Gemeenteraadsverkiezingen: zoveel mensen stemden op Johan Derksen

Derksen was verkiesbaar in de gemeente Aa en Hunze, waar hij lijstduwer was voor de VVD. Hij wist tot zijn eigen verbazing een aantal stemmen te krijgen.

Johan Derksen.

In de uitzending van Vandaag Inside gaf hij te kennen niet op zichzelf te hebben gestemd, uit vrees dat een eventuele eenzame stem aan hemzelf zou worden toegeschreven. 'Dan zeggen ze: dat heeft die klootzak zelf gedaan,' aldus zijn verklaring.

Deze uitspraak kwam voort uit de speculatie over het aantal stemmen dat hij als bekende Nederlander zou kunnen trekken. Derksen benadrukte consequent geen politieke ambities te hebben en zijn plek op de lijst puur als ondersteuning te zien. 'Ik heb heel goed laten weten dat ik geen enkele ambitie heb om daar te gaan zitten,' stelde hij. Hiermee gaf hij aan kiezers geen valse verwachtingen te willen scheppen over een actieve rol in de gemeenteraad.

De onduidelijkheid over zijn electorale succes werd weggenomen door politiek verslaggever Merel Ek. Zij presenteerde de concrete cijfers uit Grolloo, de woonplaats van Derksen. Deze resultaten gaven een helder beeld van zijn populariteit onder de lokale kiezers en maakten een einde aan de speculaties.

Resultaten in Grolloo

Het bleek dat Johan Derksen in Grolloo 17 voorkeursstemmen heeft ontvangen, op een totaal van ongeveer 900 stemgerechtigden. Hoewel dit aantal hem uiteraard geen zetel oplevert, is het aantal Derksen-stemmers niet op een nulpunt blijven steken. 'Dat is niet slecht, dan blijk je gewoon 17 vrienden te hebben,' reageerde 'De Snor'.

De rol van bekende Nederlanders in lokale verkiezingen

De deelname van Johan Derksen is onderdeel van de bredere trend waarbij politieke partijen bekende Nederlanders inzetten als lijstduwers om de aandacht te trekken en extra stemmen te werven. Deze strategie werd ook door andere partijen toegepast. Zo stond zanger Django Wagner op de lijst voor Combinatie Nuenen en was zangeres Lenny Kuhr lijstduwer voor Eindhoven Voor Elkaar, schrijft RTL Boulevard.

De partij Hart voor Den Haag maakte hier uitgebreid gebruik van, met onder meer oud-voetballers Daryl Janmaat en Tom Beugelsdijk, en radio-dj Erik de Zwart op de kandidatenlijst. Deze tactiek wordt ingezet om de zichtbaarheid van een partij te vergroten, al staat de politieke inhoud van deze kandidaten meestal niet centraal.