald Trump voert de druk op zijn NAVO-bondgenoten maximaal op en dreigt met een 'zeer slechte toekomst' voor het bondgenootschap als andere landen niet militair bijdragen aan het heropenen van de cruciale vaarroute. Trump deed de uitspraak in een interview met de krant Financial Times.

Trump stelde dat het 'niet meer dan logisch is dat mensen die baat hebben bij de Straat meehelpen met ervoor zorgen dat daar niets slechts gebeurt.' Zijn uitspraken zijn een duidelijke poging om Europese NAVO-landen en ook Aziatische landen als China, dat hij eveneens opriep te helpen, over de streep te trekken. Tot nu toe heeft echter geen enkel land concrete militaire hulp toegezegd. Vanuit Washington wordt wel gesproken over de aanstaande aankondiging van een 'coalitie' die die taak op zich zal gaan nemen.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Terwijl de VS aansturen op een snelle, gezamenlijke actie, klinkt in Europa een ander geluid. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken overwegen weliswaar een eigen missie, zo meldt de Financial Times, maar dit zou een uitbreiding zijn van de bestaande operatie Aspides. Die missie is momenteel gericht op het beschermen van schepen tegen Houthi-rebellen.

Nederlandse terughoudendheid

De scepsis is voelbaar, ook in de Nederlandse politiek. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver sprak zich in het tv-programma Buitenhof fel uit tegen het sturen van Nederlandse marineschepen. 'Het is heel belangrijk dat niet nog meer landen betrokken raken bij het conflict,' aldus Klaver, die pleit voor 'uiterste terughoudendheid'.

De harde lijn van Trump, gecombineerd met de Europese wens om autonoom te opereren en de openlijke politieke weerstand in lidstaten, illustreert de groeiende frictie binnen het bondgenootschap. De crisis in de Straat van Hormuz is daarmee niet alleen een conflict met Iran, maar dreigt ook een splijtzwam te worden die Trumps geduld met de NAVO ernstig op de proef stelt.