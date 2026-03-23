De Erasmus Universiteit in Rotterdam (Inzet; links: Ranjith Clemminck, rechts: Diederik Boomsma)

Een wervingsinitiatief van de Erasmus Universiteit heeft een principiële discussie over arbeidsmarktdiscriminatie en voorkeursbeleid veroorzaakt. De universiteit heeft met een vacature voor een 'Assistant Professor' die zich specifiek richt op 'wetenschappers van kleur', de aandacht getrokken van de landelijke politiek. Het doel van de universiteit is het bevorderen van diversiteit binnen het academisch personeel.

De vacature maakt deel uit van een 'cluster hiring initiative' binnen de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Kandidaten wordt gevraagd om bij te dragen aan het masterprogramma 'Social Inequalities and Change', waarbij expertise in thema's als dekoloniale studies en kritische rassentheorie wordt verwelkomd. De universiteit benadrukt het belang van een diverse staf om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek over maatschappelijke ongelijkheid te verhogen.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Deze expliciete gerichtheid heeft echter geleid tot een formele reactie vanuit de Tweede Kamer. De politieke partij JA21, bij monde van Kamerleden Diederik Boomsma en Ranjith Clemminck, heeft aangekondigd Kamervragen te zullen stellen. In hun aankondiging kwalificeren zij het initiatief als 'Discriminatie op basis van huidskleur' en bestempelen het als 'waanzin'.

Spanningsveld tussen voorkeursbeleid en discriminatieverbod

De kern van het debat betreft de juridische afweging tussen het discriminatieverbod en de mogelijkheid tot positieve discriminatie. Enerzijds stelt de Nederlandse grondwet (Artikel 1) dat iedereen gelijk behandeld moet worden en discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. Het expliciet uitsluiten van kandidaten op basis van hun afkomst of huidskleur is in beginsel onrechtmatig.

Anderzijds biedt de wet onder strikte voorwaarden ruimte voor voorkeursbeleid, bedoeld om aantoonbare structurele achterstanden van specifieke groepen op de arbeidsmarkt te corrigeren. De Erasmus Universiteit zal moeten aantonen dat aan deze strenge eisen wordt voldaan. Het antwoord van de minister op de aangekondigde Kamervragen zal naar verwachting meer duidelijkheid verschaffen over de houdbaarheid van dit specifieke beleid.