Premierkandidaat Alex Vanopslagh

In de Deense politiek is een crisis uitgebroken rondom Alex Vanopslagh, de rijzende ster van de liberale partij Liberal Alliance. Hoewel hij in Nederland nog een grote onbekende is, geldt de 34-jarige politicus in eigen land als de belangrijkste uitdager van de zittende macht.

De rel bereikte afgelopen weekend een kookpunt toen Vanopslagh via sociale media een publieke biecht aflegde. De politicus gaf toe in het verleden cocaïne te hebben gebruikt, specifiek tijdens zijn eerste jaren als partijleider. Volgens zijn eigen verklaring gebeurde dit slechts incidenteel in een privé-omgeving. De timing van zijn onthulling, slechts acht dagen voor de landelijke verkiezingen, is uiterst precair.

De bekentenis komt niet uit de lucht vallen; de Deense media voeren de druk op alle lijsttrekkers op om volledige transparantie te geven over hun verleden. Vanopslagh, die momenteel op een historisch hoog aantal zetels peilt, probeert met deze vlucht naar voren de regie te behouden. Hij benadrukt dat hij sinds een zware burn-out in 2020 geen verdovende middelen meer heeft aangeraakt, op een glas wijn na.

Reacties in de Deense politieke wereld

De reacties van de gevestigde orde zijn genadeloos. Premier Mette Frederiksen trok direct de geschiktheid van haar concurrent in twijfel en stelde dat zijn verleden 'voor zich spreekt' in de context van het premierschap. Het is een interessante casus: in hoeverre weegt privégedrag uit het verleden zwaarder dan politieke bekwaamheid in de huidige tijd?

De situatie wordt gecompliceerd door de eerdere standpunten van de Liberal Alliance. In 2023 pleitte de partij nog voor een verregaande liberalisering van soft- en harddrugs, waarbij de verkoop van cocaïne via de apotheek als optie werd genoemd. Hoewel dit standpunt destijds als een libertair principe werd gepresenteerd, krijgt het door de persoonlijke onthulling van Vanopslagh nu een geheel andere lading in het publieke debat.

Met de verkiezingen van 24 maart voor de deur is het de vraag of de Deense kiezer kiest voor de inhoudelijke koers van de liberalen, of dat het persoonlijke morele kompas van de leider de doorslag geeft. De komende dagen zullen uitwijzen of deze transparantie de weg naar het premierschap definitief blokkeert of juist een nieuwe vorm van eerlijkheid in de Deense politiek inluidt.