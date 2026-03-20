De toekomstige koningin van Noorwegen gaf vrijdag een interview met de Noorse omroep NRK, en schetste een beeld van zichzelf als onwetend en misleid door Epstein. Wat gebeurde er écht tussen Mette-Marit en de overleden zedendelinquent?

De verklaring van Mette-Marit komt laat, maar is ongekend open. In het interview met NRK spreekt ze voor het eerst uitgebreid over haar band met Jeffrey Epstein, en positioneert ze zichzelf nadrukkelijk als iemand die werd misleid.

'Ik ben gemanipuleerd en bedrogen.' Met die woorden probeert ze haar langdurige contact met Epstein te duiden. Tegelijkertijd erkent ze dat ze steken heeft laten vallen: 'Ik had mensen moeten waarschuwen.'

Juist die combinatie maakt haar verhaal complex. Want uit vrijgegeven e-mails blijkt dat het contact niet incidenteel was. Er was sprake van herhaald contact, ontmoetingen en bezoeken. Bovendien vond het hele verhaal plaats na 2008, in een periode waarin Epstein al veroordeeld was voor het dwingen van vrouwen tot prostitutie. In een van haar eigen e-mails schreef ze bovendien dat wat ze online over hem vond 'niet goed' was, gevolgd door een smiley. Naar eigen zeggen zou ze dat met de kennis van nu (dus na het openbaar worden van de Epstein-files) niet meer doen.

Ze erkent fouten, maar verschuift ook verantwoordelijkheid

Volgens Mette-Marit ontstond het contact via gezamenlijke kennissen uit de wereld van liefdadigheid. Mensen die zich inzetten voor kwetsbare vrouwen en meisjes. Dat netwerk gaf haar vertrouwen, achteraf gezien uiteraard onterecht.

Ze stelt dat ze nooit bewijs heeft gezien van seksueel misbruik, maar geeft wel toe dat ze signalen heeft gemist of onvoldoende serieus heeft genomen. 'Ik had zijn achtergrond niet zorgvuldig genoeg gecontroleerd.' Saillant detail is dat ze dat dus wel heeft gedaan en daar toen de kwalificatie 'niet goed' aan gaf, maar doorging met het contact. In een e-mail uit 2011 sprak Mette-Marit over een 'saaie bruiloft'. Dit was ten tijde van het koninklijk huwelijk in Luxemburg. De Noorse kroonprinses roddelde dus ook nog eens tegen Epstein.

Tegelijkertijd zegt ze dat ze Epstein al beschouwde als een 'slecht mens' voordat ze het contact verbrak. Dat maakt haar eigen reflectie dubbel: ze zag risico’s, maar handelde daar niet direct naar.

Het moment waarop het kantelde

Een cruciaal, maar onduidelijk moment in haar verhaal speelt zich af in Palm Beach. Daar voelde ze zich naar eigen zeggen plots onveilig in het bijzijn van Epstein. Ze belde haar man, Haakon van Noorwegen, om weg te komen. Wat er precies gebeurde, blijft onbenoemd.

Die terughoudendheid is begrijpelijk, maar laat ook ruimte voor interpretatie. Zeker omdat dit moment kennelijk een keerpunt vormde, terwijl het contact volgens haar eigen woorden pas later definitief werd beëindigd.

Tussen naïviteit en verantwoordelijkheid

Met haar verklaring probeert Mette-Marit duidelijk afstand te nemen van Epstein en zijn daden. Tegelijkertijd plaatst ze haar eigen rol in het kader van manipulatie en misleiding. Die lezing is niet onomstreden.

Feit blijft dat het contact plaatsvond in een periode waarin Epstein’s verleden al deels bekend was. En dat ze, zoals ze zelf zegt, al twijfels had. Haar uitspraak 'Ik had mensen moeten waarschuwen' onderstreept dat ze pas achteraf gezien meer verantwoordelijkheid bij zichzelf legt.

Voelde Mette-Marit zich echt onprettig en onveilig bij Epstein? Of voelt ze zich onprettig over het feit dat haar contacten met hem nu openbaar zijn?