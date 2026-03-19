Ineens raakte Senegal de Africa Cup-titel kwijt, nadat de Afrikaanse voetbalbond besloot om een reglementaire 3-0 overwinning aan gastland Marokko toe te kennen. De Senegalese president Bassirou Diomaye Faye deed een subtiel statement op Instagram.

Senegal-speler Pape Alassne Gueye na zijn winnende goal (inzet: de president van Senegal)

Senegal stapt naar het internationaal sporttribunaal CAS om de beslissing van de Afrikaanse voetbalbond aan te vechten, meldt NU.nl. De Senegalese bond noemt dit besluit 'oneerlijk, ongekend en onaanvaardbaar' en stelt dat het een smet werpt op het Afrikaanse voetbal. Ze hebben aangekondigd zo snel mogelijk in beroep te gaan om hun rechten te verdedigen.

De controverse ontstond na de finale in januari, die Senegal met 1-0 won. Tijdens de wedstrijd verlieten de Senegalese spelers uit protest het veld na een discutabele strafschop voor Marokko. Volgens de beroepscommissie van de Afrikaanse bond overtrad Senegal hiermee artikel 82 van de reglementen, wat bestraft werd met een reglementaire 3-0 nederlaag en uitsluiting van de competitie.

De reacties vanuit Senegal zijn vol ongeloof en verontwaardiging. De secretaris-generaal van de voetbalbond noemde de beslissing een 'grap zonder juridische fundamenten', terwijl spelers zoals Moussa Niakhaté op sociale media hun verbazing uitten. De Marokkaanse voetbalbond heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het besluit. Het is nog onbekend wanneer de zaak voor het CAS zal dienen.

Senegalese president voert subtiel protest

De Senegalese president is het uiteraard ook oneens met het besluit van de Afrikaanse bond. Via zijn Instagram-account postte hij tijdens en na het toernooi meermaals lofuitingen over het Senegalese elftal. Diomaye Faye is dan zelf ook verbolgen over de ingenomen titel.

De profielfoto van de Senegalese president.

De president paste zijn profielfoto op Instagram aan, waarbij hij op subtiele wijze protesteert tegen de 'afgepakte' titel. Diomaye Faye is nu te zien achter zijn bureau, voor een boekenkast met daarnaast de Senegalese vlag. Wie achter de rechterschouder van de president kijkt spot het meteen: de door Senegal gewonnen Africa Cup staat te glimmen op de boekenplank.