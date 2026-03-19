Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen klonk - net als tijdens de landelijke verkiezingen - wederom de term 'Lidewij-effect' als verklaring voor de opleving van Forum voor Democratie . Dit zei De Vos er zelf over in een gesprek met Nieuwe Revu.

Lidewij de Vos tijdens de campagne.

De partij van Lidewij de Vos, Forum voor Democratie, zag haar aandeel stemmen groeien van ruim 1 procent in 2022 naar 4 procent. Deze toename maakt FvD, relatief gezien, de grootste stijger van deze verkiezingen en zet de partij, na een periode van neergang, weer op de kaart. De vraag rijst wat de oorzaak is van deze opleving en welke rol De Vos hierin speelt.

In een interview met Nieuwe Revu, dat voor de verkiezingen plaatsvond, reageerde De Vos op de suggestie dat de groei van FvD aan haar te danken was. Ze erkende haar zichtbaarheid in de campagne: 'Ik zal niet ontkennen dat ik daarin een rol heb gespeeld'. Tegelijkertijd benadrukte ze dat ze het succes primair als een teamprestatie ziet en dat ze voortbouwt op 'het fundament dat Thierry Baudet in de afgelopen tien jaar met tomeloze inzet, zorg en visie heeft gelegd.'

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Tijdens de gemeentelijke verkiezingen van 18 maart was De Vos tevens het boegbeeld van de partij. Haar beeltenis prijkte in vele gemeentes op de posters van Forum. De partij zette duidelijk in op het landelijke momentum dat De Vos creëerde.

Bekijk ook

Lidewij de Vos (FvD): 'Remigratie is een volstrekt nuchtere term' | Nieuwe Revu

De Vos over Forums lokale strategie

Na de verkiezingsuitslag benadrukte Lidewij de Vos de ambitie van haar partij. "Vanaf morgen gaan we onze beweging verder uitbreiden naar de haarvaten van onze samenleving," zei ze. Volgens het AD lijkt de impact van publicaties over extreemrechtse invloeden binnen de partij op de kiezer beperkt te zijn gebleven. De verkiezingswinst wordt dan ook gezien als een signaal dat FvD een electorale factor blijft om rekening mee te houden op de rechterflank.

De strategie van FvD richt zich sterk op het lokale niveau. In het interview met Nieuwe Revu noemde De Vos het bieden van tegenwicht bij de plaatsing van azc's of windturbines en het opbouwen van lokale netwerken voor bijvoorbeeld ondernemers als concrete doelen. Deze lokale verankering moet volgens haar 'een machtsfactor van onderop' creëren.

De groei van FvD heeft ook gevolgen voor de PVV. Volgens de analyse van het AD bezorgt de hernieuwde concurrentie Geert Wilders kopzorgen, aangezien kiezers op de rechtse flank als weinig honkvast worden beschouwd.