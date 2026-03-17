Luuk Koelman: 'Een juist voorspeld bombardement op een schoolgebouw levert geen 20, maar 200 punten op'

'Meespelen aan de Iran-oorlogspoule is een unieke manier om de oorlog van dichtbij te beleven'

Een verwoest huis in Teheran

Beste collega,



Goed nieuws! De oorlog in het Midden-Oosten heeft de vraag naar onze software voor gevechts- en raketsystemen doen exploderen. De orderportefeuille voor de komende vijf jaar is volledig gevuld. Reden dus voor een feestje! Daarom organiseert de hr-afdeling dit jaar geen pubquiz, maar de eerste editie van onze Iran-oorlogspoule.

Meespelen is een unieke manier om de oorlog van dichtbij te beleven. Elke ochtend log je in op het intranet en voorspel je de gebeurtenissen van die dag. Deelname is gratis en alle medewerkers mogen meedoen. Elke week is er een mooie prijs voor de hoogste score.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Maandag 2 maart: De inschrijving is gesloten, want het spel is op de wagen! Onze Iran-oorlogspoule is een groot succes: meer dan 180 deelnemers hebben zich ingeschreven. Wij wensen iedereen een spannende, succesvolle operatie Epic Fury toe!

Dinsdag 3 maart: De eerste punten zijn voor marketingmanager Erik. Hij voorspelde als enige hoeveel miljard dollar de Amerikanen in de eerste honderd uur aan munitie zouden afschieten. Een mooie 5,6 miljard dollar. Proficiat Erik!

Woensdag 4 maart: De drie gesneuvelde Amerikaanse soldaten leveren elk tien punten op voor wie ze had voorspeld. President Trump eerde hen tijdens een persconferentie in het Witte Huis, maar raakte al snel afgeleid door zijn ‘prachtige balzaal’ en ‘zelf uitgekozen’ gouden gordijnen. Dat was door niemand voorzien en valt dus buiten de puntentelling.

Donderdag 5 maart: In de reglementen op het inschrijfformulier is een foutje geslopen. Een juist voorspeld bombardement op een schoolgebouw levert geen 20, maar 200 punten op. Excuses voor het ongemak en veel succes verder!

Vrijdag 6 maart: Wat een nacht! De bombardementen op Iraanse ondergrondse lanceerinstallaties waren door bijna alle deelnemers wel voorzien. De klapper is echter voor Anton van de afdeling customer support. Hij voorspelde als enige de Amerikaanse torpedo-aanval op een Iraans fregat. Anton is van de 148ste naar de 12de plaats gestegen. Knap gedaan, Anton!

Maandag 9 maart: Tien punten voor wie het voorspelde. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte verklaarde dat de Amerikaanse aanval op Iran ‘natuurlijk’ wordt gesteund door alle bondgenoten. Vijf bonuspunten voor de zeven deelnemers die ook het vakje ‘massale steun’ hadden aangevinkt.

Dinsdag 10 maart: Felicitaties voor Henk-Jan! Hij scoorde met de brand van de oliedepots en de daaropvolgende zwarte regen zijn eerste punten. De eenzame nul is ingeruild voor een mooie 121ste plek.

Woensdag 11 maart: Hoelang zal de zoon van Khamenei, die zijn vader opvolgt als Opperste Leider, nog leven? Kleine hint: de VS vermoordden al zijn moeder, vrouw, zus en zoon. Je kunt inzetten tot op de minuut nauwkeurig. Veel geluk!

Vrijdag 13 maart: De eerste twee weken zitten erop! Ria van de catering gaat verrassend op kop. Zij bleek de bonusvraag over het aantal vluchtelingen, onderweg uit het Midden-Oosten naar de EU, juist te hebben geraden. ‘Een gokje,’ geeft ze zelf toe. ‘Ik vulde gewoon mijn telefoonnummer in.’