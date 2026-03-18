Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Nieuwe Revu 12

Godfluencers

Wie God zoekt, hoeft niet langer naar de kerk. De Hemelse Vader is tegenwoordig 24 uur per dag online te vinden. Dankzij godfluencers vinden jongeren hun zingeving steeds vaker via Instagram, TikTok en Snapchat. Een duik in de wereld van het christendom in het 5G-tijd-perk, aan de hand van tiktokker Noor van der Weijden. ‘Heer, als dit van U is, dan zal het viraal gaan.’

Dubbelleven in Iran: Roni was Jood in het Iraanse leger

Het is een geschiedenis waar weinig mensen van weten, die van de Joden in Iran, en in het bijzonder die van Roni Aynsaz: een Joodse tiener die in de jaren tachtig in het Iraanse leger belandt. Hij klimt op tot aan het ministerie van Justitie waar hij aanklachten tegen Joodse Iraniërs laat verdwijnen en zelf zijn eigen identiteit verborgen houdt. Nieuwe Revu sprak met Aynsaz in zijn villa in Israël en dook in de geschiedenis van de Joden uit Iran.

Interview met Diederik Ebbinge

Een musical schrijven en regisseren. Dat had multitalent Diederik Ebbinge (56) nog niet van zijn toch al indrukwekkende to-do lijst gevinkt, dus waarom ook niet? Wegens succes gaat zijn voorstelling Onze Jordaan deze maand in reprise, maar de bedenker zelf is in zijn hoofd alweer vijf stappen verder. ‘Ik ben bezig met het bedenken van een grote musical over vierhonderd jaar macht in Nederland.’

Leon Verdonschot dooft Victor Vlam: veel vorm, weinig vent

Het leek onmogelijk dat er zich nog iets levensvatbaars bevond onder de vele holle vaten die op onze nationale televisie het meningencircus bevolken. Maar verdomd! Er blijkt nog een uitlekbak. Victor Vlam is zijn naam. Hij vertegenwoordigt de Stellige Mening op bestelling. En hij markeert het failliet van het meningenmannetje.

Een fan in Barcelona eert Cruijf.

Johan Cruijf de betweter

Johan Cruijff is deze week alweer tien jaar dood. Voor miljoenen – zelf dacht hij eerder aan miljarden – mensen was hij een halfgod. Voetballende perfectie. Terecht. Tegenstanders werden stapelgek van hem, maar zij niet alleen. De eeuwige betweter was óók een grootmeester in ruzies, relletjes en rare beslissingen. Maar da’s logisch. ‘Als je iets wilt veranderen, ontstaat er gedoe. Maar gedoe hoort erbij.’