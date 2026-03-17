Joe Kent in Washington, 11 december 2025

De Amerikaanse inlichtingengemeenschap verkeert in zwaar weer na het abrupte aftreden van Joe Kent, de directeur van het National Counterterrorism Center (NCTC). Kent, een prominente vertrouweling die benoemd werd door president Trump, maakte zijn vertrek dinsdag bekend via een verklaring op X. Zijn aftreden markeert het eerste spraakmakende vertrek van een Amerikaanse topfunctionaris vanwege de oorlog in Iran, meldt CNN.

In zijn ontslagbrief trekt Kent de legitimiteit van de lopende militaire operaties tegen Iran openlijk in twijfel. Volgens de voormalige militair en CIA-officier ontbrak het aan een directe dreiging, die de recente escalatie zou rechtvaardigen. Zijn vertrek volgt op een periode van toenemende frictie tussen het Witte Huis en de inlichtingendiensten over de gebruikte bewijsvoering voor het starten van de oorlog in Iran.



De verklaring van de directeur staat in schril contrast met de officiële lijn van de regering. Terwijl de president stelt dat de VS preventief handelde om Amerikaanse levens te beschermen, voert Kent aan dat de besluitvorming werd vertroebeld door externe druk. Hij wijst specifiek op de invloed van de Israëlische regering en de Amerikaanse pro-Israël lobby als drijvende krachten achter het conflict, een beschuldiging die direct voor politieke deining zorgde in Washington.

Contradicties in de inlichtingencasus

De kern van het geschil ligt bij de interpretatie van Pentagon-briefings aan het Congres. Waar het Witte Huis spreekt over noodzakelijke verdediging, gaven defensiefunctionarissen achter gesloten deuren toe dat Iran waarschijnlijk niet van plan was aan te vallen, tenzij het zelf eerst werd geraakt.

Kent waarschuwt dat de huidige strategie gebaseerd is op een 'echokamer' van misleidende informatie. Hij trekt hierbij een directe parallel met de aanloop naar de Irakoorlog in 2003, waarbij foutieve inlichtingen over massavernietigingswapens de basis vormden voor jarenlange instabiliteit. Kent zei dat de Israëliërs destijds 'dezelfde tactiek als nu' gebruikten om de Verenigde Staten in het conflict te krijgen.

Een geschiedenis van interne conflicten

Het vertrek van Kent komt niet volledig uit de lucht vallen. Hij gold weliswaar als een loyaal aanhanger van de president, maar kwam eerder al negatief in aanraking met andere kopstukken binnen de administratie. Zo ontstond er vorig jaar een publieke aanvaring met FBI-directeur Kash Patel over het onderzoek naar de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk. Kent zocht naar bewijzen voor buitenlandse betrokkenheid, wat volgens het Ministerie van Justitie de lopende vervolging van de verdachte, Tyler Robinson, in gevaar kon brengen.