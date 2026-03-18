In 2022 behaalden lokale partijen 31,2 procent van de stemmen. Deze verkiezingen voorspelt Ipsos I&O een toename tot maar liefst 34,5 procent. Welke factoren verklaren de opkomst van lokale partijen?

Verkiezingsposters in Den Haag (landelijke en lokale partijen)

De aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2026 markeert een significante verschuiving in het Nederlandse politieke landschap. Terwijl de aandacht vaak uitgaat naar landelijke debatten, wijst het onderzoek van Ipsos I&O op een fundamentele trend: de kiezer richt zijn focus steeds meer op de directe leefomgeving en distantieert zich in toenemende mate van de landelijke politiek.

Het onderzoek bevestigt dit beeld met concrete cijfers. Lokale partijen staan op het punt om collectief wederom de grootste politieke macht op gemeentelijk niveau te worden. Lokale partijen samengenomen overstijgen de landelijke partijen behoorlijk. Nummer twee in de peilingen is GroenLinks-PvdA. Die partij staat op 17,3 procent van de stemmen.

De verklaring voor deze trend is tweeledig. Kiezers geven aan dat hun stemkeuze primair wordt bepaald door tastbare, lokale thema's. Met name de beschikbaarheid van woningen en de veiligheid in de eigen buurt worden als doorslaggevend beschouwd. De landelijke politiek lijkt hierop, in de perceptie van de kiezer, minder goed antwoord te bieden.

Een toenemende kloof met Den Haag

De groeiende voorkeur voor lokale partijen is geen incident; het reflecteert een toenemende kloof tussen de burger en de landelijke politiek. Het onderzoek toont aan dat veel kiezers een onderscheid maken tussen hun stem voor de Tweede Kamer en die voor de gemeenteraad. Op lokaal niveau kiest men voor partijen die geacht worden de lokale situatie beter te begrijpen en directer invloed te hebben op de oplossing van lokale problemen.

Deze ontwikkeling stelt de landelijke partijen voor een campagne-uitdaging. De traditionele methode om landelijke kopstukken en thema's in te zetten in een lokale campagne, lijkt aan effectiviteit in te boeten. Het signaal van de kiezer is duidelijk: de focus moet liggen op lokale vraagstukken en geloofwaardige, lokale oplossingen. Dit mandaat wordt door de kiezer in toenemende mate toevertrouwd aan lokale partijen.