Bart Nijman: 'De straatcoaches zijn medeplichtig aan de mishandeling van JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger'

'JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger werd in een omgevolkte enclave in Amsterdam-West door vier ‘jongeren’ in elkaar getrapt, nadat hij een door hen belaagd meisje te hulp schoot'

Acht jaar lang was Kevin Kreuger raadslid en later fractievoorzitter van JA21 Amsterdam. Acht jaar lang zag je hem een retorische strijd voeren tegen de bierkaai van linkse waanzin en steeds opnieuw zijn heuvels kiezen om op te sterven in dat Stopera-gesticht. Onvermoeibaar, vaak tegen beter weten in, maar altijd beschaafd, rationeel en met een mild sarcasme als zelfmedicatie.

De sporen van vermoeidheid groeven zich desalniettemin steeds dieper in zijn gelaat en gestalte. Amsterdam is een onneembare vesting van experimenteel en sociaal stekeblind Stek Oost-progressivisme. Zijn Tour of Duty eindigde aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen – letterlijk – met een trap na.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Op zijn allerlaatste avond, na afloop van zijn laatste verkiezingsdebat voor en voordat hij zou stoppen als raadslid, is hij op het Osdorpplein door vier ‘jongeren’ in elkaar getrapt nadat hij een door hen belaagd meisje te hulp schoot.

Het plein ligt in een omgevolkte enclave in Amsterdam-West waar in de afgelopen jaren menig toeterstoet van Hamastoejuichers z’n vertrekpunt had, en waar salafistische organisaties met regelmaat demonstraties houden voor radicaal-islamitische overtuigingen, met aparte vakken voor de mannen en hun ondergeschikte, als minderwaardigen ingepakte vrouwtjes.

Dit tweette Kreuger zelf: ‘Net in elkaar getrapt door vier jonge mannen in Amsterdam-Osdorp. Ze gooiden een ijsje naar een vrouw. Toen ik hier wat van zei, werd het grimmig. Toen ik ze ging filmen, stormden ze op me af en trapten mij met z’n vieren in elkaar. Straatcoach dwong mij beelden te wissen.’

De slotzin is misschien nog wel het ergst, in zijn altoos escalerende tweet. Dat straatcoaches (die vroeger ‘buurtvaders’ werden genoemd, maar dat maakte de band met de groep die ze in toom moeten houden iets te nadrukkelijk) vragen om bewijsmateriaal van de aanleiding te verwijderen, maakt hen niet alleen volkomen ongeschikt voor hun opdracht, maar ronduit medeplichtig aan de mishandeling.

In Het Parool werd benadrukt dat het slachtoffer niet als raadslid herkend was door de kopschoppers. Dat kan feitelijk best waar zijn, maar op de vooravond van de verkiezingen leest zo’n opmerking in de linkse stadskrant toch alsof JA21 vooral geen electoraal gewin mocht behalen uit een type ‘incident’ waarvoor deze partij altijd om strengere aanpak vraagt.

Er zijn kringen waarin de keurig conservatief-liberale partij als ‘fascistisch’ bestempeld wordt dus vanuit de linkerhoek van sociale media werd het groepsgeweld door sommigen zelfs in twijfel getrokken, ondanks foto’s van een bebloede Kreuger en diverse getuigenverklaringen door onder meer een Telegraaf-verslaggever. De politie bevestigde later gelukkig dat er wel camerabeelden zijn.

Zelf lag Kevin Kreuger beurs in bed op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat een afscheidscadeau voor acht jaar vechten tegen de windmolens van het hoofdstedelijke woke-beleid. Wat een anekdote over wat Amsterdam als stad geworden is. Wat een trap na.