Caroline van der Plas heeft woensdag samen met haar zoon gestemd in Buurthuiskamer Zandweerd in Deventer. Ze stemde echter niet op haar eigen partij BBB.

Caroline van der Plas bekijkt samen met haar zoon de kandidatenlijst in Deventer

Op 1 november 2019 werd de BoerBurgerBeweging (BBB) opgericht in de gemeente Deventer door Caroline van der Plas, Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer. De partij groeide als kool en ging overal in het land samenwerken met lokale gemeenten, als zogenaamde 'BBBondgenoten'.

Begin 2025 deed zich een opmerkelijke ontwikkeling voor in Deventer. Een conflict tussen de BBB en haar lokale bondgenoot, DeventerNU, resulteerde in een harde breuk die de spanningen tussen nationale ambities en lokale belangen blootlegde. De samenwerking werd destijds verbroken omdat de lokale partij zich niet langer kon vinden in de koers en de handelswijze van de BBB, die zij als 'onbetrouwbaar' bestempelde.

De aanleiding voor de breuk was een strategisch conflict in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Waar de BBB aanvankelijk had toegezegd lokale bondgenootschappen te respecteren, stelde de partij haar Deventerse partner voor een ultimatum: volledig opgaan in de BBB of zelfstandig verdergaan. Voor DeventerNU, dat zich sinds 2022 als een loyale 'BBBondgenoot' had ingezet, was deze eis onacceptabel en voelde het als een 'mes in de rug'. De lokale partij koos ervoor haar eigen weg te gaan.

Geen BBB op de lijst

Het is deze gemeenteraadsverkiezing dus niet mogelijk om in Deventer op de BBB te stemmen. DeventerNU staat, met een kleine voetnoot, nog wel op de lijst. De partij besloot in december 2025 om samen met een andere lokale partij, Deventer Belang, te gaan werken. Hieruit ontstond de partij Deventer Belang, dus met behoud van de naam van een van de partijen.

Bij gebrek aan de optie om op BBB te stemmen, koos Caroline van der Plas vandaag dus noodgedwongen voor een andere partij. Het Kamerlid liet aan een ANP-fotograaf weten dat zij heeft gestemd op Eric Floors, de nummer 9 van de lokale partij Gemeentebelang Deventer.