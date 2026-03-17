Wil Trump nog een invasie? 'Ik denk dat ik de eer krijg om Cuba te pakken'

Washington voert de druk op het Cubaanse regime op te midden van een diepe energiecrisis. Valt Trump binnenkort Cuba aan?

Donald Trump in Washington

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump voert momenteel een gecoördineerde strategie uit om een politieke transitie in Cuba te forceren. Volgens ingewijden van The New York Times richt Washington zich specifiek op het vertrek van de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. In plaats van een volledige omverwerping van het staatsapparaat, lijkt de VS in te zetten op een gecontroleerde machtswisseling waarbij de zittende elite wordt bewogen tot samenwerking, schrijft NU.nl op basis van de informatie van The New York Times.

Deze benadering vertoont sterke gelijkenissen met de recente ontwikkelingen in Venezuela. Daar werd president Maduro vervangen, terwijl de rest van het regeringsapparaat onder leiding van Delcy Rodríguez grotendeels intact bleef en de banden met de VS herstelde. President Donald Trump suggereerde afgelopen maandag dat de huidige zwakte van het eiland een unieke kans biedt voor wat hij omschrijft als een 'vriendelijke inname', doelend op een verregaande economische heroriëntatie.

De timing van deze diplomatieke druk is niet toevallig; Cuba verkeert in de zwaarste economische crisis sinds decennia. Het land kampt met een nagenoeg volledig ingestort elektriciteitsnet nadat de vitale olietoevoer vanuit Venezuela werd stopgezet. Hoogleraar Latijns-Amerikastudies Michiel Baud (UvA) besprak de situatie met BNR. Volgens hem is de economische levensader van het eiland nagenoeg afgesneden, waardoor het regime in Havana zich in een diplomatiek isolement bevindt

Economische hervormingen

Achter de politieke retoriek schuilt een duidelijke economische agenda. De Amerikaanse regering ziet in Cuba een markt met aanzienlijk potentieel, mits er structurele hervormingen worden doorgevoerd die onder het huidige bewind van Díaz-Canel ondenkbaar zijn. Het eiland beschikt over een hoogopgeleide bevolking en een strategische ligging die voor de Amerikaanse zakelijke gemeenschap, en in het bijzonder de toeristische sector, interessant is.

De rol van de Castro-clan en diplomatieke kanalen

Onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn er naar verluidt communicatielijnen geopend met invloedrijke facties binnen de Cubaanse machtsstructuur, waaronder directe familieleden van de voormalige leiders Castro. Het doel van deze gesprekken is om een 'vreedzame transitie' te faciliteren waarbij de stabiliteit behouden blijft. De vraag blijft echter of het Cubaanse nationalisme en de diepgewortelde structuren van de communistische partij zullen buigen voor de Amerikaanse voorwaarden.