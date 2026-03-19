Lokale politicus niet welkom op verkiezingsfeest vanwege gebiedsverbod

In heel Nederland kwamen lokale politici bijeen om de verkiezingswinst te vieren of juist troost te zoeken na een verlies. In Venray was kandidaat Stefan Voesten echter niet welkom op het gemeentehuis vanwege een gebiedsverbod .

Het gemeentehuis in Venray.

Voesten, de nummer zeven van de lokale partij Eerlijk Venray was niet welkom op de bijeenkomst in het gemeentehuis. De reden hiervoor is een lopend gebiedsverbod dat hem is opgelegd na een conflict met een gemeenteambtenaar. Voesten zou bij aanwezigheid gearresteerd worden.

Het incident vond plaats terwijl politici van diverse partijen bijeenkwamen om de verkiezingsresultaten af te wachten. De partij van Voesten, Eerlijk Venray, heeft via Facebook publiekelijk haar ongenoegen geuit over de gang van zaken. Volgens de partij was haar kandidaat, net als alle andere kandidaten, formeel uitgenodigd door de gemeente voor de verkiezingsavond, wat de weigering extra pijnlijk maakt.

Eerlijk Venray stelt dat de juridische basis voor de maatregel inmiddels is vervallen. De partij voert aan dat de aangifte die ten grondslag lag aan het gebiedsverbod, is geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Daarnaast benadrukt de partij dat de betrokken ambtenaren momenteel onderwerp van onderzoek zijn door externe instanties, waaronder de Nationale ombudsman en de Rijksrecherche.

Partij stelt democratische principes ter discussie

In de verklaring geeft Eerlijk Venray aan dat pogingen om via bemiddeling tot een oplossing te komen, door de gemeente zijn afgewezen. De partij stelt dat de situatie niet langer alleen over één persoon gaat, maar raakt aan fundamentele democratische waarden. 'Dit gaat over gelijke behandeling. Dit gaat over onze democratie,' aldus de partij. De weigering van een verkiesbare kandidaat op de verkiezingsavond zelf wordt door hen als een zorgwekkend precedent gezien.