De Russische hoofdstad kampt al twee weken met een grootschalige black-out van mobiel internet. Is dit 'beveiliging van het volk' of een test van de 'witte lijst'?

Al bijna veertien dagen kampt een aanzienlijk deel van Moskou met een grootschalige 'uitval' van het mobiele internet. Wat door de autoriteiten wordt gepresenteerd als een 'noodzakelijke veiligheidsmaatregel,' is inmiddels uitgegroeid tot een structurele ontregeling van de stedelijke infrastructuur. Terwijl het Kremlin wijst naar de dreiging van Oekraïense drone-aanvallen, grijpen inwoners van de Russische hoofdstad terug op ouderwetse methodes en creatieve oplossingen.

Inwoners, zoals de door The Moscow Times geïnterviewde Natalia, melden dat basisdiensten zoals navigatie-apps, banktransacties en taxi-apps volledig onbruikbaar zijn geworden. De storing beperkt zich niet tot dataverkeer; ook reguliere telefonie en sms-diensten vallen zelfs in de centrale districten geregeld weg. De afhankelijkheid van vaste wifi-netwerken in woningen en andere gebouwen is hierdoor extreem toegenomen.

De economische gevolgen van deze blokkades zijn aanzienlijk, en worden door experts geschat op een verlies van 3 tot 5 miljard roebel (33 tot 55 miljoen euro) in slechts de eerste vijf dagen. Retailers, koeriersdiensten en car-sharingbedrijven worden het hardst getroffen door de onbereikbaarheid van hun digitale platformen. Ondertussen grijpen de Russen terug naar ouderwetse communicatiemethodes. Zo steeg de verkoop van walkietalkies met 27 procent, en ook de vraag naar papieren kaarten en vaste telefoonlijnen is explosief toegenomen, meldt VRT.

Strategische test voor het 'soevereine internet'?

Hoewel Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov benadrukt dat de maatregelen van kracht blijven 'zolang de veiligheidssituatie dat vereist,' wijzen critici en mensenrechtenactivisten op een dieperliggend motief. Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige black-out dient als een grootschalige praktijktest voor het zogenaamde soevereine internet (Runet). Volgens bronnen binnen het Russische ministerie van Digitale Ontwikkeling wordt er geëxperimenteerd met een 'witte lijst'-systeem, waarbij enkel door de overheid goedgekeurde websites en diensten toegankelijk blijven.

Deze transitie naar een gecontroleerde informatiestroom wordt gelegitimeerd door de oorlogssituatie. De Russische overheid heeft recentelijk wetgeving aangescherpt die de FSB de bevoegdheid geeft om communicatiediensten op elk gewenst moment op te schorten.