Marja Koster met haar dochter Famke Louise

In het Groningse politieke landschap verscheen eind vorig jaar een nieuwe speler: DURF. De lijsttrekker en voorzitter is Marja Koster, die bij het grote publiek vooral bekend is als de moeder van artieste Famke Louise. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht stapte Koster zelf de arena in, met de ambitie om in vijf Groningse gemeenten een zetel te bemachtigen. De Groningse omroep RTV Noord interviewde Koster op 23 december 2025 over de ambities van haar partij.

De oprichting van de partij vond eind 2025 plaats, in een bijeenkomst met een groep die Koster omschrijft als ‘uit alle lagen van de samenleving’. De partij ging voortvarend van start: ‘We zijn als de sodemieter aan de slag gegaan,’ vertelt ze. Er werd een notaris gevonden en een website gelanceerd, compleet met een logo dat, opmerkelijk genoeg, is gegenereerd door ChatGPT. Dit beeldmerk, een opkomende zon boven een groen landschap, moet de Groninger identiteit symboliseren.

DURF positioneert zich naar eigen zeggen bewust buiten het traditionele politieke spectrum. ‘Het hele links-rechtsconcept schuiven we van de baan,’ aldus Koster. De focus ligt op de inhoud en op wat de inwoners van Groningen ten goede komt, samengevat in het motto: ‘Dient het de Groningers niet, dan doen we het niet.’ Een van de meest kritische observaties van Koster over haar provincie is onomwonden: ‘Groningen is het afvoerputje van Nederland. Alles wat niet past mag hier worden neergezet. We hebben problemen met de zout- en gaswinning. En op het gebied van welzijn zijn er ook problemen: in Groningen hebben we vaker kanker en diabetes.’

Partij eiste intrekken van publicatie

Ondanks het openhartige interview ontstond er na afloop een conflict. Nadat de partij het artikel ter inzage kreeg, met de afspraak om feitelijke onjuistheden te corrigeren, kwam er een onverwacht verzoek: de partijvoorzitter vroeg om het gehele artikel terug te trekken en gaf aan liever in een later stadium met de pers te spreken. De eindredactie van RTV Noord besloot echter toch te publiceren, omdat de partij zelf het initiatief tot contact had genomen en twee lijsttrekkers, waaronder Koster, volledige interviews hadden gegeven.

Interne onenigheid over 'fascisme'

De reden voor de plotselinge draai lijkt te liggen in uitspraken van een andere lijsttrekker van DURF, Alain Croin. Hij noemde partijen als PvdA en D66 ‘fascistisch in hun standpunten’. Na het lezen van deze quotes liet Marja Koster per e-mail weten dat de partij ‘expliciet geen mensen wil aantrekken die het hebben over fascisme in welke vorm dan ook’. Ze benadrukte: ‘Daar staan we helemaal niet achter, hoe open minded we ook zijn.’ Haar dochter Famke Louise, blijft buiten de politieke perikelen. ‘Nee, zij houdt zich niet met politiek bezig,’ bevestigde Koster.

Op 16 februari werd bekend dat Croin zich terugtrok als lijsttrekker. Hij staat nog wel op de kandidatenlijst namens de partij, omdat de termijn om deze te veranderen al was verstreken. ‘Mocht u mij willen houden aan wat ik gezegd heb, dan kunt u op mij stemmen, maar ik zal geen campagne voeren,’ luidde de reactie van Croin via sociale media. Hij gaf aan nog te gaan overleggen wat er zal gebeuren als DURF wel een zetel zou krijgen.