Lidewij de Vos (FvD): 'Remigratie is een volstrekt nuchtere term'

Waar? In haar werkkamer in de Tweede Kamer. Iets genuttigd? Water voor de politica, cappuccino voor de interviewer. Verder nog wat? De uil van Minerva mag niet ontbreken in haar royale werkkamer, opgezet dan wel, en ook een vleugel siert de ruimte. Het gaat hier overigens niet om de piano van Thierry Baudet. ‘Nee, die staat weer bij hem thuis, maar werd hier erg gemist. Dus hebben we deze vleugel hier onlangs laten neerzetten. Thierry heeft er net nog op gespeeld. Soms speel ik er dan viool bij.’
‘Het gaat inderdaad heel goed en ik ben erg trots dat ons ledenaantal het afgelopen jaar ook verder is gegroeid. De energie is helemaal terug; dat merken we ook aan de enorme aanwas van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk ben ik heel zichtbaar geweest in de campagne, dus ik zal niet ontkennen dat ik daarin een rol heb gespeeld. Maar ik zie het vooral als teamwork. Bovendien bouw ik voort op het fundament dat Thierry Baudet in de afgelopen tien jaar met tomeloze inzet, zorg en visie heeft gelegd. Toen hij mij vroeg het fractievoorzitterschap van hem over te nemen, heb ik die eervolle taak met al mijn energie opgepakt.’
‘Tijdens mijn master deed ik onderzoek bij een laboratorium in Rotterdam. Daarna stond ik voor de keuze: blijf ik in het wetenschappelijk onderzoek? Het is een prachtig vak, maar het staat ook vaak ver weg van de maatschappij. De bekende ‘ivoren toren’. Bovendien zag ik gedurende mijn studie, vooral rond de klimaatdiscussie en later in coronatijd, een tunnelvisie ontstaan. De academische wereld mist diversiteit in het denken. Een afwijkend geluid krijgt simpelweg geen zuurstof.
‘Ik was tijdens mijn studie al als vrijwilliger bij FvD betrokken en zag daar juist een onderzoekende houding ten opzichte van heel uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Ik vond er precies wat ik miste in mijn vakgebied. Neem het boek Niemand in de cockpit over het stikstofbeleid, dat ik samen met Thierry Baudet schreef. Daar kwam mijn achtergrond als scheikundige perfect van pas.’
‘Het is natuurlijk óók een politiek boek, niet uitsluitend een academisch werk. Ik denk dat ik de materie door mijn achtergrond beter kan duiden dan een gemiddelde politicus, maar we beschrijven evengoed de politieke geschiedenis van dit hoofdpijndossier. Dat de media het in eerste instantie doodzwegen, vind ik jammer. Gelukkig zie ik inmiddels, en zeker bij boeren, groeiende interesse. De kern van het boek is dat we als land in een administratieve fuik zijn beland. Hoe heeft dit in vredesnaam zó uit de hand kunnen lopen?
Onze analyse is dat de milieubeweging weliswaar een drijvende ideologische kracht is geweest, maar dat generaties bestuurders, journalisten en wetenschappers vervolgens uit laksheid of uit angst om hun vingers te branden, gewoonweg zijn meegegaan in de bestaande stroom. Natuurlijk ben ik voor goed milieubeheer, maar ik weiger mee te gaan in de hysterie dat de wereld door klimaatverandering vergaat.’
‘Dat is een misvatting. In ons boek onderzoeken we hoe het daadwerkelijk met de natuur gaat, los van de rekenmodellen. We kijken naar de bossen, de vogels en de gebieden waar volgens de modellen te veel stikstof neerslaat. Wat blijkt? Zelfs volgens de rapporten van de overheid gaat het in veel van die gebieden prima en is een verband met stikstofneerslag aantoonbaar afwezig. De huidige aanname is een cirkelredenering: de door de politiek verzonnen stikstofnorm wordt overschreden, dús gaat het slecht met de natuur, dús moeten we ingrijpen. Maar stikstof is gewoon plantenvoeding. Zonder stikstof, water en CO2 zouden wij hier niet eens rondlopen.’
‘Dan leg ik hem uit dat stikstof planten niet doodt, maar voedt. Door meer stikstof gaan bepaalde planten harder groeien, wat eventueel andere planten verdringt. Dat is verandering van de natuur, geen sterfte ervan. Als heide verandert in bos, is het nog steeds natuur. Het probleem is dat wij hebben afgesproken dat het Nederlandse landschap er tot in de eeuwigheid uit moet blijven zien zoals in het jaar 2000. Dat is niet hoe natuur werkt. Je ziet wereldwijd een enorme vergroening, mede dankzij meer CO2.
Het huidige beleid vernietigt onze economie en onze boeren. Wij willen daarmee stoppen en dat kán ook. Ik proef vaak een soort gelatenheid bij Nederlanders: we denken dat de huidige situatie een voldongen feit is, omdat we ons hebben gecommitteerd aan internationale verdragen en nationale besluiten. Of het nu gaat om stikstof of asielzoekers. Wat ik steeds probeer te doen, is laten zien: het kan wél echt op een andere manier, je moet alleen andere keuzes durven maken.’
‘Ja, precies.’
‘Ik vind dat altijd zo treurig. Als wij de vinger op de zere plek leggen, is het een complot of een hondenfluitje. Als Jesse Klaver iets zegt, zoekt toch ook niemand daar verborgen boodschappen achter? ‘Remigratie’ is een volstrekt nuchtere, feitelijke term. Immigratie is vestiging in Nederland, emigratie is vertrek uit Nederland, remigratie is terugkeer naar het land van herkomst. Niets meer, niets minder. Ik ken geen woord dat de lading beter dekt.’
‘Nee, ik ben gewoon eerlijk. Wat wij bedoelen is simpel: mensen die hiernaartoe zijn gekomen, maar hier illegaal verblijven of strafbare feiten plegen, moeten verplicht terug. De grote groep mensen die hier al generaties lang is, maar niet aardt en zich meer verbonden voelt met het land van herkomst, willen we vrijwillig stimuleren om terug te keren. We zijn ontzettend gastvrij geweest, maar we hebben daar heel weinig voor teruggekregen. Daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn. De massale immigratie kost miljarden en zet onze samenleving onder druk. Maar in plaats van daarover een inhoudelijk debat te voeren, creëert de gevestigde orde liever zo’n sfeertje om ons heen.
We worden in het extreme getrokken met associaties die we zelf nooit maken. Men sleept dit er met de haren bij, zodat de kernvraag wordt vermeden: hoe zou Nederland eruitzien als we de terugkeerregeling van FvD zouden uitvoeren? Zou dat misschien veel rust creëren? Zou de criminaliteit omlaaggaan? Zouden vrouwen zich weer veiliger voelen op straat? Zouden de belastingen omlaag kunnen? Laten we het dáár eens over hebben. Er zijn allerlei groepen in Nederland die hier consequenties van ondervinden. Die discussie wordt steeds uit de weg gegaan. Dat vind ik heel problematisch. Maar tegelijkertijd hebben we die reactie uit het systeem de afgelopen jaren heel vaak gezien. Wij willen een heel andere koers dan de gevestigde orde, en zij verzet zich daartegen.’
‘Het is vervelend omdat het onterecht is. Maar eerlijk gezegd: dat spelletje is een beetje uitgewerkt. Ze komen steeds met een nieuwe aanval, maar onze ledentallen stijgen, de zalen zitten vol en we floreren in de peilingen. Het gaat goed met ons, dus het ketst ook af. Dat straalt uiteindelijk slecht af op de Volkskrant en consorten.’
‘Dat valt gelukkig mee. Ik maak al sinds mijn studententijd geen geheim van mijn politieke overtuigingen. Mensen in mijn omgeving weten precies wie ik ben en waar ik voor sta. En ze zien dat het beeld dat in de kranten wordt geschetst niet strookt met de werkelijkheid.’
‘Dat klopt misschien deels, ja. Ik kan prima door een deur met mensen met heel andere overtuigingen en vind het ook gezond om daarover met ze van gedachten te wisselen. Maar het contact met de mensen die er echt helemaal niets van moesten hebben, is inderdaad verwaterd.’
‘Het is de bekende reflex. Er wordt een aantal termen uit de kast getrokken omdat de redactie weet: als de lezer ‘extreemrechts’ ziet staan, gaan de alarmbellen af. Tegelijkertijd wordt nooit uitgelegd wat dat dan precies is. Er wordt ons aangewreven dat we antidemocratisch zouden zijn, maar wij zijn juist de partij die – tegen de hele kartelpolitiek in – heeft gepleit voor het behoud van het referendum. De partijen die het hebben afgeschaft, zoals D66 en de VVD, worden nooit antidemocratisch genoemd. Maar door zo’n term op ons te plakken, wek je een associatie die de inhoudelijke discussie doodslaat.’
‘Kijk naar de feiten: het klimaat verandert altijd. De rol van de mens daarin is op zijn minst onduidelijk. Zelfs áls we enige invloed hebben, is de bijdrage van Nederland op wereldniveau volstrekt verwaarloosbaar. China bouwt nieuwe kolencentrales, de VS zijn uit het klimaatakkoord gestapt, Afrika en Zuid-Amerika trekken zich niets aan van CO2-beleid. Ondertussen offeren wij hier onze hele economie op. Het elektriciteitsnet kan het niet aan, onze gasvelden worden gesloten en de energiezekerheid staat op het spel. Vandaag is de gasvoorraad nog maar 11 procent. Dat heeft reële consequenties voor de energierekening van de gewone Nederlander.’
‘Dat is een sprookje. Men noemt het ‘Groene Groei’, maar in de praktijk is er sprake van krimp. Die zogenaamde groei bestaat alleen omdat de windturbinesector aan het subsidie-infuus hangt. En wat als het niet waait en de zon niet schijnt? Dan hebben we nauwelijks nog gasreserves en moet je razendsnel kolencentrales opstarten, wat weer extra energie kost. De kosten van de bouw van een zonneakker of windturbinepark vallen bovendien altijd hoger uit dan aangekondigd. Het is niet rendabel. Het is een ideologische hobby die betaald wordt door de burger.’
‘Dat is sympathiek van haar, ik kan me herinneren dat zij er inderdaad zat. Kijk, ik vind het ook niet zo beleefd, maar ik geef daar persoonlijk niet heel veel om. Ik sta daar niet voor Dilan Yesilgöz of in de hoop dat de gevestigde orde het met me eens is. Ik spreek tot de Nederlanders die live kijken of mijn bijdrage later zien. Ik doe het voor de mensen in het land met wie ik contact wil maken, niet voor de erkenning van de ambtgenoten in de zaal.’
‘Zo’n incident drukt je met de neus op de feiten. Ik baseer ons migratiestandpunt natuurlijk niet op één anekdote, maar het is wel de realiteit waar veel Nederlanders dagelijks mee te maken hebben. 50 procent van de vrouwen van mijn leeftijd fietst in haar eigen wijk een andere route omdat zij zich onveilig voelt. En dat gevoel is terecht. Mannen uit asielherkomstlanden zijn sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Denk aan die verschrikkelijke moord op de 17-jarige Lisa. Dat is de consequentie van het binnenlaten van mensen die hier helemaal niet hadden moeten zijn. Wij kiezen voor onze eigen mensen, onze eigen vrouwen en meisjes.’
‘We laten te veel over ons heen lopen. Veel van die landen zijn afhankelijk van ontwikkelingshulp of van geld dat migranten van hieruit terugsturen naar hun familie. Je moet de diplomatieke duimschroeven aandraaien: “Als je deze persoon niet terugneemt, gaat de geldkraan dicht.” Dan piepen ze wel anders. Nu worden er aan de lopende band mensen genaturaliseerd – al 77.000 Syriërs in vier jaar tijd – dat draai je niet zomaar terug. Als je kijkt naar het totale aantal Syriërs in Nederland praat je over de omvang van een stad als Den Bosch. Dat zijn enorme aantallen met enorme consequenties.’
‘Wilders heeft zijn belangrijkste standpunten, zoals de nexit, laten varen. De kern van het migratieprobleem ligt in Brussel. Als je de EU-verdragen niet los durft te laten, kun je in de marge wel wat schuiven, maar verander je de koers van ons land nooit fundamenteel. Bovendien heeft hij nog een grote fout gemaakt: hij heeft geen ledenpartij. Hij heeft geen beweging in de haarvaten van de samenleving opgebouwd, zoals Thierry Baudet de afgelopen tien jaar heel bewust wél heeft gedaan en nog steeds doet. Als je dan aan de macht komt, kun je een minister leveren, maar krijg je de ministeries en andere instituties niet mee. Je bent met handen en voeten gebonden.’
‘We willen ons geluid op lokaal niveau uitbreiden. Lokaal kun je echt tegenwicht bieden, bijvoorbeeld bij de plaatsing van azc’s of windturbines. De sociale druk in een gemeente is veel groter dan in Den Haag. Een raadslid moet langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van zijn kinderen kunnen uitleggen waarom hij voor een azc in de wijk heeft gestemd. Daarnaast willen we lokale netwerken bouwen. Ondernemers lopen bijvoorbeeld overal tegen dezelfde regeldruk en belastingen aan. Door die mensen te verenigen, bouw je een machtsfactor van onderop.’
‘Dat gebeurt, en ik vind dat diep ondemocratisch. Gelukkig hebben we kandidaten met een rechte rug. En het is niet overal zo zwart-wit; er zijn genoeg lokale partijen waarmee we wel degelijk raakvlakken hebben en die zich normaal opstellen. We koersen af op een flinke uitbreiding van het aantal zetels, en ik heb er alle vertrouwen in dat we lokaal het verschil kunnen maken.’
‘In het begin ging het alleen maar over oude uitspraken. Ik werd constant gevraagd om daar afstand van te nemen. Men probeert een scheiding te creëren, maar daar ga ik niet in mee. Ik sta volledig achter Thierry Baudet en FvD en die aandacht voor randzaken en oude koeien leidt alleen maar af van waar het werkelijk om gaat: vraag mij naar mijn visie voor Nederland. Ik merk wel dat er wat meer contact en interesse is. Al blijft de reflex om op randzaken te focussen, bestaan.’
‘Volgens hen is er een soort sfeertje en kan ik daar vanaf komen door ergens afstand van te nemen. Maar volgens mij is het andersom. De gevestigde orde heeft een heel andere visie op Nederland dan FvD, en dus zal men naar ophef blijven zoeken om zo een sfeertje te creëren. Als ik wel afstand neem, wordt FvD een soort JA21: een partij die zich afhankelijk maakt van wat de tegenstander moreel acceptabel vindt. Dan zul je per definitie nooit écht iets kunnen veranderen. Onze plannen voor Nederland staan lijnrecht tegenover die van de gevestigde partijen en zijn bovendien veel beter. Natuurlijk vallen ze ons dan aan op randzaken en associaties, in plaats van op de inhoud.’
‘Ik vind dat je mensen niet tien jaar later moet blijven veroordelen voor iets wat ze als jongere hebben geroepen, zeker niet als ze al hebben aangegeven dat ze daar nu niet meer zo in staan. De focus op die randzaken is een afleidingsmanoeuvre. Men wil niet praten over de inhoud van onze plannen, dus graven ze in het verleden. Wij blijven rustig ons verhaal doen. We accepteren dat dit weerstand oproept. Want als je echt iets wilt veranderen, krijg je geen applaus van de mensen die het huidige systeem in stand houden.’
