Mona Keijzer in de Tweede Kamer

Het vertrek van Mona Keijzer bij de BBB hield de gemoederen lange tijd bezig in Den Haag. Toen duidelijk werd dat niet zij maar Henk Vermeer de nieuwe fractievoorzitter werd, verliet Keijzer de partij, wat leidde tot interne onrust en een brandbrief van prominente leden aan het partijbestuur. Zij riepen het bestuur op tot mediation met Keijzer, om haar te overtuigen om terug te keren naar de BBB.

Volgende week vrijdag houdt de BBB een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarbij verder gesproken zal worden over een terugkeer van Keijzer. De leden hadden aangedrongen op deze ALV, zodat zij alsnog directe inspraak kunnen krijgen en hun stem kunnen uitbrengen over de koers en het leiderschap van de partij. In de brandbrief werd expliciet aangedrongen op ruimte voor kandidaten om zich formeel te melden voor het partijleiderschap, dit zou Keijzer een nieuwe kans geven op het leiderschap, en aan leden om zich uit te spreken over de koers van de partij.

Net na het vertrek van Keijzer stonden de verhoudingen op scherp en haalde Vermeer uit naar Keijzer. Volgens hem had zij al 'tientallen keren gedreigd de partij te verlaten, op momenten dat iets niet ging zoals zij het wilde, of in het tempo dat zij het wilde'.

60 BBB'ers roepen op tot bemiddeling met Mona Keijzer | Nieuwe Revu

Keijzer: 'Mijn deur staat open'

Vermeer zei tegen Telegraaf-verslaggever Pim Sedee dat hij geen mededeling wilde doen of er al een samenkomen met Keijzer is gepland om de verhoudingen te bespreken. De partijleider zei eerste de ALV van volgende week vrijdag af te willen wachten.

Keijzer bleek net zo weinig informatie van haar oude partij te krijgen. 'Ik heb nog niets gehoord, noch van de fractie noch van het bestuur,' reageerde het inmiddels zelfstandige Kamerlid. Ze gaf aan dat ze dat echter wel 'gepast had gevonden'. Oud-partijvoorzitter Caroline van der Plas zei dat ze Keijzer wel had gegroet in de Kamer, maar nog niet had gesproken. Ze wilde zich niet uitspreken over verzoening.

Henk Vermeer over vertrek Keijzer: 'Volstrekt waardeloos' | Nieuwe Revu

Keijzer zei dat het geheel niet zo had hoeven lopen en dat haar deur open stond, maar dat het 'inmiddels wel begint te tochten'. Ze stelde nog steeds te willen praten, maar het wel ingewikkeld te vinden dat er nog geen toenadering is gekomen vanuit de BBB. Keijzer zei het hoofdstuk zelf nog niet te willen sluiten: 'de bal ligt bij Henk'.