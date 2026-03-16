De oud-EO-presentator was terug op het oude nest, en reflecteerde in het EO-programma DIT op zijn nieuwe rol als Kamerlid namens het CDA.

Tijs van den Brink in de Tweede Kamer

Presentatrice Margje Fikse besprak kijkersvragen met Van den Brink, waarbij zijn nieuwe rol als Kamerlid uiteraard aan bod kwam. Fikse vroeg aan het kersverse Kamerlid of hij gelukkig is in zijn nieuwe rol. 'Misschien wel ja,' antwoordde de oud-presentator lachend, 'het is niet per se leuk,' voegde hij daar meteen aan toe. 'Wat jij doet is leuker, relaxter,' zei Van den Brink tegen Fikse. Hij benadrukte dat hij in dat vak natuurlijk ervaring had, en dat hij nu een nieuw vak aan het leren is.

Van den Brink somde vervolgens op dat hij moest wennen aan de Haagse politiek en zijn verhouding tot de partij, en uiteraard veel bezig was met het opdoen van kennis over zijn portefeuilles. Hij noemde zijn nieuwe functie 'intens, maar ook heel mooi en eervol, en soms waardevol'.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Als voorbeeld noemde hij het drugsdebat van vorige week, waarin hij aangaf tevreden te zijn geweest met zijn inbreng en het feit dat hij de indruk had dat er naar hem geluisterd werd.

De overstap naar de politiek

Na een loopbaan van ruim 25 jaar bij de EO, verruilde Van den Brink de EO voor een politieke carrière bij het CDA. Hij solliciteerde na de val van het kabinet met de overtuiging dat hij vanuit de christendemocratie een positieve bijdrage wilde leveren aan het land. Hoewel hij zijn journalistieke werkzaamheden per direct moest neerleggen om zijn onafhankelijkheid te waarborgen, maakte hij lopende opnames voor het niet-journalistieke programma Adieu God? nog wel af voordat hij zijn intrek nam in de Tweede Kamer.

Inmiddels is Van den Brink officieel geïnstalleerd als Kamerlid, nadat hij op een verkiesbare elfde plek op de kandidatenlijst werd geplaatst. De overstap betekende een definitief afscheid van de redactievloer; de EO liet vooraf al weten dat een terugkeer naar zijn oude journalistieke functies uitgesloten zou zijn, schreef NOS destijds.

Binnen de CDA-fractie richt hij zich nu op dossiers zoals integratie, de rechtsstaat en het drugsbeleid. Hiermee is hij een van de meest opvallende nieuwe gezichten in de Haagse bankjes.