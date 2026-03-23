Een aankondiging van president Trump over Iran zorgt voor een scherpe daling van de mondiale olieprijzen. Dit waren de woorden van de Amerikaanse president.

Donald Trump

De mondiale olieprijzen hebben maandag een significante daling laten zien na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump betreffende Iran. De aankondiging dat geplande militaire aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten met vijf dagen worden uitgesteld, zorgde direct voor een kentering op de energiemarkten, die de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauwlettend volgen, schrijft nu.nl.

Voorafgaand aan de daling was er juist sprake van een stijgende lijn in de olieprijzen. De spanningen liepen op nadat president Trump zaterdag had geëist dat Iran binnen 48 uur de vrije doorgang in de Straat van Hormuz zou herstellen. Hij dreigde met het 'bombarderen en vernietigen' van energiecentrales als hier geen gehoor aan zou worden gegeven, wat de markten op scherp zette uit vrees voor aanbodverstoringen.

De omslag kwam toen Trump verklaarde dat 'constructieve gesprekken' met Iran aanleiding waren om de militaire operaties op te schorten. Kort na dit nieuws daalden de olieprijzen met circa 10 procent, met een kortstondige piek-daling van 14 procent volgens persbureau Bloomberg. Ook de Europese gasprijs reageerde; op de toonaangevende beurs in Amsterdam daalde de prijs met bijna 5 euro naar ongeveer 55 euro per megawattuur. Desondanks blijven de energieprijzen aanzienlijk hoger dan voor de recente escalatie eind vorige maand.

Economische gevolgen van diplomatieke onzekerheid

De directe en heftige reactie van de markten illustreert de kwetsbaarheid van de energieprijzen voor geopolitieke uitspraken. De beslissing van Donald Trump om militaire actie uit te stellen, is expliciet gekoppeld aan de voortgang van de besprekingen. 'Ik heb het ministerie van Defensie opdracht gegeven alle militaire aanvallen op Iraanse energiecentrales en energie-infrastructuur met vijf dagen uit te stellen, afhankelijk van het succes van de lopende bijeenkomsten en besprekingen,' aldus de president.

Deze voorwaardelijkheid introduceert een aanzienlijke mate van onzekerheid, waardoor de volatiliteit op de olie- en gasmarkten naar verwachting de komende dagen zal aanhouden, in afwachting van een duurzame de-escalatie.