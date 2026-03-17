Een golf van AI-gegenereerde beelden zaait twijfel over het lot van de leiders van Israël en Iran.

Premier Netanyahu

In het huidige geopolitieke klimaat staan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei centraal in een geavanceerde desinformatiecampagne. Sociale media worden overspoeld met vermeend bewijs van hun overlijden, veelal in de vorm van door kunstmatige intelligentie gegenereerde beelden die hen als slachtoffers van militaire aanvallen afbeelden. Deze situatie creëert aanzienlijke onrust en maakt een objectieve beoordeling van de feiten uiterst complex.

De stroom aan manipulatieve content is omvangrijk. Zo circuleren er afbeeldingen die Netanyahu tonen, maar die als AI-producties geïdentificeerd kunnen worden door technische onvolkomenheden, zoals misvormde handen. In reactie hierop verspreidde de premier een video vanuit een café om zijn welzijn te bevestigen, maar de authenticiteit van ook dit beeldmateriaal wordt door sommigen direct in twijfel getrokken en als 'deepfake' bestempeld. Dit fenomeen illustreert een groeiend wantrouwen in visuele informatie. Hoewel Reuters de echtheid van de beelden verifieerde, wordt er op sociale media gewezen op het feit dat de koffie niet 'verdwijnt' na het drinken, en dat de zakken van Netanyahu's jas 'vreemd' bewegen.

De situatie rond de nieuwe Iraanse ayatollah Mojtaba Khamenei wordt gekenmerkt door nog grotere onduidelijkheid. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar verschenen. Officiële Amerikaanse bronnen, waaronder president Trump, hebben gesuggereerd dat hij mogelijk gewond of zelfs overleden is. De Iraanse autoriteiten hebben deze beweringen ontkend, maar het uitblijven van een recente, verifieerbare openbare verschijning voedt de speculaties. Zijn afwezigheid bij zijn eigen inauguratieceremonie versterkt deze onzekerheid.

Strategische desinformatie als politiek instrument

Deze campagnes moeten worden gezien als meer dan enkel het verspreiden van onjuiste informatie; het zijn strategische, psychologische operaties. Iraanse staatsgelieerde media, waaronder persbureau Tasnim, dragen actief bij aan de verspreiding van geruchten over Netanyahu. Het doel is tweeledig: het zaaien van verwarring binnen de tegenpartij en het projecteren van de eigen militaire en technologische capaciteiten. Deze tactiek is een modern equivalent van traditionele oorlogspropaganda.

De erosie van vertrouwen in visueel bewijs

De fundamentele uitdaging ligt niet zozeer in de individuele gefalsificeerde beelden, maar in de systematische erosie van het vertrouwen in visuele media. AI-expert Tim Verheyden van het Vlaamse VRT benadrukt dat deze technologie het niet alleen eenvoudiger maakt om beelden te vervalsen, maar ook om authentieke beelden als verdacht te bestempelen.

De grens tussen realiteit en fabricatie vervaagt, waardoor een klimaat van permanente twijfel ontstaat. Dit ondermijnt de mogelijkheid om een op feiten gebaseerde publieke opinie te vormen en dient het uiteindelijke doel van de desinformatie: het destabiliseren van het maatschappelijk vertrouwen.