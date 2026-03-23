Beeld ter illustratie (niet de kogel in kwestie)

Een doodgewone wandeling door het Rītabulli-bos in Letland veranderde in een nachtmerrie die een vrouw met een kogel in haar rug achterliet. Ze voelde een plotselinge, stekende pijn, maar hoorde of zag niets. De hulpdiensten gaven haar pijnstillers, maar in de shock van het moment weigerde ze mee te gaan naar het ziekenhuis. Een beslissing waar ze al snel spijt van kreeg, schrijft de Letse omroep LSM.

De volgende ochtend was de pijn onhoudbaar. Een ambulance bracht haar met spoed naar het Stradiņš Ziekenhuis, waar het verhaal een bizarre wending nam. Na een MRI kwam een arts met een verbijsterende boodschap: er zat een 'vreemd voorwerp' van ruim twee centimeter bij haar ruggengraat. Na overleg met traumatologen was het oordeel: 'Misschien is het beter om het niet aan te raken.' Ze werd naar huis gestuurd met het advies om onder toezicht van haar huisarts te blijven.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

'Ik moet wel een klap op mijn hoofd hebben gehad. Ik dacht dat het niet echt was,' vertelde de vrouw later. De pijn werd ondraaglijk en straalde uit naar haar heup en been. Ze kon niets meer. Een paar dagen later zat ze bij haar huisarts, die zelf een verleden in de chirurgie had. Zijn reactie was glashelder: 'Wat een verschrikking! Hier is alleen een operatie mogelijk, je moet het eruit halen. Je kunt het niet zo laten, want het kan gaan ontsteken.'

De reactie van het ziekenhuis

Het Stradiņš Ziekenhuis werd geconfronteerd met het verhaal en verdedigde zich koeltjes. Volgens hoofdarts Jānis Vilmanis was er geen sprake van een levensbedreigende situatie. 'Het belangrijkste is dat ze geen noodoperatie nodig had,' legde hij uit. Hij zei dat het geen type directe gevaar was, zoals bij bijvoorbeeld een acute blindedarmontsteking, en concludeerde dus dat de vrouw geen directe operatie nodig had.

De vrouw kreeg slechts het advies om een consult met een chirurg te overwegen voor een 'mogelijke verdere behandeling'. Een advies dat voor haar als een klap in het gezicht voelde. Uiteindelijk was het een ander ziekenhuis, het Riga Eastern Hospital, dat de vrouw verloste van haar helse pijn door de 2,3 centimeter lange kogel operatief te verwijderen. De politie onderzoekt de bizarre schietpartij en de kogel wordt nu geanalyseerd om het type wapen te identificeren.