Iran ontkent gesprekken met VS: 'Trump rekt tijd voor zijn oorlogsplannen'

Een verklaring van president Trump over toenadering tot Iran wordt door Teheran tegengesproken. Iran beschuldigt hem van manipulatie.

De verklaring van president Donald Trump over 'goede en productieve gesprekken' met Iran heeft voor beweging op de oliemarkt gezorgd. Via zijn platform Truth Social kondigde Trump aan dat hij een deadline met vijf dagen uitstelt, en als reden de positieve toon van de vermeende gesprekken noemt. Dit uitstel betreft de dreiging met militaire aanvallen op de energie-infrastructuur van Iran, een reactie op de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen, die door de spanningen waren gestegen, lieten direct na Trumps bericht een daling zien.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft echter met klem ontkend dat er sprake is van enige vorm van overleg met de Verenigde Staten, zowel direct als indirect. Een woordvoerder in Teheran stelt dat de opmerkingen van Trump een ander doel dienen. Volgens Iran zijn de uitspraken bedoeld om de energieprijzen kunstmatig te laten zakken en zo 'tijd te rekken voor zijn oorlogsplannen'. Deze tegenstrijdige berichten creëren aanzienlijke onzekerheid op de financiële markten, meldt NOS.

De situatie volgt op een ultimatum dat Trump dit weekend aan Iran stelde. Hij eiste dat het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou worden hervat, anders zouden de VS 'energiecentrales aanvallen, te beginnen met hun grootste'. De Iraanse Revolutionaire Garde reageerde hierop met een eigen dreigement: het opvoeren van aanvallen op energiecentrales die Amerikaanse bases van stroom voorzien en andere economische infrastructuur in de regio waarin de Amerikanen belangen hebben.

Trumps opmerkingen over Iran doen olieprijs 10 procent dalen | Nieuwe Revu

Spanningen op de oliemarkt

De recente uitspraken van beide partijen hebben een directe en hevige impact op de mondiale energieprijzen. Hoopgevende berichten, zoals de aankondiging van Trump, leiden tot een onmiddellijke prijsverlaging, terwijl dreigementen van escalatie de prijs juist verder opdrijven. Na het bericht van de Amerikaanse president daalden de olieprijzen met circa 10 procent, gevolgd door de gasprijzen.

Sinds het begin van het conflict is de prijs van een vat olie met ongeveer de helft gestegen, wat de economische belangen onderstreept.