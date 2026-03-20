Gossipjournalist Rob Vuurens: 'De scheiding van Jan Smit maakt Liza geen miljonair'

Jan Smit en Liza Plat

Uit het niets kondigde Jan Smit (40) de scheiding aan van de vrouw met wie hij aankomende november het 15-jarig huwelijksjubileum zou vieren. Smit schijnt een ander te hebben. Volendam schrikt, treurt en walgt.

Andries Jelle de Jong 20 mrt. '26

Jan Smit en zijn vrouw Liza Plat zijn uit elkaar. Hebben ze een ander?

Volgens de geruchtenmachine wel. En die draait momenteel op volle toeren! Via Yvonne Coldeweijer vernemen we dat Smit helemaal klaar was met het gedrag van zijn vrouw. Zo zou zij er de oorzaak van zijn dat Smit geen goede band meer heeft met zijn familie en ze zou zich in Volendam rondscheurend in haar grote Mercedes veel te mondain en hautain presenteren als Mevrouw Smit. In Story loopt een Volendamse bron leeg over de escapades van de palingsoundzanger: ‘Liza wist dat Jan vreemdging, maar ze genoot van de status als echtgenote van Jan Smit. Daarom heeft ze al die jaren het gedrag van haar ontrouwe echtgenoot geaccepteerd. Maar nu is Jan verliefd geworden op een ander. Jan is vreemdgegaan. Heel het dorp heeft het erover. Het is niet de eerste keer. Hij is vaker vreemdgegaan, dat was een paar jaar geleden al het onderwerp van gesprek hier in het dorp.’

Geruchten dat Smit een schuinsmarcheerder is, gaan er al jaren toch?

Klopt. Daarbij refereren we graag aan een artikel dat in 2009 in weekblad Party verscheen. Het blad sprak toen met Mariska Tol, een achternicht van Smit. Jan had toen nog een relatie met Yolanthe Cabau en nam het volgens bronnen destijds al niet zo nauw met trouw en ontrouw. Zijn achternicht maakte pijnlijk duidelijk dat hij niet meer hoefde te rekenen op de sympathie van zijn dorpsgenoten. Het ene na het andere verhaal over Smits ontrouw kwam in die tijd bovendrijven en zelfs de familie van de populaire zanger haalde dus de neus voor hem op. Tol liet optekenen: ‘Ik weet dat ik een bloedband met hem heb, maar dat weerhoudt me er niet van om mijn eigen uitgesproken mening over Jan te hebben. Niet alles wat hij doet, wordt met geklap en gejuich ontvangen. Jan heeft het hele dorp hier al gehad. Voor, tijdens en na Yolanthe. Iedereen kent wel iemand met wie Jan ‘het’ heeft gedaan. Het is ook algemeen bekend in onze leeftijdsgroep dat hij een grote leuter heeft. Ik ken tientallen mensen hier in Volendam die niks meer van hem moeten hebben. Hij was ooit het schattige jongetje met het gouden keeltje dat zo goed emoties kon oproepen bij mensen die hem hoorden zingen. Vroeger hadden we iets om trots op te zijn. Dat gevoel heeft zich nu omgezet in schaamte.’ Gelet op de negatieve houding van de Volendammers richting Smit, zal het de komende weken geen pretje voor hem zijn om een harinkje te gaan happen op de Dijk...

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

‘Het is in de basis natuurlijk een heel mooi gezin en dat blijft het ook’

Wat vindt Jan Smit van zichzelf?

‘Ik heb veel liedjes over de liefde geschreven, maar die waren vrij algemeen.’

Wat vinden wij van Jan Smit?

Liefde bezingen kan iedereen, trouw blijven is de echte hit.

Wat vinden anderen van Jan Smit?

Jan Keizer- bekende dorpsgenoot

‘Om heel eerlijk te zijn, ben ik helemaal niet druk bezig met de scheiding van Jan. Voor mij kwam het wel als een donderslag bij heldere hemel, want ik heb best veel met hem te maken. Ik zing nog met hem, ik schrijf liedjes met hem, ik zit in zijn radioprogramma, dus we gaan gewoon goed met elkaar om, maar ik wist hier echt niets van. Ik heb zelf drie kinderen waarvan er twee gescheiden zijn en ik kan je zeggen: het is geen pretje.

Meestal is het voor de kinderen gewoon een ramp en dat vind ik eigenlijk het ergste van alles. Dat is iets waar je doorheen moet en waar je van moet leren, maar makkelijk is het nooit. Dus hoe Jan het oplost en hoe Liza het oplost... Wat daar precies speelt, daar heb ik geen idee van. En eerlijk gezegd zit mijn hoofd er ook helemaal niet bij, want ik ben nu met heel andere dingen bezig. Ik ben een expositie aan het voorbereiden op Urk, daar ga ik schilderijen laten zien, olieverf en pastel.’

Carola Smit- nog een bekende Volendammer.

‘Ik schrok er echt van toen ik het hoorde en het bleef ook in mijn hoofd zitten, omdat ik het gewoon heel triest vind. Daarna heb ik er eigenlijk nauwelijks nog iets over gehoord. Het lijkt alsof iedereen datzelfde gevoel heeft: je schrikt, vindt het verdrietig en daarna ga je ook wel weer door. Of heel Volendam ermee bezig is? Buiten de deur heb ik het er hier eigenlijk nog niet echt over gehad. Maar misschien ben ik daarin ook niet de gemiddelde Volendammer.

Het was vooral op het moment dat het bekend werd dat je er even bij stilstaat, dat je denkt: jeetje. Bij mij speelt ook mee dat ik zijn zoontje ken, en dan raakt het je gewoon extra, omdat je meteen denkt: dat vind ik gewoon heel erg voor de kinderen. Daar gaat je gevoel toch als eerste naartoe. Jan stond als jongetje van tien bij ons op het podium en zong Mama met mij, dat is uiteindelijk ook zijn doorbraak geweest in 1996. In 2012 heb ik meegewerkt aan zijn 15 jaar jubileumconcerten in Rotterdam Ahoy. Verder het is niet zo dat je elkaar dagelijks ziet of spreekt, zelfs niet in Volendam. Er is al heel vaak gevraagd of we familie zijn, vanwege dezelfde achternaam, maar dat zijn we niet.

Hij is in al die jaren enorm gegroeid en wat hij heeft bereikt, daar heb ik echt heel veel bewondering voor. Of ik me dan een soort muziekmoeder voel omdat hij bij ons is begonnen? Nee, zo zie ik dat niet. Natuurlijk is er een soort band omdat je zo’n begin hebt meegemaakt, maar uiteindelijk heeft hij het allemaal zelf gedaan. Over wat er nu speelt, hoop ik dat ze allebei weer hun geluk gaan vinden.’

Rob Vuurens- Bekende Buren

‘Wat die scheiding financieel betekent? Dat is best een lastig verhaal. Zijn manager heeft destijds gezegd dat ze op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Daarmee wordt het meteen ingewikkelder, want het is niet zo dat de ander dan automatisch nergens recht op heeft. Bij huwelijkse voorwaarden hoort een soort administratie waarin je bijhoudt wat van wie is, en als dat niet goed is gedaan, of niet specifiek genoeg is vastgelegd, kunnen bepaalde dingen alsnog in de gemeenschap vallen.

Bijvoorbeeld die villa, als dat niet goed buiten die voorwaarden is gehouden, dan kan zo’n huis ineens wel gewoon gedeeld moeten worden en dan praten we over miljoenen voor Liza Plat. Jan heeft natuurlijk ook nog allerlei bedrijven, maar daar zit meteen een ander probleem, want hij heeft al jaren geen cijfers meer gedeponeerd. Voor het laatst over het jaar 2022 en dat maakt onduidelijk hoe groot zijn vermogen nu eigenlijk is. Er wordt altijd geroepen dat hij 10, 12 miljoen waard is, maar als je naar de laatste beschikbare cijfers kijkt, kom je op 6 miljoen uit. Dus wat die scheiding hem concreet gaat kosten, dat is op dit moment niet duidelijk.

Je leest wel overal dat Liza drie ton zou krijgen en dat ze haar auto mag houden. Maar dat zijn allemaal dingen die pas echt vaststaan als het convenant er ligt, zwart-op-wit. Mijn gevoel zegt wel dat Jan slim genoeg is geweest om dat soort zaken goed dicht te timmeren, dus dat zij waarschijnlijk niet kan meedelen in dat huis. En die bedrijven, daar zal ze sowieso niks van krijgen. Ik vermoed niet dat deze scheiding Liza miljonair zal maken. Maar nogmaals, het blijft gissen, omdat we gewoon geen inzicht hebben in zijn actuele cijfers.’